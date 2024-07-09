Ersan Şen ağzını açtığına bile bin pişman! 'Eylem Tok' yanıtı başını ağrıttı: Bilseydim yorum yapmazdım

1 Mart'ta Eylem Tok'un oğlunun karıştığı kaza Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle sonuçlanmış, Eylem Tok ve oğlu Cihan Cihantimur ABD'ye kaçmıştı. Türkiye tarafından haklarında kırmızı bülten çıkarılan anne oğul şimdilik yakalandıları ABD'de yargılanmaya devam ediyor, iade edip edilmeyeceleri merak konusu. Olayla ilgili yeni tartışmaların fitilini ateşleyen ise ceza hukukçusu ve avukat Prof. Dr. Ersan Şen oldu.

TEPKİ TOPLAYAN 'EYLEM TOK' ÇIKIŞI

Ersan Şen anne oğlun davasıyla ilgili soruya verdiği yanıtla tartışma yarattı. Geçtiğimiz ay canlı yayında “Eylem Tok’u savunur musunuz?" sorusuna Şen "Şartlar uygun olursa davayı alabilirim" diye yanıt verdi. Bunun üzerine Şen'e özellikle sosyal medya üzerinden tepki yağmaya başladı.

"İKİ GÜN BOYUNCA LİNÇ YEDİNİZ"

Şen dün akşam yeniden tv100'de Kübra Par'ın Farklı Açılar programına konuk oldu. Programda Cihan Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur'un televizyonda program yapması tartışılırken Ersan Şen'e de verdiği o yanıt hatırlatıldı. Kübra Par "'Eylem Tok’un oğlunu savunur musunuz?' diye sormuştum. Siz de “Anlaşırsak savunuruz” dediniz. İki gün boyunca linç yediniz. Eylem Tok size o programdan sonra ulaşmaya çalıştı mı?" diye sordu.

EYLEM TOK ERSAN ŞEN'E ULAŞTI MI?

Bunun üzerine Ersan Şen, "Yok hayır öyle bir teklif yok" yanıtını verdi.

"O KADAR İNSANIN TEPKİ GÖSTERECEĞİNİ TAHMİN EDEMEDİM"

Kendisine gelen tepkileri anlamadığını belirten Şen, yanıtından dolayı da pişman olduğunu söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Biz faili savunuyoruz, millet tepki gösteriyor. Niye anlamadım. Avukatlık refleksi ile cevap verdim. Şartlar deyince maddi şartlar anlamayın. İnsanlar tutuklanmak istemeyebilir. Avukatla oturduğunuzda maddiyatı konuşmazsınız. Size ne sağlayabilir, bunu konuşursunuz. Pişman oldum. O kadar insanın tepki göstereceğini tahmin edemedim. Öyle bir tepkiyle karşılacağımı bilseydim yorum yapmazdım."

NE OLMUŞTU?

AA'nın aktardığına göre; Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Florida federal mahkemenin kararı üzerine Cihantimur ve Tok, 14 Haziran'da Boston'da polis tarafından yakalanmıştı.

18 Haziran'da ayrı saatlerde mahkemeye çıkarılan anne oğulun tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiş, Cihantimur'un avukatları "müvekkillerinin kaldığı tutukevinin şartlarının çok kötü" olduğunu savunarak, ev hapsi veya yerinin değiştirilmesi talebinde bulunmuş, ancak 21 Haziran'da yapılan Cihantimur'un ikinci duruşmasında hakim bu talebi reddetmişti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





