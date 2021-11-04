Fiyat/performansı ile kalpleri çalan 3000 TL altı laptop önerileri

Laptop olarak bildiğimiz dizüstü bilgisayarlar, rahat taşınabildiği ve kolay bir kullanıma sahip olduğu için en çok tercih edilen teknolojik aletlerin başında geliyor. Eğer yeni bir laptop alacaksınız öncelikli olarak kendi ihtiyaçlarınızı göz önüne almalısınız. Ancak söz konusu elektronik aletler olduğunda doğru modele karar vermek oldukça zor olabiliyor. Bu noktada internet üzerinden farklı modelleri inceleyerek kendiniz için doğru ürüne karar verebilirsiniz.

1. Hometech Alfa 420C Intel Celeron N3350 14 İnç Laptop Şık Tasarımı ile Göz Kamaştırıyor!

Yüksek kaliteli parçalar ile tasarlanmış olan Hometech Alfa 420C Laptop, dayanıklı ve uzun ömürlü bir kullanım sunar. Intel Celeron N3350 işlemciye sahip bu cihaz yüksek performansı ile ön plana çıkıyor. Bu dizüstü bilgisayarı USB, HDMI, Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth bağlantıları sayesinde aynı anda farklı akıllı cihazlarınıza bağlayarak da kullanabilirsiniz. Bu durum bir yandan veri transferlerinizi kolaylaştırırken bir yandan da farklı durumlar için işlevsel çözümler sunar.

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2. Hometech Alfa-450C Intel Celeron N3350 Dizüstü Bilgisayar Hafif Tasarımı ile Büyük Bir Kullanım Kolaylığı Sağlıyor!

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Günlük işleriniz için uygun fiyatlı, gün boyu yanınızda gezdirebileceğiniz bir dizüstü bilgisayar arıyorsanız Hometech Alfa-450C Laptop modeli tam size göre. Bu bilgisayar uygun fiyatlı bir olmasının yanı sıra sahip olduğu donanım özellikleri ile de ihtiyaç duyduğunuz teknolojik desteyi size sağlar. Örneğin, 64+120 GB SSD depolama ve 4 GB RAM kapasitesi ile Windows 10 Home işletim sistemi üzerinde akıcı bir hizmet almanıza yardımcı olur. 14" ekran boyutuna sahip olan bu cihaz hafif bir kasaya sahip olduğu için ofis ya da ev dışı çalışmalarınızda yanınızda taşımak için ideal bir ürün.

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3. Goolfly'ın Bu Ürünü Estetik Tasarımı ile Dikkatleri Üzerine Çekiyor!

Dört çekirdekli işlemciye sahip olan ve 2 GB kapasiteli RAM ile çalışan Goolfly Taşınabilir Bilgisayar, aynı anda birden fazla görevi yerine getirmenize imkan tanır. Yani görüntülü bir toplantı sırasında uygulama üzerinden notlar alabilir ya da bir sunum hazırlarken web tarayıcınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu açıdan iş ve eğitim amaçlı kullanmaya uygun olan bu bilgisayar, kompakt yapısı sayesinde çok yer kaplamaz ve dilediğiniz yere pratik bir şekilde taşıyabilirsiniz. 10.1 inç'lik boyutu sayesinde konforlu bir deneyim vadederken ekran kalitesi ile de beklentileri karşılar.

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4. Peixin 14.1” Dizüstü Bilgisayar Çoklu Bağlantı Noktalarıyla Beğeninizi Kazanacak!

Intel Z8350 işlemcisi ile yüksek bir performans sunan Peixin Dizüstü Bilgisayar, 2 GB RAM ve 32 GB SSD özellikleri ile isteklerinize daha hızlı yanıt veriyor. 1366*768 çözünürlüğe sahip 14.1 inç ekranı ile geniş görüntüleme açısı sağlayan bu cihaz hafif ve ultra ince tasarımı sayesinde kolay ve kullanışlı bir deneyim sunuyor. USB 2.0, USB 3.0, mini HD, 3.5 mm kulaklık girişi, TF kart yuvası gibi çoklu bağlantı noktaları ile donatılan bu cihaz farklı ihtiyaçlarınızı da karşılar.

4000 mAh kapasiteli bataryası ile kolay ve uzun ömürlü bir şarj deneyimi sunan bu ürüne sahip olmak için tıklayın!

