Diyabetiniz varsa bu şekilde beslenerek sağlığınızı kontrol altına alın!

Şeker hastalığı olarak bilinen diyabet vücuttaki pankreas adlı salgı bezinin yeterli miktarda insülin hormonu üretmemesi ya da ürettiği insulin hormonunun etkili bir şekilde kullanılamaması durumun da gelişen ve ömür boyu süren bir hastalıktır. Diyabet hastaları yediği besinlerden gelen şekeri kullanamaz ve kan şekeri yükselir. Diyabet hastalığının doğru bir şekilde tedavi edilmesi ve hastanın doğru beslenmesi çok önemlidir. Diyabetin göz ardı edilmesi kalp krizi, felç, körlük, böbrek yetmezliği gibi hastalıklara neden olmaktadır.

DİYABET HASTALARI NASIL BESLENMELİDİR?

GLİSEMİK İNDEKSİ DÜŞÜK BESİNLER Sağlıklı ve dengeli beslenmek şüphesiz herkes için çok önemli. Şekeri olan kişiler için daha da önem taşıyor. Şeker hastalığında beslenme tedavisinin ilk amacı; kan şekerinin kontrolünü sağlamak yani kan şekeri düzeyini normal ya da normale yakın sınırlarda tutmak. Diyabet hastalarının beslenme planları yaş, boy, ağırlık ve fiziksel aktivite düzeyine göre hazırlanmalıdır; enerji ve besin ögeleri gereksinimlerinin dikkate alınarak bireylere özel olarak planlanması gerektiği unutulmamalıdır. Buna karşın bazı besinler düşük glisemik indeks yani düşük şeker yükü, yüksek posa, kaliteli yağ ve kaliteli protein içerikleri gibi özellikleriyle ön plana çıkıyor. Bu nedenle diyabeti olanlar bu tür besinleri sofralarında mutlaka bulundurmalıdır.

TİP 2 DİYABET İÇİN YOĞURT TÜKETİN Yoğurt; protein, kalsiyum, fosfor, magnezyum gibi besin öğelerini içeren önemli bir besindir. Bağırsak sağlığı için faydalı, bağışıklık sistemini güçlendirici olan yoğurdun diyabette de etkili olduğu biliniyor. Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma; günde 1 kase yoğurt tüketmenin tip 2 diyabet riskini yüzde 18 azalttığını ortaya koyuyor. Diyabete karşı önleyici olduğu gibi diyabette mutlaka olması gereken bir besin olan yoğurt, sütten daha kolay sindirilir. Bu sayede, laktoz intoleransı olan bireyler tarafından da rahatlıkla tüketilebilir. Bireyler ihtiyaçlarına göre; günde 1-2 kase yoğurt tüketebilir. Yoğurt ana öğünlerde tüketilebileceği gibi, ara öğünler için de doyurucu ve kan şekerini dengelemeye yardımcı bir seçenektir.

ZERDEÇAL DİYABETİ ÖNLEYEBİLİR Zerdeçal içerisinde bulunan kurkumin sayesinde antioksidan, inflamasyon önleyici, anti-kanser etkileri de bilinen diyabet üzerine de etkili olan bir baharattır. 2012 yılında yapılan bir çalışmada, gizli şekeri olan 240 bireyde 9 ay süreyle kurkumin kullanımının diyabeti önleyebileceği gösterilmiştir. Kurkuminden yararlanabilmek için zerdeçal beslenmeye dahil edilmelidir. Örneğin; zerdeçalı yoğurt veya süt; sebze veya et yemeklerine, çorbalarınıza ilave ederek tüketebilirsiniz.

TARÇIN KAN ŞEKERİNİ DENGELER Günde bir tatlı kaşığı tarçın kan şekerini dengeleyen en önemli baharat olarak öne çıkıyor. Yapılan araştırmalar, yarım çay kaşığı tarçının bile kan şekeri dengesini sağlamaya yardımcı olduğunu gösteriyor. İsveç’te yapılan bilimsel bir çalışmada yemeğin ardından tarçın ilave edilmiş pudingi tüketenlerde kan şekeri seviyesinin düştüğü ve midenin boşalma süresinin geciktiği kanıtlanmış. Bu çalışma tarçının yemek sonrası kan şekeri kontrolünün sağlanmasında yardımcı olabileceğini gösteriyor. Tarçını süt veya yoğurdunuza, çayınıza ya da meyvenize ekleyerek tüketebilirsiniz.