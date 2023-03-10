HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Evinizin havasını değiştirecek en iyi kanepe örtüleri

Evinizin havasını değiştirecek en iyi kanepe örtüleri

09.03.2023 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanepeler, evin ambiyansını belirleyen en önemli mobilyalar arasında yer alır. Dolayısıyla hayalinizdeki ambiyansı yaratmak istiyorsanız kanepelerinizin görünümüne özen göstermelisiniz. "Peki, bunun için yeni bir kanepe mi almam lazım?" diye düşünüyorsanız endişe etmeyin, şık ve kullanışlı kanepe örtüsü çeşitleri ile evinizin havasını istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. İşte, en güzel kanepe örtüleri!

Evinizin havasını değiştirecek en iyi kanepe örtüleri

Kanepe örtülerini kullanarak salonunuzu veya oturma odanızı istediğiniz görünüme kavuşturabilirsiniz. Üstelik istediğiniz görünümü elde ederken kanepelerinizi tozlara, kirlere ve tüylere karşı koruyarak bu mobilyaların kullanım süresini de artırabilirsiniz. Listemizde bulunan en güzel koltuk örtüsü modelleri arasından zevklerinize ve bütçenize göre tercih yapabilirsiniz. Öyleyse haydi, en güzel ürünlere birlikte göz atalım!

1. Pamuk rahatlığını arayanlara: Vagonik Çok Amaçlı Sık Dokuma Kaymaz Kanepe Örtüsü

Evinizin havasını değiştirecek en iyi kanepe örtüleri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Kaliteli pamuktan üretilen Vagonik Çok Amaçlı Sık Dokuma Kaymaz Koltuk Örtüsü, aradığınız rahatlığı sizlere sunuyor. Sık dokumasıyla kalite sunan örtü, gerek rengi gerek boyutuyla istediğiniz her yerde yanınızda. Kanepe örtüsünün kaymaz kumaşı sayesinde dizi veya film izlerken içeceklerinizi, yiyeceklerinizi ve bardaklarınızı koltuğa koyabilirsiniz.

Ürünün en iyi yanlarından biri de kolayca temizlenmesi. Kirlendiği zaman çamaşır makinesinde 30 derecede rahatça yıkayabilir ve tekrar kullanıma hazır hâle getirebilirsiniz. Özellikle krem ya da beyaz renkli duvarlarınız varsa veya odanızı daha ferah bir görünüme kavuşturmak istiyorsanız bu örtüye hemen göz atabilirsiniz!

Ürünü İncele

2. Dört mevsim şıklığın adresi: İkinciten Kaymaz Kanepe Örtüsü

Evinizin havasını değiştirecek en iyi kanepe örtüleri

"Her mevsim farklı örtüler ile uğraşmak istemiyorum." diyorsanız işte, aradığınız model karşınızda! Deforme olmayan ve tüy toplamayan İkinciten Kaymaz Dertsiz Koltuk Örtüsü, dört mevsim gönül rahatlığıyla kullanılabiliyor. Kaymaz alt tabanı sayesinde kullanıcısına büyük bir konfor yaşatan örtü, aynı zamanda antibakteriyel olmasıyla da beğenileri topluyor.

İster salon takımlarında ister oturma odasında kısacası dilediğiniz her yerde bu modeli gönül rahatlığıyla tercih edebilir ve evinizin havasını değiştirebilirsiniz. Ayrıca örtüyü çamaşır makinesinde 30 derecede yıkayabilir ve sonrasında ütülemeden direkt olarak kanepelerinize serebilirsiniz.

Ürünü İncele

3. Büyük kanepeler için: Trio 3M Çekyat Kollarını Örten Battal Boy Koltuk Örtüsü Gri

Adsız tasarım - 2023-03-09T175115.830

"Benim kanepelerim büyük, onlara göre güzel bir koltuk örtüsü bulabilir miyim ki?" diye endişeleniyorsanız hiç merak etmeyin. Çünkü sizin için de harika bir önerimiz var. Trio 3M Çekyat Kollarını Örten Battal Boy Koltuk Örtüsü Gri, tam da ihtiyaçlarınıza hitap edecek cinsten. %100 pamuklu dokusuyla yumuşacık bir hissiyat sunan örtü, aynı zamanda doğal dokuma kumaşıyla konforu bir üst kademeye çıkarıyor.

