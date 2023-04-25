Erdoğan ve Kılıçdaroğlu aynı törene katıldı! Seçimlere 19 gün kala dikkat çeken görüntü: Gerginlik yüzlerine yansıdı

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere doğru giderken, meydanlar hareketlendi. 4 ismin yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimleri için adayların çalışmaları son sürat devam ederken, siyasetin tansiyonu da yavaş yavaş yükseldi. Liderler meydanlarda ifadelerini her geçen gün biraz daha sertleştirirken, Ankara'daki törende bugün kaydedilen görüntü gündem oldu.

ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU AYNI TÖRENDE

Anayasa Mahkemesi 61. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni bugün yapıldı. Yüce Divan Salonu'nda gerçekleşen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldı.

UZUN BİR ARADAN SONRA İLK KEZ

14 Mayıs'taki seçimlere 19 gün kala sert ifadelerle meydanlarda birbirlerine yüklenen Erdoğan ve Kılıçdaroğlu uzun bir aradan sonra ilk kez yan yana geldi.

TOKALAŞMADILAR, GERGİNLİK YÜZLERİNE YANSIDI

İki lider salonda birbirleriyle tokalaşmazken, yaşadıkları gerginlik adeta yüzlerine yansıdı.

Söz konusu o anlar dikkat çekti.



