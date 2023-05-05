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Erkek arkadaşlarından istediklerinin listesi sosyal medyayı karıştırdı! Zorunlu vazektomi yaptırması gerekiyor...

05.05.2023 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herkesin sevgililikten beklentisi değişim gösteriyor. Erkek arkadaşlarında aradığı kriterleri bir liste haline getiren kadın 54 maddelik özellikleri yayınladıktan sosyal medyada tartışma yarattı. 54 talebinin içerisinde sosyal medya takipçi yönetimi ve vazektomi isteği de bulunan genç kadın birçok kişiyi kızdırdı.

Erkek arkadaşlarından istediklerinin listesi sosyal medyayı karıştırdı! Zorunlu vazektomi yaptırması gerekiyor...

İlişkinin içerisinde iki tarafın çok farklı beklentilerde olması ilişkinin bitmesine sebep olabiliyor. Bu sebeple ilişki içerisinde istenenlerin önceden konuşulması büyük önem taşıyor. July Jinku, gelecekteki erkek arkadaşı gereksinimleri konusunda yayınladığı 54 maddelik taleplerinde çok sert davranıp davranmadığını sordu. Bu taleplerin içerisinde çocuk istememesi ve sosyal medyada çekici kadınları takip etmemesi gibi çeşitli maddeler bulunuyordu.

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Influencer July Jinku, 'Seçici olduğumu mu düşünüyorsun?' diyerek gelecekteki ideal partnerinden beklentilerini Twitter'da bir videoda paylaştı.

İSTEKLERİNİ ÜÇ AŞAMAYA AYIRDI

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Kapsamlı liste, sosyal medya kullanıcılarını çılgına çevirdi, bazı insanlar onu eleştirirken, diğerleri onu ne istediğini bildiği için övdü. July, talepleri üç bölüme ayırdı. İlk bölümü "En önemli gereksinimler", diğerini "İkinci öncelik" ve son bölümü "Ekstralar" olarak adlandırdı.

ONA HEDİYELER ALMALI

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Genç kadının en önemli gereksinimleri arasında müstakbel partnerinin boş zamanlarını onunla geçirmek istemesi, ona hediyeler vermesi ve zeki olması gerektiğini söyledi. Ayrıca feminizmi ve LGBTQ + 'yı desteklediğini, anime ve video oyunlarını sevdiğini soruyor.

SEKSİ KADINLARI TAKİP ETMEMELİ

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İkinci bir öncelik olarak, müstakbel erkek arkadaşının içki ve uyuşturucu kullanmaması, yemek zevkinin iyi olması ve sosyal medyada 'seksi' kadınları takip etmemesi gerektiğini belirtti. July, ayrıca Japonya'yı sevmesini, ailesiyle iyi geçinmesini ama arkadaşlarıyla yakınlaşmamasını istiyor. Müstakbel partnerin 25 ila 35 yaşları arasında olması gerekiyor.

VAZEKTOMİ OLMASI GEREKİYOR

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Son olarak, 'Ekstralar' listesinde, bir arabası, dövmeleri ve piercingleri olması gerektiğini ve vazektomi olması gerektiğini söyledi. Ayrıca müstakbel erkek arkadaşı onun fotoğraflarını çekmeli, ona iltifat etmeli ve beraber banyo yapmak istemelidir.

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İnsanlar onun listesi hakkında yorum yapmak için yorumlara akın etti ve birçoğu bunu büyük bir sorun olduğunu belirtti. Bir kişi şu yorumu yaptı: "Bugüne kadar vazektomi yaptırmak zorunda olduğunuzu ve her hafta güvensizlikler / herhangi bir saçmalık nedeniyle terk edildiğini hayal edin."

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