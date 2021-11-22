Evinizi uygun fiyata pilates salonuna dönüştürecek ürün önerileri

Pilates, düzenli bir şekilde yapıldığı takdirde yağ oranını azaltıp kemik yoğunluğunuzu artırıyor ve size daha sağlıklı bir ömrü garanti ediyor. Vücudunuzu sıkılaştırarak arzu ettiğiniz görünümü size sağlarken kaslarınızı güçlendirip esneterek ağrılarınızı da azaltabiliyor. Kalp sağlığınıza da faydası bulunan pilatesi layığıyla yapabilmeniz için gereken ekipmanları edinmeli, egzersizleri doğru bir şekilde uygulayarak vücudunuzu güçlendirmelisiniz. Fitness salonlarına para harcamanıza gerek kalmadan uygun fiyata evinizde kendi pilates stüdyonuzu kurabilir, hem fiziksel hem mental rahatlama sağlayabilirsiniz. İhtiyaç duyduğunuz pilates ekipmanına Amazon Black Friday kampanyaları kapsamında 19-29 Kasım tarihleri arasında %25’e varan indirimlerle sahip olabilirsiniz.

1. Morun en güzel hali!

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Pilates, çoğunlukla yüz üstü veya sırt üstü pozisyonlarda durmanızı gerektiren hareketler içerdiği için egzersiz süresi boyunca uygun bir zemin üstünde olmanızda fayda var. Hareketler arası geçişlerinizi rahatlıkla yapabilmek ve bu esnada eklemlerinizi koruyabilmek adına ihtiyaç duyacağınız Avessa Pilates Matı ile rahatlıkla egzersizinizi tamamlayabilirsiniz. Kaliteli materyalden üretilen ve oldukça dayanıklı bu ürünle en zorlu hareketleri bile kolayca yapabilir, pilates boyunca size destek olmasına izin verebilirsiniz. Üstelik yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz bu ürünü indirimli fiyatıyla satın alabilirsiniz.

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2. Kaslarınızın en büyük yardımcısı Foam Roller olacak!

Pilates yaparken kullanabileceğiniz birçok destekleyici ürün bulunuyor. Bunlardan biri olan Avessa Kısa Foam Roller, tüm hareketlerinize dahil edebileceğiniz mükemmel bir ürün. Kan akışınızı iyileştirecek, kas ve tendonlarınızın esnemesini sağlayacak bu ürünle birçok farklı hareket kombinasyonunu deneyebilirsiniz. Vücudunuzu üzerinde yuvarlayarak veya esnetmek istediğiniz bölgeyi destekleterek kullanabileceğiniz Avessa Kısa Foam Roller’ı %25’e varan indirimle satın alabilir, dayanıklı yapısı sayesinde uzun süre kullanabilirsiniz.

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3. Egzersiz saatlerinize renk gelecek!

Vücudunuza esneklik sunan Avessa 3’lü Pilates Lastiği, kaslarınızı daha fazla çalıştırarak egzersizin verimini artırmanızı sağlar. Kaslarınızın gelişimini ve güçlenmesini sağlayacak hafif, orta ve yüksek olmak üzere 3 adet lastikten oluşan bu set ile gücünüze uygun seviyede pratik yapmaya başlayabilir, kaslarınız güçlendikçe daha zorlayıcı lastiğe geçebilirsiniz. Özellikle kol ve bacak kaslarınızı geliştirecek 3 farklı dirençte ve renkteki bu bantlarla zaman içinde ne kadar geliştiğinizi görebilir, kaslarınızı kademeli olarak güçlendirebilirsiniz.

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4. Pilates topları, hem eğlenceli hem çok faydalı!

Pilatesin başrollerinden biri olan pilates topu genellikle koordinasyon, denge ve doğru duruş hareketlerinde kullanılıyor. Tüm vücudunuzu etkili bir şekilde çalıştıran Avessa Pilates Topu, kaslarınızı uzatıp güçlendirmenizi sağlıyor. Vücudunuza esneklik katmak için kullanabileceğiniz, duruşunuzu düzeltecek ve yağ yakımını kolaylaştıracak bu ürün ile yaptığınız sporun hakkını vereceksiniz. %25’e varan indirim fırsatından yararlanabileceğiniz Avessa Pilates Topu, pembe rengiyle sporunuza enerji katacak.

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Küçük ama oldukça etkili bir ürün!



