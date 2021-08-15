HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fransa'da Kovid-19 ile mücadele karşıtı protestolara polis müdahalesi

Fransa'da Kovid-19 ile mücadele karşıtı protestolara polis müdahalesi

15.08.2021 04:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'da Anayasa Konseyi'nin onaylamasıyla 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yasasının getirdiği kısıtlamalar ve aşı zorunluluğu karşıtlarının düzenlediği protesto gösterisi polis müdahalesiyle son buldu.

Fransa'da Kovid-19 ile mücadele karşıtı protestolara polis müdahalesi

Başkent Paris'te beş haftadır üst üste düzenlenen gösterilerden Porte Doree-Clichy Meydanı hattındaki protesto, bazı göstericilerin alanda yeniden toplanmasıyla hareketlendi. Polis, dağıtmak için gösteriye müdahale ederken göstericilerden bazılarını gözaltına aldı.

Yunanistan'da orman yangınları! Halk hükümet karşıtı protesto düzenlediYunanistan'da orman yangınları! Halk hükümet karşıtı protesto düzenledi

Protestoya katılan Indiana, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetin belirli mekanlara giriş için uygulamaya koyduğu Kovid-19 sağlık ruhsatının dolandırıcılık olduğunu, buna karşı çıkmak için gösteriye katıldığını söyledi.

Göstericilerden Fransız Müslüman Laurent da 3 yılı aşkın süredir Sarı Yelekli "öfkeli bir vatandaş" olduğunu belirtti. Müslüman olduktan sonra İsa adını alan Laurent, "Bizi bir kategoriye sokmak için 'sarı yelekli' diyorlar, halbuki sadece vatandaşız. Sağlık ruhsatına karşı çıkmak için buradayım. Kamusal hizmetleri kurtarmak ve sarı yeleklilerin 3 yıldır mücadele ettiği her şey için sokaktayım." ifadelerini kullandı.

214 BİNDEN FAZLA KİŞİ KATILDI

İçişleri Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkenin 200'den fazla noktasındaki protesto gösterilerine 214 binden fazla kişi katıldı. Gösterilerde 11 kişi gözaltına alınırken, 1 güvenlik gücü de yaralandı. Protesto gösterilerine geçen hafta 237 bin kişi katıldığı bildirilmişti.

Anayasa Konseyinin 5 Ağustos'ta onayladığı, 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren Kovid-19 ile mücadele yasası kapsamındaki sağlık ruhsatı uygulaması, bölgeler arası yolculuklar, hastane, bakımevleri, alışveriş merkezleri hariç 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekan, restoran, kafeterya, sinema salonu, müze ve eğlence parklarına giriş için Kovid-19 aşılarını tamamladığını belgelemeyi, son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiriyor.

Ayrıca bakımevleri ve hastane çalışanları ile itfaiyecilere Kovid-19 aşı zorunluğu getiren yasa, "sağlık diktatörlüğü" biçiminde nitelendirilmiş, Fransa genelinde son 4 haftadır cumartesi günleri yüz binlerce kişinin katıldığı gösterilerde protesto edilmişti. (AA)

20210814_2_49614168_67921924_Web

20210814_2_49614168_67921927_Web

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sel felaketinden yürek yakan detay! Kurtardığı kızın ailesiyle birlikte can vermişSel felaketinden yürek yakan detay! Kurtardığı kızın ailesiyle birlikte can vermiş
Dünyada sadece 40 tane var! Milyon dolarlık sikkeyi 12 dolara almışDünyada sadece 40 tane var! Milyon dolarlık sikkeyi 12 dolara almış
Haiti'de deprem: Ölü sayısı artıyorHaiti'de deprem: Ölü sayısı artıyor
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fransa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Elif Şafak’tan şaşırtan itiraf! Cinsel yönelimini açıkladı

Elif Şafak’tan şaşırtan itiraf! Cinsel yönelimini açıkladı

Sel felaketinden acı haberler geliyor

Sel felaketinden acı haberler geliyor

Kahramanmaraş'taki uçak kazasının görgü tanığı o anları anlattı

Kahramanmaraş'taki uçak kazasının görgü tanığı o anları anlattı

Aşı olmayan kızını kaybeden babadan aşı karşıtlarına tepki

Aşı olmayan kızını kaybeden babadan aşı karşıtlarına tepki

Bekaret itirafıyla ağızları açık bıraktı: Beklediğim için pişmanım

Bekaret itirafıyla ağızları açık bıraktı: Beklediğim için pişmanım

Bakanlar sel bölgesinde! "Bugüne kadar gördüğümüz en ağır tablo"

Bakanlar sel bölgesinde! "Bugüne kadar gördüğümüz en ağır tablo"

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sel böyle geldi: Götürdü köprüyü, kaçın

Sel böyle geldi: Götürdü köprüyü, kaçın

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

"Seni bulacağız" dediler! Canlı yayında kendi haberini okudu

"Seni bulacağız" dediler! Canlı yayında kendi haberini okudu

Erdoğan sel bölgesinde: Ne gerekiyorsa yapacağız

Erdoğan sel bölgesinde: Ne gerekiyorsa yapacağız

Skandal görüntü! Hakim, yargıladığı sanıkla içki masasında

Skandal görüntü! Hakim, yargıladığı sanıkla içki masasında

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.