170x300 santimetre ölçülerindeki örtüyü ister üçlü koltuklarınızda ister çekyatlarınızda rahatlıkla kullanabilir, bu sayede evinizin ambiyansını kolayca kolayca değiştirebilirsiniz. Üstelik tüm bunlara rağmen ürünün fiyatı da oldukça cazip! Hatta modelin en ucuz kanepe örtülerinden biri olduğunu söylemek mümkün.

Ürünü İncele

4. Püsküllü modelleri sevenleri şöyle alalım: Uludağ El Bağlama Kolları Örten Koltuk Örtüsü Vizon

Evinizin havasını değiştirecek en iyi kanepe örtüleri

En iyi kanepe örtüsü denildiğinde akla gelenlerden biri de püsküllü modeller. %100 pamuktan üretilen Uludağ El Bağlama Kolları Örten Koltuk Örtüsü Vizon, her mobilya tarzına uyabilecek püskülleri çizgili tasarım ile bir araya getiriyor. Kullanımı son derece kolay olan bu örtüyü tıpkı çarşaf serer gibi koltuğunuzun üzerine yerleştirebilir, ardından köşelerden sıkıştırarak hazır hâle getirebilirsiniz.

Modern tasarımı ve vizon rengiyle koltuklarınızın zarafetini ön plana çıkarabilir, evinizi bambaşka bir görünüme kavuşturabilirsiniz. Beyaz, mavi veya siyah; odalarınızın rengi ne olursa olsun, bu örtüyü dilediğiniz her yerde kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele

5. Bir taşla iki kuş: Latuda Şönil Çift Taraflı Kaymaz Kanepe Örtüsü

Evinizin havasını değiştirecek en iyi kanepe örtüleri

Çift taraflı kullanıma uygun bir şekilde üretilen Latuda Şönil Çift Taraflı Kaymaz Kanepe Örtüsü, kullanıcı dostu özelliğiyle sıkça tercih ediliyor. Örtü; şönil kumaş ile üretildiği için kaymayı engelliyor, leke ve kir tutmuyor. Antimite özelliği olduğu için sizi tozlara, evcil hayvan tüylerine ve kirlere karşı korur.

Çevresi lazer kesim olan model; üçlü çekyatlar, koltuklar ve kanepeler için kullanılabiliyor. Modelin bir diğer avantajı ise gramajlı dokusu. Bu sayede her zaman sabit ve diri durarak mobilyalarınızı daha güzel göstermekle kalmıyor, aynı zamanda evinizin daha dinamik bir görünüme kavuşmasını da sağlıyor.

Ürünü İncele

6. Sürdürülebilirlik denildiğinde: Coco Pirinç Örgü Ponponlu Triko Koltuk Örtüsü

Evinizin havasını değiştirecek en iyi kanepe örtüleri

"Doğa dostu bir seçim yapmak istiyorum." diyorsanız sizi Coco Pirinç Örgü Ponponlu Triko Koltuk Örtüsü ile tanıştıralım! OEKO-TEX standartlarına uygun olarak üretilen örtü, sürdürülebilirliği ile çevreci bir seçim yapmanızı sağlıyor. Yumuşak dokusu ile çift taraflı kullanıma olanak tanıyan örtü, aynı zamanda ponponları ile evinize şıklık katmayı hedefliyor.

Ürünün terletmeyen ve nefes aldıran yapısı sayesinde rahatlığın keyfini çıkarabilir, aynı zamanda soğuk kış aylarında koltuğunuza oturduğunuzda sıcaklığı da hissedebilirsiniz. Gri rengi ile hemen her iç mekânda tercih edebileceğiniz modeli çok seveceğinize eminiz.

Ürünü İncele

7. Klasik odalara modern bir dokunuş: Hayisugal Örgü Yün Püsküllü Kanepe Örtüsü

Evinizin havasını değiştirecek en iyi kanepe örtüleri

Püsküllü kanepe örtüsü denildiğinde Hayisugal Örgü Yün Püsküllü Kanepe Örtüsü'nü atlamamak gerek. %100 akrilikten üretilen model, esnekliği ve hacmi ile doğal yünleri aratmıyor. Hafif olmasıyla da kullanıcısına büyük bir rahatlık sunmasının yanı sıra modern çizgileriyle eski kanepeleri bile yeni bir görünüme kavuşturabiliyor.

Modelin bir diğer artısı ise çok yönlü olması. Örtüyü kanepelerinizde kullanabildiğiniz gibi aynı zamanda yataklarınızda, sandalyelerinizde ve hatta arabalarınızda da tercih edebilirsiniz. Listenin en ucuz kanepe örtülerinden biri olan ürün, cazip fiyatıyla da onu kullananları mutlu ediyor.

