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  4. CHP'de Mansur Yavaş 'krizi' gündem olmuştu! Fatih Portakal dikkat çeken iddiayı açıkladı: 'Etimesgut'a karşılık...'

CHP'de Mansur Yavaş 'krizi' gündem olmuştu! Fatih Portakal dikkat çeken iddiayı açıkladı: 'Etimesgut'a karşılık...'

11.01.2024 22:50 | Son Güncelleme:
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CHP yerel seçim için aday belirleme çalışmalarını devam ettirirken, dün bazı il ve ilçelerin adayları açıklandı. Ankara Etimesgut'ta oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun aday gösterilmesinin krize yol açtığı iddia edilmişti. Mansur Yavaş Beşikçioğlu'nun adaylığına karşı çıkarken kendisinin göstereceği ismin aday olmasını istiyordu, hatta Yavaş'ın adaylıktan çekilebileceği bile öne sürülmüştü. Konuyla ilgili açıklamalar gelirken Fatih Portakal, Yavaş ile ilgili dikkat çeken bir gelişmeyi açıkladı.

CHP'de dün Mansur Yavaş krizi yaşandığı iddia edilmişti. Krizin ise CHP'nin Ankara Etimesgut'ta oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu aday göstermesi üzerine çıktığı öne sürüldü. Yavaş, ilçede eski İYİ Partili Mesut Özarslan'ı aday göstermek istiyordu.


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"ADAYLIKTAN ÇEKİLEBİLİR" İDDİASI

"ADAYLIKTAN ÇEKİLEBİLİR" İDDİASI

Yaşanan krizde Yavaş'ın adaylıktan çekilebileceğini CHP'nin yetkili makamlarına bildirdiği öne sürülmüştü. Gündemi bir anda hareketlendiren gelişmeye ilk açıklama CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den gelmişti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İLK AÇIKLAMA

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İLK AÇIKLAMA

CHP MYK toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, "Ben Mansur Bey ile bu fikrimi paylaştığımda Mansur Bey'in bayağı hoşuna gitmişti. Halen daha hoşuna gittiğini ümit ediyorum öyle itiraz edeceği bir şey yok. Belki Etimesgut ile ilgili başka şey olabilir. Ama Mansur Bey'in de gücüne güç katacaktır orada bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz" demişti.

PARTİ SÖZCÜSÜ: 'HERHANGİ BİR KRİZ YOK'

PARTİ SÖZCÜSÜ: 'HERHANGİ BİR KRİZ YOK'

Bu açıklama sonrası bir açıklama da CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel'den geldi. İddiaları yalanlayan Yücel, Etimesgut'ta ise Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığının kesinleştiğini ve herhangi bir kriz olmadığını kaydetti.

PORTAKAL'DAN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

PORTAKAL'DAN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Gözler Mansur Yavaş'tan gelecek açıklamaya çevrilirken gazeteci Fatih Portakal dikkat çeken bir iddiada bulundu. Portakal şunları ifade etti:

"Ben edindiğim bazı bilgileri vereyim. Bu eski İYİ Partili kişinin kabul edilmeme sebebi şu; İYİ Parti'den istifa etti, Etimesgut'ta aday gösterilecek ama seçildikten sonra istifa edip İYİ Parti'ye geri dönebilir veya başka bir partiye geçebilir. Aşırı bir kriz yaşanmamış ama kriz denilebilecek bir olay yaşanmış.

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Mansur Yavaş fatih portakal Özgür Özel CHP
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