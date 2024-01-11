CHP'de Mansur Yavaş 'krizi' gündem olmuştu! Fatih Portakal dikkat çeken iddiayı açıkladı: 'Etimesgut'a karşılık...'

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İLK AÇIKLAMA

CHP MYK toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, "Ben Mansur Bey ile bu fikrimi paylaştığımda Mansur Bey'in bayağı hoşuna gitmişti. Halen daha hoşuna gittiğini ümit ediyorum öyle itiraz edeceği bir şey yok. Belki Etimesgut ile ilgili başka şey olabilir. Ama Mansur Bey'in de gücüne güç katacaktır orada bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz" demişti.