En ölümcül kanser türü olarak biliniyor! Hayatınızı kurtarmak için belirtilere dikkat edin

Gün içerisinde yaşanan birçok rahatsızlığı yediğimiz ve içtiğimiz besinlerden, stresten kaynaklandığını düşünerek görmezden geliyoruz. Ancak tekrar eden bu rahatsızlıklar çok ciddi hastalıkların belirtisi olabiliyor. Pankreas kanserine yakalanan kişilerin yarısından fazlası teşhis konulduktan sonraki üç ay içerisinde hayatı kaybediyor. Pankreas kanserinin geç teşhis edilmesinin en büyük nedeni belirtilerin önemsiz sanılması olarak görülüyor.

HASTALIĞIN TEŞHİSİ GEÇ KONULUYOR

Uzmanlar "Kanser vakalarının büyük çoğunluğuna zaten geç bir aşamadayken teşhis konuyor, çünkü semptomlar genellikle hazımsızlık ve hassas bağırsak sendromu gibi diğer durumlarla örtüşüyor. Kalıcı bir semptomunuz varsa, bir doktora görünmelisiniz." diyor. İşte daha az ciddi bir şey olarak göz ardı edilmesi kolay olabilecek semptomlardan bazıları…