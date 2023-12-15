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  4. Fatih Portakal, Adalet Bakanı’nın o sözleri sonrası demediğini bırakmadı: “Sizin karşınızda çocuk mu var ya!”

Fatih Portakal, Adalet Bakanı’nın o sözleri sonrası demediğini bırakmadı: “Sizin karşınızda çocuk mu var ya!”

15.12.2023 10:21 | Son Güncelleme:
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Motokurye Yunus Emre Göçer'e çarpıp canından eden, sonra da Türkiye'den kaçan Somali Cumhurbaşkanının oğlunun Türkiye'ye dönmesine ilişkin Bakan Tunç'un sözleri yeni bir gündem yarattı. Gazeteci Fatih Portakal ise o sözler sonrası canlı yayında esti gürledi. "Kiminle dalga geçiyorsunuz, çocuk mu var sizin karşınızda" diyerek sert çıkan Portakal, Cemal Kaşıkçı davasını anımsattı.

Fatih Portakal, Adalet Bakanı’nın o sözleri sonrası demediğini bırakmadı: “Sizin karşınızda çocuk mu var ya!”

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Hassan Shekh Mohamud, Türkiye'nin konuştuğu kazada kusurlu bulundu. Hakkında yakalama kararı çıkarılana dek ise Türkiye'den kaçtı.

CUMHURBAŞKANINDAN OĞLUNA 'TESLİM OL' TAVSİYESİ

Kazadan 15 gün sonra konuşan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut ise oğluna teslim olması yönünde tavsiye verdiğini açıkladı. “Oğlum kaçmadı ve avukat tuttu, iş için ülke dışına çıktı" diyen Mahmut, kararı da oğluna bıraktığını ifade etti.

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"GÖRÜNTÜLER DE OLMASA HİÇ KONUŞULMAYACAK"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Somali adli makamlarıyla görüşüldüğünü belirterek "Sanığın Türkiye'ye gelmesi ve yargılanması söz konusu olacak. Biz hiçbir vatandaşımızın bir yabancı karşısında hak hukukunun ihlalini kabul etmeyiz" dedi. Bu sözlere karşılık Fatih Portakal, Sözcü TV ana haber bülteninde şu sözlerle adeta ateş püskürdü:

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"İnanmadan böyle söyleyebiliyorsunuz Adalet Bakanı… İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait o MOBESE kameralarının görüntüsü olmasaydı var ya… O görüntüler yayınlanmasa bu olay hiç konuşulmayacak. Allah'tan bu MOBESE görüntüleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait de bu görüntüler paylaşıldı. Yani gerçekten İstanbul bunların yönetiminde olsaydı bu görüntüleri biz görmeyecektik.

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"BİR DE GÖZÜMÜZÜN İÇİNE BAKIYORLAR!"

Ve bizim karşımıza çıkıyor kameralar karşısında, gözümüzün içine bakıyor… Diyor ki 'Biz vatandaşımızın hakkını hukukunu, öylesini böylesini, koruruz.' Ya siz Kaşıkçı’nın hakkını bile savunmadınız ya! Suudi Arabistan konsolosluğunda gazeteci Kaşıkçı'nın… Adamı erittiler, hazırladınız dosyayı, Suudi Arabistan'a verdiniz. Ondan sonra sarmaş dolaş oldunuz. Siz onun hakkını savunmadınız, bizim vatandaşın hakkını nasıl savunacaksınız, savunabilecek misiniz?

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Bir de gözümüzün içine bakıyorlar! Bakarak söylüyor ve diyor ki 'Merak etmeyin, gelmesi söz konusu' diyor. Neyle gelecek adam, cinayetle yargılanıyor, gelecek mi? Bırakın Allah aşkına! Kiminle dalga geçiyorsunuz, çocuk mu var sizin karşınızda! Yani sorgulamayan insan kitlesine evet belki de ama bizim gibi insanlara da hayır yani… Karşınızda da aptal yok! Kusura bakmayın!"

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fatih portakal Yılmaz Tunç Motokurye
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