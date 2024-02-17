Bu içecek kış aylarının vazgeçilmezi oldu! "Antibiyotiğe hayır, gripsavara evet" İçinde yok yok

"ANTİBİYOTİĞE HAYIR, GRİPSAVARA EVET"

Doğal meyve suları ile yaptıkları gripsavar atomu her kesimin severek içtiğini ifade eden Kaplan, “İçerisinde nar, portakal, limon, greyfurt, havuç gibi çeşitli meyve sularla yaptığımız doğal içeceğimiz ilaçlardan daha uzak tutmak için vatandaşlarımız bu konuda büyük rağbet gösteriyorlar. Taze meyvelerden yapıyoruz ve malum kış ayları oldu, ortalıkta bir salgın var. Herkes antibiyotiğe gidiyor, bizi tanıyanlar gripsavara geliyor. Antibiyotiğe hayır, gripsavara evet” dedi.

(İHA)