5. I-LIFE DIGITAL Zed Air Plus Geniş Ekran Tasarımıyla Ön Plana Çıkıyor!

15,6 inç geniş bir ekrana sahip I-LIFE DIGITAL Zed Air Plus Laptop ile bilgisayar üzerindeki işlemlerinizi gözlerinizi yormadan tamamlayabilirsiniz. 1920 x 1080 piksel değerinde yüksek bir çözünürlüğe sahip bu ekran ile dizi ya da film izleme keyfinizi bir kat daha arttırabilirsiniz. RAM’in hızlı bir şekilde çalışmasına yardımcı olacak 2.6 CPU hızına sahip bu cihaz üstün performansı ile dikkat çekiyor. Geniş depolama hacmine sahip bu bilgisayarda birden fazla oyunu ya da uygulamayı aynı anda barındırabilirsiniz.

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6. Thomson Neo 14.1” Notebook’un 4GB RAM Desteğiyle İşlerinizi Daha Hızlı Halledin!

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Diğer modellerden farklı olarak AMD işlemcisi ile piyasaya sunulan Thomson Neo Notebook, ekran kartında da yine AMD kalitesi ile ön plana çıkıyor. 4 GB RAM kapasitesi sayesinde hiçbir zaman kasma ya da donma gibi problemler yaşamayacağınız Thomson Neo Notebook ile işlemlerinizi daha hızlı halledebilirsiniz. 1 TB kapasiteye sahip SSD teknolojisi ile donatılan bu cihaz dilediğiniz programı ve uygulamayı da bilgisayarınıza indirme imkanı sunuyor.

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7. Fesjoy 10.1" Netbook Ergonomik Tasarımı ile Kullanım Kolaylığı Sağlıyor!

Bilgisayarınızı devamlı olarak farklı ortamlara taşımak durumunda kalıyorsanız Fesjoy 10.1" Netbook ergonomik tasarımı ile sizin için doğru bir tercih olabilir. ACTIONS S500 işlemcisine sahip bu ürün Android 5.1 Lollipop işletim sistemi kurulu olarak geliyor. 10.1” inç ekran boyutuna sahip olmasına rağmen 1920 x 1080 piksel kalitesinde full HD görüntü sunan bu ürün 8 GB RAM kapasitesi ile üstün bir performans sağlıyor. USB 2.0, HDMI ve kulaklık bağlantı girişleri sağlayan bu bilgisayar günlük işlerde kullanma amacı ile tasarlanmış.

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8. Prixton 14.1'' Netbook İş ve Ofis Kullanımı İçin İdeal Bir Ürün!

Hafifliği ile rakiplerinin önüne geçen Prixton Netbook Windows 10 Pro işletim sistemi ile kullanıcılarından tam puan alıyor. Pek çok dizüstü bilgisayar modeli gibi 14.1” ekran boyutuna sahip olan bu ürün 1920 x 1080 piksel kalitesinde ekran çözünürlüğü sunuyor. 64 GB dahili kapasitesi ve 4 GB RAM desteği ile işlemlerinize hızlı bir şekilde yanıt veren bu bilgisayar iş ya da ofis kullanımı için doğru bir seçenek olabilir.

Intel işletim sistemine sahip bu bilgisayarı daha detaylı olarak incelemek ve satın almak için buraya tıklayın!

9. Hometech Ht 14x Intel Atom Cherry 14.1'' Taşınabilir Bilgisayar Uzun Süre Giden Şarjı ile Beğeninizi Kazanacak!

Kullananların favorisi olan Hometech Ht 14x Taşınabilir Bilgisayar, Windows işletim sistemi ile birlikte sunuluyor. DDR3 tipinde 2 GB RAM ve 32 GB dahili bellek kapasitesine sahip olan bu cihaz Intel Atom işlemcisi ile ön plana çıkıyor. Uygun fiyatlı olmasına rağmen yüksek kaliteli bir performans sunan bu bilgisayarı 10.000 mAh batarya gücü sayesinde uzun süre şarj etmeden kullanabilirsiniz. Ayrıca bu cihaz USB 2.0, USB 3.0, HDMI, Wi-Fi ve Bluetooh gibi çeşitli bağlantı noktaları ile veri aktarımı yapmanızı kolaylaştırır.

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10. Tam Bir Fiyat Performans Ürünü: IXTECH Thinbook Dizüstü Bilgisayar



Kaliteli ekran özellikleri ile dikkat çeken IXTECH Thinbook Dizüstü Bilgisayar DDR2+DDR3 ekran kartı tipi ve 2 GB ekran kartı hafızası ile aradığınız ürün olabilir. Yine Intel Atom işlemci tipine sahip olan dizüstü bilgisayar modellerinden biri olarak karşımıza çıkan bu bilgisayar Free Dos işletim sistemi ile yerini alıyor. Bu özellik sayesinde bilgisayarınızda istediğiniz işletim sistemini kullanabilirsiniz. 4-6 saat şarjlı kullanım süresi sunan bu cihazı 11” ekranı ve hafif yapısı ile dilediğiniz yere taşıyabilirsiniz.