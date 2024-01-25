20'ler, 30'lar, 40'lar, 50'ler, 60'lar ve 70'ler... Yaşınıza göre yemeniz ve yememeniz gerekenler! O yaştan sonra çikolata yemelisiniz 'Tabağınızdakiler yaşlandıkça değişmeli'

Sağlıklı ve doğru beslenme, sağlıklı bir yaşam ve ideal kiloya ulaşmak için çok önemlidir. Bunun için çok fazla diyet ve beslenme önerisi var. Ancak bir uzman, her yaşın farklı beslenme gereksinimleri olduğunu belirterek belirli yaşlarda yenmesi gereken ve yenmemesi gereken yiyecekleri sıraladı.
The Sun'da yer alan habere göre, Goodness Me Nutrition'dan kayıtlı beslenme terapisti Anna Mapson, The Sun'a, kendimizin en sağlıklı versiyonu olduğumuzdan emin olmak için hepimizin çağımıza uygun doğru yiyecekleri yemeye odaklanmamız gerektiğini söylüyor.
Buna göre yirmili yaşlarınızda kalsiyum açısından zengin yiyecekleri seçmek kemiklerinizi koruyabilir, protein ise ilerleyen yaşlarda daha önemli hale gelir. Anna Mapson şöyle açıklıyor: “Yaşınız ne olursa olsun, iyi lif, protein kaynakları ve bol miktarda meyve ve sebze yemelisiniz. Fakat tabağınızdakiler yaşlandıkça değişmeli ve uyum sağlamalı, böylece orta yaşta ve sonrasında sağlıklı kalabilirsiniz.”
Anna Mapson hayatınızın her on yılında tüketebileceğiniz en iyi yiyecekleri açıkladı.
HAVUÇ: Bağışıklık sisteminin okula dönüşteki öksürük ve soğuk algınlıklarıyla savaşmasına yardımcı olan bir antioksidan olan yüksek beta-karoten içerir. Ayrıca düzenli bağırsak hareketlerini teşvik eden iyi bir çözünür lif kaynağıdırlar.
KİRAZ: Kiraz bağırsak sağlığımız ve bağışıklığımız için çok iyidir. Pancar, karalahana, kabak gibi bu meyve ve sebzelere parlak rengini veren moleküller polifenollerdir. Bunlar bağırsak sağlığımız ve bağışıklığımız için çok iyidir.
KISITLAYICI DİYETLERDEN KAÇININ: Çocuklar, büyüme ve gelişme için temel besin maddelerini alabilmeleri için mümkün olduğunca geniş çeşitlilikte yiyecekler yemelidir. Besin gruplarını gereksiz yere çıkarmayın. Çeşitliliği hedefleyin.
ELMALAR: Okula veya koleje götürmesi kolay olan elmalar, faydalı bağırsak bakterilerinin beslenmesine yardımcı olan ve aynı zamanda bağışıklık sistemi için kersetin sağlayan iyi bir pektin kaynağıdır.
PATATES: Basit görünebilir, ancak kabuklu patates iyi bir lif kaynağıdır ve beyaz patatesler besleyici olabilir.