Ürünü İncele

8. Evinin enerjisini yükseltmek isteyenlere: HOTNIU Elastik Kanepe Örtüsü

Evinizin havasını değiştirecek en iyi kanepe örtüleri

Şöyle iç açacak, rengârenk bir evinin olmasını kim istemez ki? Eğer siz de enerjinizi yükseltecek bir örtü arıyorsanız HOTNIU Elastik Kanepe Örtüsü tam da size göre! Mevsim ne olursa olsun, örtüyü kullanarak yıl boyunca evinizi ferah bir görünüme kavuşturabilirsiniz.

Yüksek elastik kumaşlardan üretilen örtü, şık görünümünün yanı sıra işlevsel yönleriyle de bu listeye girmeyi sonuna kadar hak ediyor. Solmaya karşı dayanıklı olan model; aynı zamanda kanepenizi tozlardan, lekelerden ve tüylerden koruyor. Evcil hayvanlarınızın tüyleriyle uğraşmaktan veya kırıntıları zorlanarak temizlemekten yorulduysanız hemen bu örtüyü inceleyebilirsiniz!

Ürünü İncele

9. Yumuşacık bir hissiyat için: LUBOSE Pelüş Koltuk Örtüsü

Evinizin havasını değiştirecek en iyi kanepe örtüleri

Özellikle havalar soğuduğunda yumuşacık bir yere uzanmak ve kendinizi sıcacık hissetmek ister misiniz? Eğer cevabınız "Evet!" ise işte karşınızda kabarık tasarımıyla LUBOSE Peluş Koltuk Örtüsü! Yüksek yoğunluklu fiber kilitleme teknolojisiyle üretilen örtü, sık dokusuyla konforlu bir deneyim sunuyor. Çocuklu ve evcil hayvanlı aileler için son derece uygun olan model, şık görünümüyle her ortamda rahatlıkla kullanılabiliyor.

Ürünü temizlemek için çamaşır makinesinde yıkayabilir ve sonrasında asarak hızlıca kurutabilirsiniz. Siz de beyaz rengin rahatlatıcı ve ferah etkisinden hoşlanıyorsanız örtüye göz atmanızda fayda var!

Ürünü İncele

10. Kolay bakım ve tam koruma: Slipcover Lastikli Kanepe Örtüsü

Evinizin havasını değiştirecek en iyi kanepe örtüleri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Slipcover Lastikli Kanepe Örtüsü ile "Kanepe örtüsü nasıl takılır?" diye endişe etmenize hiç gerek yok. Sarı rengiyle cıvıl cıvıl bir görünüm sunan kanepe örtüsü, lastikli yapısı sayesinde kolayca takılıp çıkarılabiliyor. Kaymayı engelleyen yüksek kaliteli spandeks ve polyester kumaşlardan üretilen model, aynı zamanda kırışıklığı engelliyor.

Tüylere, kırıntılara ve lekelere karşı tam koruma sağlayan örtü, pürüzsüz bir his sunarak konforun en iddialı adresi hâline geliyor. Kendinize özel bir köşe oluşturmak istiyor veya evinizi daha enerjik göstermek istiyorsanız bu örtü tam sizlik!

Ürünü İncele
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
kanepe örtüsü

İş birliği İçerikleri

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Yaza fit girmek isteyenler hazırlıklara başladı! Evde spor yapmak için ihtiyacınız olan ürünleri seçtik

Yaza fit girmek isteyenler hazırlıklara başladı! Evde spor yapmak için ihtiyacınız olan ürünleri seçtik

Sağlıklı bir cilt için şart! Bütçenizi yormayacak en iyi nemlendiriciler

Sağlıklı bir cilt için şart! Bütçenizi yormayacak en iyi nemlendiriciler

Her adımda doğanın ve özgürlüğün tadını çıkarın! Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim

Her adımda doğanın ve özgürlüğün tadını çıkarın! Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim

Binlerce lira ödemeyin! Dünyaca ünlü parfümlerin en iyi ve uygun fiyatlı muadilleri

Binlerce lira ödemeyin! Dünyaca ünlü parfümlerin en iyi ve uygun fiyatlı muadilleri

Tümünü Gör
Binlerce lira ödemeyin! Dünyaca ünlü parfümlerin en iyi ve uygun fiyatlı muadilleri

Binlerce lira ödemeyin! Dünyaca ünlü parfümlerin en iyi ve uygun fiyatlı muadilleri

Sağlık dolu yemekler için her mutfakta olmalı! En iyileri sizin için seçtik

Sağlık dolu yemekler için her mutfakta olmalı! En iyileri sizin için seçtik

Giydiğiniz anda havanızı değiştirecek birbirinden güzel kazak modelleri

Giydiğiniz anda havanızı değiştirecek birbirinden güzel kazak modelleri

Seyahate çıkacaksınız mutlaka yanınızda bulundurmalısınız!

