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  4. Evinde düzenek kurmuş! Yüzlerce litre kaçak alkol üretti

Evinde düzenek kurmuş! Yüzlerce litre kaçak alkol üretti

05.10.2021 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de yüzlerce litre kaçak alkol üreten kişi yakayı ele verdi. Evinde düzenek kurarak ürettiği alkolleri satışa hazır şekilde şişelere doldurduğu görülen şahıs, ekipler tarafından suçüstü yakalandı.

Evinde düzenek kurmuş! Yüzlerce litre kaçak alkol üretti

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri ‘Kaçak Alkol’ üretimi ile mücadele kapsamında yapılan istihbarat çalışması yapıldı. Ekipler tarafından Odunpazarı’na bağlı Çamlıca mahallesinde yaşayan bir şahsın kendine ait evde kurmuş olduğu düzenek ile kaçak alkol ürettiği bilgisine ulaşıldı. KOM Şube ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tespit ettikleri adrese düzenledikleri operasyonda, N.U. isimli şahsı evinde kaçak alkol üretimi yaparken suçüstü yakaladı.

ŞİŞELERE DOLDURARAK HAZIRLAMIŞ

Şahsın evinde arama yapılan aramada; 2 adet 50 litrelik düdüklü kazandan yapma kaçak alkol üretim düzeneği, 1 adet 6 metrelik paslanmaz borudan yapma 50 litrelik soğutma kabı ve bir kısmı satmaya hazır şekilde şişelere doldurulmuş olan toplam 581 litre kacak alkol ele geçirildi.

SERBEST BIRAKILDI

Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan N.U., “Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet” suçu kapsamında çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

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Eskişehir
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