Fiyatı 2099 TL'ye düştü! Polaroid Go'da 730 TL indirim

Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde dijital fotoğrafçılık hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Ancak geçmişin nostaljisi ve anıları hala bizi cezbediyor. İşte bu noktada Polaroid devreye giriyor ve anılarımızı anında bastırma özelliğiyle bizi zamanda geri götürüyor. Polaroid yıllardır kalitesi ve eşsiz tasarımlarıyla fotoğraf tutkunlarının gönlünde taht kuran bir marka. Ve şimdi Polaroid Go modelinde devam eden indirimlerle hayallerinizi süsleyen bu harika fotoğraf makinesini çok daha uygun fiyatlarla satın alma fırsatına sahipsiniz. Artık anılarınızı anında ölümsüzleştirmeye bir adım daha yakınsınız!

Polaroid Go - Black

Ürün özellikleri

Polaroid Go Black kompakt ve şık tasarımıyla dikkat çeken bir anlık fotoğraf makinesi. Bu benzersiz fotoğraf makinesi taşınabilir boyutuyla her an yanınızda taşıyabileceğiniz bir deneyim sunuyor. 2 inçlik selfie aynası ve otomatik pozlama kontrolü sayesinde mükemmel çekimler elde etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Dahili flaş ve otomatik odaklama sistemi ile kusursuz bir aydınlatma ve netlik sağlıyor. Ayrıca çift pozlama özelliği ile yaratıcılığınızı konuşturabilir ve fotoğraflarınıza benzersiz bir dokunuş katabilirsiniz. Polaroid Go Black, tek bir şarjla 15 paket filme kadar baskı yapabilme özelliğiyle uzun süreli kullanım sağlar. Hızlı pratik ve eğlenceli bir şekilde anılarınızı anında belgelemek isterseniz Polaroid Go Black tam size göre!

Kullanıcılar ne diyor?

"Polaroid Go Black, çok sevdiğim bir seyahat arkadaşı oldu. Küçük boyutu sayesinde her yere rahatlıkla taşıyabiliyorum. Anıları anında bastırma özelliği harika!"

"Bu fotoğraf makinesiyle gerçekten nostalji yapıyorum. Polaroid filmlerin dokusu beni her seferinde büyülüyor. Go Black modeli çok şık ve modern bir tasarıma sahip."

"Polaroid Go Black, selfie çekmek için harika bir seçenek. Üzerindeki selfie aynası sayesinde her zaman doğru pozisyonda olduğumu görebiliyorum. Sonuçları mükemmel!"

Bu içerik 2 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İndirim bittiyse üzülmeyin!

Günün fırsatları kapsamındaki indirimli ürünleri görmek için buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.