Seyahate çıkacaksınız mutlaka yanınızda bulundurmalısınız!

Şıklığı rahatlıkla buluşturan L koltuk modelleriyle oturma alanınızın havasını değiştirin

Şıklığı rahatlıkla buluşturan L koltuk modelleriyle oturma alanınızın havasını değiştirin

Star Wars hayranlarının bayılacağı en iyi Star Wars temalı legolar

Star Wars hayranlarının bayılacağı en iyi Star Wars temalı legolar

Tümünü Gör
Star Wars hayranlarının bayılacağı en iyi Star Wars temalı legolar

Star Wars hayranlarının bayılacağı en iyi Star Wars temalı legolar

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Klasik hediyelerden sıkılanlar buraya! Sevdiklerinize özel günlerde alabileceğiniz hediye kutuları

Klasik hediyelerden sıkılanlar buraya! Sevdiklerinize özel günlerde alabileceğiniz hediye kutuları

Dolgun, hacimli kaşlara ve kirpiklere sahip olmak için yapmanız gerekenler

Dolgun, hacimli kaşlara ve kirpiklere sahip olmak için yapmanız gerekenler

Uykunun kalitesini, doğru yorgan seçimi belirliyor! İşte en iyi yorgan çeşitleri

Uykunun kalitesini, doğru yorgan seçimi belirliyor! İşte en iyi yorgan çeşitleri

Rahat ve güvenli uykunun garantisi yatak bariyerleri! En iyileri sizin için seçtik

Rahat ve güvenli uykunun garantisi yatak bariyerleri! En iyileri sizin için seçtik

Tümünü Gör

Benzer Ev Yaşam İçerikleri

Sağlık dolu yemekler için her mutfakta olmalı! En iyileri sizin için seçtik

Sağlık dolu yemekler için her mutfakta olmalı! En iyileri sizin için seçtik

Şıklığı rahatlıkla buluşturan L koltuk modelleriyle oturma alanınızın havasını değiştirin

Şıklığı rahatlıkla buluşturan L koltuk modelleriyle oturma alanınızın havasını değiştirin

Uykunun kalitesini, doğru yorgan seçimi belirliyor! İşte en iyi yorgan çeşitleri

Uykunun kalitesini, doğru yorgan seçimi belirliyor! İşte en iyi yorgan çeşitleri

Rahat ve güvenli uykunun garantisi yatak bariyerleri! En iyileri sizin için seçtik

Rahat ve güvenli uykunun garantisi yatak bariyerleri! En iyileri sizin için seçtik

Yemekleriniz hem lezzetiyle hem görüntüsüyle iştah açsın! Sunum yaparken kullanabileceğiniz doğrama yöntemleri

Yemekleriniz hem lezzetiyle hem görüntüsüyle iştah açsın! Sunum yaparken kullanabileceğiniz doğrama yöntemleri

Saksıda domates, salatalık yetiştirebileceğinizi biliyor muydunuz? Püf noktalarını sizin için araştırdık

Saksıda domates, salatalık yetiştirebileceğinizi biliyor muydunuz? Püf noktalarını sizin için araştırdık

Tümünü Gör

Diğer Haberler

8 milyon liralık soygun yapmışlardı! 'Altın Kızlar' çetesine yönelik operasyonda yeni gelişme: 36 kişi tutuklandı

'Altın Kızlar' çetesine yönelik operasyonda yeni gelişme

Daireden çıkanlar şaşkına çevirdi! Kamyonlar dolusu çöp bulundu

Daireden çıkanlar şaşkına çevirdi! Kamyonlar dolusu...

Eşini çocuklarının önünde katletmişti! Kan donduran sözler: 'Bak oğlunu vururum doğru konuş'

Kan donduran sözler: 'Bak oğlunu...'

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Demir çubukla saldırıya uğrayan kadın kanlar içinde yere yığıldı! Dehşet anları kamerada

Demir çubukla saldırıya uğrayan kadın kanlar içinde yere yığıldı!

Eşini acımasızca katletmişti! İfadesi ortaya çıktı: 'Boşanmak istemediğimi söyledim, kabul etmeyince...'

Eşini acımasızca katletmişti! İfadesi ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.