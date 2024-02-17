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Bu içecek kış aylarının vazgeçilmezi oldu! "Antibiyotiğe hayır, gripsavara evet" İçinde yok yok

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
17.02.2024 10:58 | Son Güncelleme:
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Kış aylarında taze meyvelerin bir araya geldiği ve halk arasında ‘gripsavar’ olarak adlandırılan atom içeceği kış aylarının vazgeçilmezi oldu.

Soğuk kış günlerinde insanların ‘gripsavar’ diye tabir ettiği ve mevsim meyvelerinden elde edilen atom içeceği, halkın bir numaralı tercihi haline geldi. Gribal enfeksiyonlardan koruyan, bağışıklık sistemini güçlendiren karışım olan gripsavar atomu, sıkça tüketiliyor.

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İçerisinde nar, portakal, limon, greyfurt, havuç ve diğer mevsim meyvelerinin olduğu doğal içecek, C vitamini ve fitokimyasallar gibi içerikleriyle de bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı oluyor.

Kahramanmaraş halkının büyük rağbet gösterdiği içeceği hazırlayan esnaf, siparişlere ise yetişememeye başladı.

Soğuklarda bağışıklık sistemini güçlendirici gripsavar atomuna her kesimin ilgi ile satın aldığını söyleyen Ökkeş Kaplan, bu amaçla şifalı içecek karışımı yapıp sattıklarını söyledi.

"ANTİBİYOTİĞE HAYIR, GRİPSAVARA EVET"

"ANTİBİYOTİĞE HAYIR, GRİPSAVARA EVET"

Doğal meyve suları ile yaptıkları gripsavar atomu her kesimin severek içtiğini ifade eden Kaplan, “İçerisinde nar, portakal, limon, greyfurt, havuç gibi çeşitli meyve sularla yaptığımız doğal içeceğimiz ilaçlardan daha uzak tutmak için vatandaşlarımız bu konuda büyük rağbet gösteriyorlar. Taze meyvelerden yapıyoruz ve malum kış ayları oldu, ortalıkta bir salgın var. Herkes antibiyotiğe gidiyor, bizi tanıyanlar gripsavara geliyor. Antibiyotiğe hayır, gripsavara evet” dedi.

(İHA)

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havuç limon nar portakal grip greyfurt hastalık salgın
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