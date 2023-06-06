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Erdoğan'ın seçim zaferini "benzeri görülmemiş" olarak değerlendiler: İlk kutlayan liderle yeni döneme vurgu! "Ekonomik ilişkiler..."

06.06.2023 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs'ta milletvekili seçimlerini 28 Mayıs'ta da cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Erdoğan şu sıralar dünya basınının bir numaralı analiz konusu. Son olarak İngiliz Al Jazeera, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanması sonrası oluşacak senaryoları değerlendirdi.

Erdoğan'ın seçim zaferini "benzeri görülmemiş" olarak değerlendiler: İlk kutlayan liderle yeni döneme vurgu! "Ekonomik ilişkiler..."

Al Jazeera'nin haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgedeki liderlerle olan kişisel samimiyetleri gelişerek devam etme eğiliminde olduğu ifade edilirken, ekonomi ve savunma alanlarında da anlaşmaların artırılacağı vurgulandı.

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"BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ SEÇİM ZAFERİ SEVİNÇLE KARŞILANDI"

Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta elde ettiği benzeri görülmemiş seçim zaferi, Körfez İşbirliği Konseyi'ndeki (KİK) yetkililer tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtilirken, bunun Ankara ile KİK'in altı üyesi arasındaki ilişkileri güçlendireceği ve bir devamlılık duygusu getireceği belirtildi.

Al Jazeera'nin haberinde, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, üçüncü cumhurbaşkanlığı dönemi için göreve başlayan Erdoğan'ı tebrik eden ilk yabancı devlet başkanı olduğu yazılırken, diğer Körfez liderlerinin ise Türkiye ile bağları güçlendirme arzularını dile getirdikleri ifade edildi.

erdoğan katar

KİK için Türkiye'nin mevcudiyetinin ne kadar önemli olduğunu vurgulayan Al Jazeera'deki haberde, Erdoğan'ın Körfez'i ziyaret etmesi beklendiği yazıldı.

Habere göre, Katar'la olan güçlü ittifakın muhtemelen derinleşmesi öngörüldü ve "Ankara'nın Riyad ve Abu Dabi ile yakınlaşması hız kazanmaya devam ederken, Erdoğan da Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilişkilerini genişletmeye çalışıyor" ifadelerine yer verildi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN KÖRFEZ POLİTİKASI KİK ÜYELERİNİ KORKUTMUŞTU

Muhtemel bir Kılıçdaroğlu zaferinin Körfez ülkeleri ve özellikle Katar'la olan ilişkilerin gerilmesi anlamına gelebileceği bilgisi yer alan haberde, Kılıçdaroğlu'nun Körfez'deki ülkelere şüpheyle yaklaştığı ifade edildi.

erdoğan bae

TÜRKİYE'DE BÜYÜK MİKTARLARDA EKONOMİK YATIRIM İMKANI SAĞLAYACAK

Al Jazeera'nin yaptığı habere göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Türkiye arasında sağlanacak daha yakın ekonomik işbirlikleri, her iki ülkenin de ekonomik gelişimine destek olacak ve ticaret ve savunma pazarları için büyük yatırım imkanı doğuracak.

Erdoğan'ın bir dönem daha iktidarda kalışını garantilemesinden birkaç gün sonra, Türkiye ve BAE, ikili ticaretlerini önümüzdeki beş yıl içinde 40 milyar dolara çıkarmayı amaçlayan bir işbirliği anlaşmasını onayladı.

erdoğan bae bayrak

BAE'nin dış ticaretten sorumlu devlet bakanı Thani Ahmed al-Zeyoudi, tweet attı: "Bu anlaşma, uzun süredir devam eden dostluğumuzda yeni bir işbirliği çağını işaret ediyor"

Haberde, Erdoğan'ın seçim zaferi Körfez ülkeleri için Türkiye ile daha derin bağlar, ekonomik çeşitlendirme gündemleri açısından oldukça önemli olduğu ifade edildi. Öte yandan Türk şirketleri, eğlenceden turizme ve gıda üretimine kadar pek çok sektörde, KİK ülkelerinin hidrokarbonlara olan bağımlılıklarından kurtulmalarına yardımcı olmada önemli bir rol oynayabileceği aktarıldı.

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