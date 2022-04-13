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Bunları yiyerek cildinizi 10 yaş daha genç gösterebilirsiniz! Doğal kolajen içeren besinler…

13.04.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolajen içeren ürünler kullanmak ve besinler tüketmek özellikle son yıllarda oldukça ilgi görüyor. Zaman geçtikçe vücutta azalan kolajen üretimini doğru besinler tüketerek arttırabilirsiniz. Kolajen içeren besinleri yiyerek ve doğru bakımları uygulayarak cildinizde çok daha genç ve sıkı bir görünüm elde edebilirsiniz.

Kolajenin görevi vücudun bağ dokusunu güçlendirmek ve vücut bütünlüğünü korumaktır. Kolajen sayesinde cilt daha güçlü, nemli ve sıkı görünmektedir. 30’lu yaşlardan sonra sonra cilt kolajen üretimini azaltmaktadır. Cildin kolajen üretimini desteklemek adına dışarıdan takviyeler alınabilir, doğru besinler kullanılabilir. Bunlar sayesinde cildiniz kolajen üretme seviyesini arttıracaktır. Etkili sonuçlar için düzenli olarak sağlıklı beslenmek ve takviye almak gerekmektedir.

KOLAJEN İÇEREN BESİNLER

ÇİNKO

ÇİNKO
Kabak çekirdeği, yulaf, kaju, fasulye ve baklagiller çinko bakımından zengin besinlerdendir. Çinko sadece kolajeni desteklemek açısından değil genel vücut sağlığının ve sağlıklı bir cildin olmazsa olmazlarından. Yaraların iyileşmesine yardımcı olur. Yaraların iyileşmesine yardımcı olur, , sivilcelerin oluşmasını önler, ciltteki iltihapları azaltır, saç ve tırnak büyümesine destek olur.

C VİTAMİNİ

C VİTAMİNİ
C vitamini için; portakal, limon, kuşburnu, maydanoz, kivi, lahana gibi yiyeceklerin tüketimini arttırabilirsiniz. Vücudun doğal olarak üretemediği C vitaminini dışarıdan almak vücut ve cilt sağlığı açısından oldukça önemli. C vitamini, kolajen kaybını önlemek için serbest radikalleri yok eden bir antioksidandır. Aynı zamanda cildin ışıldamasını, aydınlanmasını ve çevresel faktörlere karşı korunmasını da sağlar.

PROTEİN

PROTEİN
Kırmızı et, beyaz et, süt, yumurta, yoğurt, peynir, baklagiller ve kabak çekirdeği bol miktarda protein içerir. Kolajen bir proteindir ve tüm proteinler gibi amino asitlerden oluşur. Vücuttaki kolajen miktarını korumak ve arttırmak için protein içeren gıdaların tüketimini arttırmanız gerekir.

KATEŞİNLER

KATEŞİNLER
En çok yeşilçayda bulunan bu bileşiğin kolestrol ve tansiyon gibi problemleri de dengelediği söylenir. Yeşilçayın yanında çilek ve kakao da tüketebilirsiniz. Kateşinler güneşin ciltte yarattığı hasarlara karşı cildin korunmasına yardımcı olurlar. Kateşin bileşikleri ayrıca, yaş aldıkça azalan kolajenin elastine (ciltteki diğer birincil proteine) yanlış bağlanmasını önlemek için de çalışır.

KLOROFİL

KLOROFİL
Brokoli, roka, ıspanak gibi yeşil yapraklı yiyeceklerin tüketimini arttırabilirsiniz. Yeşil yapraklı bitkilerde bulunan ve bitkilerin sağlıklı ve canlı kalmasını sağlayan bu pigmentin yapılan bazı araştırmalarda kolajen üretimini uyarmaya ve yüz kırışıklıklarını iyileştirmeye de yardımcı olduğu söyleniyor.
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