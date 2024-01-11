CHP'de Mansur Yavaş 'krizi' gündem olmuştu! Fatih Portakal dikkat çeken iddiayı açıkladı: 'Etimesgut'a karşılık...'

CHP'de dün Mansur Yavaş krizi yaşandığı iddia edilmişti. Krizin ise CHP'nin Ankara Etimesgut'ta oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu aday göstermesi üzerine çıktığı öne sürüldü. Yavaş, ilçede eski İYİ Partili Mesut Özarslan'ı aday göstermek istiyordu.
Yaşanan krizde Yavaş'ın adaylıktan çekilebileceğini CHP'nin yetkili makamlarına bildirdiği öne sürülmüştü. Gündemi bir anda hareketlendiren gelişmeye ilk açıklama CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den gelmişti.
CHP MYK toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, "Ben Mansur Bey ile bu fikrimi paylaştığımda Mansur Bey'in bayağı hoşuna gitmişti. Halen daha hoşuna gittiğini ümit ediyorum öyle itiraz edeceği bir şey yok. Belki Etimesgut ile ilgili başka şey olabilir. Ama Mansur Bey'in de gücüne güç katacaktır orada bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz" demişti.
Bu açıklama sonrası bir açıklama da CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel'den geldi. İddiaları yalanlayan Yücel, Etimesgut'ta ise Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığının kesinleştiğini ve herhangi bir kriz olmadığını kaydetti.
Gözler Mansur Yavaş'tan gelecek açıklamaya çevrilirken gazeteci Fatih Portakal dikkat çeken bir iddiada bulundu. Portakal şunları ifade etti:
"Ben edindiğim bazı bilgileri vereyim. Bu eski İYİ Partili kişinin kabul edilmeme sebebi şu; İYİ Parti'den istifa etti, Etimesgut'ta aday gösterilecek ama seçildikten sonra istifa edip İYİ Parti'ye geri dönebilir veya başka bir partiye geçebilir. Aşırı bir kriz yaşanmamış ama kriz denilebilecek bir olay yaşanmış.