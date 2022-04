Bunları yiyerek cildinizi 10 yaş daha genç gösterebilirsiniz! Doğal kolajen içeren besinler…

C VİTAMİNİ

C vitamini için; portakal, limon, kuşburnu, maydanoz, kivi, lahana gibi yiyeceklerin tüketimini arttırabilirsiniz. Vücudun doğal olarak üretemediği C vitaminini dışarıdan almak vücut ve cilt sağlığı açısından oldukça önemli. C vitamini, kolajen kaybını önlemek için serbest radikalleri yok eden bir antioksidandır. Aynı zamanda cildin ışıldamasını, aydınlanmasını ve çevresel faktörlere karşı korunmasını da sağlar.