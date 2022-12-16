En ölümcül kanser türü olarak biliniyor! Hayatınızı kurtarmak için belirtilere dikkat edin

Gün içerisinde yaşanan birçok rahatsızlığı yediğimiz ve içtiğimiz besinlerden, stresten kaynaklandığını düşünerek görmezden geliyoruz. Ancak tekrar eden bu rahatsızlıklar çok ciddi hastalıkların belirtisi olabiliyor. Pankreas kanserine yakalanan kişilerin yarısından fazlası teşhis konulduktan sonraki üç ay içerisinde hayatı kaybediyor. Pankreas kanserinin geç teşhis edilmesinin en büyük nedeni belirtilerin önemsiz sanılması olarak görülüyor.
HASTALIĞIN TEŞHİSİ GEÇ KONULUYOR
Uzmanlar "Kanser vakalarının büyük çoğunluğuna zaten geç bir aşamadayken teşhis konuyor, çünkü semptomlar genellikle hazımsızlık ve hassas bağırsak sendromu gibi diğer durumlarla örtüşüyor. Kalıcı bir semptomunuz varsa, bir doktora görünmelisiniz." diyor. İşte daha az ciddi bir şey olarak göz ardı edilmesi kolay olabilecek semptomlardan bazıları…
HAZIMSIZLIK
Hazımsızlık ve/veya mide ekşimesi, pankreas kanserinin yaygın bir semptomu olabilir. Ancak çoğu insanın ciddi bir hastalıkla bağlantılı olduğunu düşünmeyeceği bir semptom. Jones, "Çoğu zaman insanlar kalıcı hazımsızlık için reçetesiz ilaçlar alabilir. Ancak karnınızdaki veya sırtınızdaki ağrı gibi diğer semptomlarla ve pankreas kanserine işaret edebilecek birkaç can sıkıcı şeyin meydana geldiği zamanlar olabilir."
KARIN VEYA SIRT AĞRISI
Jones, bu, sıkıcı bir ağrıdan karnınızdan sırtınıza yayılan ağrıya kadar her şey olabilir, diye açıklıyor. “Kadınsan sutyen hattının etrafında olabilir” diyor. "Bel ağrısı değil ve genellikle kürek kemikleri arasında oluyor. Bir şey yedikten sonra daha kötü olabilir ve kolay kolay geçmez.” Kombine karın ve sırt ağrısının oldukça yaygın bir semptom olduğunu söylüyor, ancak bazı insanlarda sadece biri veya diğeri olabilir.
AÇIKLANAMAYAN KİLO KAYBI
Pankreas kanserine bağlı kilo kaybı, başlangıçta insanlar gerçekten kilo vermeye çalışmadıklarında ve nispeten normal yemek yediklerinde görülebilir. Jones, "Kıyafetlerinin bollaştığını fark edebilirler," diyor.
İŞTAH KAYBI
Kilo vermek bazen, en azından başlangıçta, kolayca göz ardı edilen başka bir pankreas kanseri semptomu olan iştah kaybıyla ilişkilidir. Jones, "İnsanların gerçekten o kadar da aç olmadıklarını düşünmelerinden, hiç iştahları olmamasına ve yiyeceklerle yüzleşememelerine veya çok az yemek yedikten sonra kendilerini tok hissetmelerine kadar değişebilir" diyor. Tümör mideye baskı yapıyor ya da sadece yeme kapasitesini azaltıyor.
SARILIK
Jones, sarılığın göz ardı edilmesi daha az kolay bir pankreas kanseri semptomu olduğunu, ancak yalnızca tümörü pankreasın başına doğru olan kişilerde ortaya çıkma eğiliminde olduğunu açıklıyor Jones. "Çok yaygın olmasına rağmen, pankreas kanseri olan herkes sarılık olmayacak" diyor. "Bu bir kırmızı bayrak semptomu - cildiniz o sarı tonu almaya başlamadan önce, gözlerinizin beyazları biraz sarıya döndüğünde bunu fark edebilirsiniz."