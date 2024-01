20'ler, 30'lar, 40'lar, 50'ler, 60'lar ve 70'ler... Yaşınıza göre yemeniz ve yememeniz gerekenler! O yaştan sonra çikolata yemelisiniz 'Tabağınızdakiler yaşlandıkça değişmeli'

Sağlıklı ve doğru beslenme, sağlıklı bir yaşam ve ideal kiloya ulaşmak için çok önemlidir. Bunun için çok fazla diyet ve beslenme önerisi var. Ancak bir uzman, her yaşın farklı beslenme gereksinimleri olduğunu belirterek belirli yaşlarda yenmesi gereken ve yenmemesi gereken yiyecekleri sıraladı.

The Sun'da yer alan habere göre, Goodness Me Nutrition'dan kayıtlı beslenme terapisti Anna Mapson, The Sun'a, kendimizin en sağlıklı versiyonu olduğumuzdan emin olmak için hepimizin çağımıza uygun doğru yiyecekleri yemeye odaklanmamız gerektiğini söylüyor.

Buna göre yirmili yaşlarınızda kalsiyum açısından zengin yiyecekleri seçmek kemiklerinizi koruyabilir, protein ise ilerleyen yaşlarda daha önemli hale gelir. Anna Mapson şöyle açıklıyor: “Yaşınız ne olursa olsun, iyi lif, protein kaynakları ve bol miktarda meyve ve sebze yemelisiniz. Fakat tabağınızdakiler yaşlandıkça değişmeli ve uyum sağlamalı, böylece orta yaşta ve sonrasında sağlıklı kalabilirsiniz.”

Anna Mapson hayatınızın her on yılında tüketebileceğiniz en iyi yiyecekleri açıkladı.