Pilates yaparken sık sık ihtiyaç duyacağınız ve vücudunuzun tüm kas gruplarını harekete geçirecek olan Avessa Direnç Lastiği ile rahatlığı hissedin! Düzenli olarak kullandığınızda vücudunuza esneklik kazandırarak güçlenmenizi sağlayacak direnç lastiği, minimum hareket ile maksimum performansı mümkün kılıyor. Rutin egzersizinize başlamadan önce kaslarınızı ısıtmak için kullanabileceğiniz ve düzenli kullanıldığı takdirde gözle görülür bir sıkılaşma sağlayacak Avessa Direnç Lastiği ile evinize kurduğunuz pilates stüdyonuzdaki eksik parçayı tamamlayın. Özellikle sırt kaslarınızı esnetmek için oldukça etkili olan bu ürünü Amazon’un Black Friday kampanyalarından faydalanarak %25’e varan indirimlerle satın alabilirsiniz.

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6. Gücünüze güç katacaksınız!

Üst vücudunuzdaki tüm kasları çalıştırmanızı sağlayacak ve farklı egzersizlerinizde size eşlik edecek Avessa 5’li Göğüs Yayı, evinizde kolaylıkla muhafaza edebileceğiniz pratik bir ürün. Çok işlevli ve kolay taşınabilir bu ürün, eklemlerinizi rahatlatırken aynı zamanda sizi güçlendiriyor. Düzenli olarak kullandığınızda göğüs, sırt, kol ve omuzlarınızdaki ağrılardan kurtulabileceğiniz ve bu bölgedeki kasları güçlendirebileceğiniz Avessa 5’li Göğüs Yayı, sporseverlerden de tam not alıyor. Seviyenize göre yaylarının sayısını değiştirerek kademeli olarak gelişim sağlayabileceğiniz bu ürünü Black Friday indirimiyle satın alabilirsiniz.

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7. Ergonomik tasarımıyla pilatesi daha keyifli kılacak!

Aynı anda kol, göğüs, karın ve sırt kaslarınızı çalıştırmak istemez misiniz? Oyuncak araba tekerlerini andıran ve oldukça basit görünümlü Avessa Egzersiz Tekeri, size mükemmel bir deneyim vadediyor. Kauçuk lastiklerle kaplı tekerleri ve ergonomik tutamaçları ile egzersizinizi olabildiğince konforlu bir hale getirecek bu ürün ile hayalini kurduğunuz güçlü ve sıkı kaslara sahip olabilirsiniz. Amazon’un Black Friday kampanyası sayesinde %25’e varan indirimlerle satın alabileceğiniz Avessa Egzersiz Tekeri sayesinde yapabileceğiniz farklı hareketlerle birçok farklı bölgenizi çalıştırabilirsiniz.

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8. Tüm kaslarınızı canlandıracak harika bir ürün!

Düzenli olarak kullandığınızda kısa sürede etkisini gösterecek olan Avessa Body Trimmer Direnç Lastiği’ni birçok şekilde kullanabilirsiniz. Yere sırt üstü uzanarak, oturur pozisyonda veya ayaktayken kullanabileceğiniz ve her pozisyonda farklı bölgelerinizi çalıştıracak olan bu ürün; basit tasarımı sayesinde size pratik bir kullanım sunuyor. Tutma yerleri köpük olan, kaliteli ve dayanıklı kauçuktan üretilen Avessa Body Trimmer Direnç Lastiği’ni %25’e varan indirimlerle satın alabilir, kısa sürede gözle görülür sonuçlar elde edebilirsiniz.

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9. Bonus: Vücudunuzu hareketlendirin!



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Düzenli pilates yaptığınız takdirde vücudunuzdaki gelişime tanık olabilir, bunu desteklemek için ek ekipmanlar kullanabilirsiniz. Oldukça basit tasarımlarına rağmen fazlasıyla işlevli olan atlama ipleri, kısa sürede formunu toparlamak isteyenlerin en çok kullandığı ürünlerden. Hızınızı ve çevikliğinizi artıracak olan Avessa Atlama İpi ile daha fazla kalori yakabilir, pilates hareketlerini düzgün yapabilmek için ihtiyaç duyacağınız denge ve dayanıklılığı kazanabilirsiniz. Bu ip ile atlarken tüm kaslarınızı çalıştırarak esneklik kazanabilir, en zorlu pilates hareketlerini yaparken bu esneklikten faydalanabilirsiniz. Rulmanlı dayanıklı ipi sayesinde uzun süre boyunca kullanabileceğiniz Avessa Atlama İpi’ni %25’e varan indirimle satın alabilir, pilates rutininize destek sağlayabilirsiniz.

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