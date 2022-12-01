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Her evde bulunuyor ama vücudu alt üst ediyor! Kan şekerini yükselterek kalp ve böbrekleri bitiriyor

01.12.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Severek yediğimiz birçok yiyeceğin faydaları olsa da zararları da göz korkutucu derecede etkili olabiliyor. Sağlığı doğrudan etkileyen bazı yiyecekler kan şekerini hızla yükselterek çok ciddi hastalıklar için risk oluşturuyor. Özellikle diyabet hastalarının yerken bir kez daha düşünmesi gereken her evde bulunan tehlikeli besinler bulunuyor. İşte kan şekerini hızla yükselten vücudun dengesini alt üst eden gıdalar...

Kan şekeri olarak bilinen glikoz birçok yiyeceğin içerisinde bulunuyor. Glikoz dengelerinin bozulması çağımızın tehlikeli hastalıklarından olan diyabetin oluşmasına sebep olabiliyor. Diyabet küçükten büyüğe herkes için risk oluşturuyor. Diyabet tedavi edilmediğinde ve zararlı yiyeceklerin yenilmesine devam edildiğinde kalp, böbrek, göz sağlığı büyük tehlike altında kalıyor. Bu sebeple diyabetin erken teşhis edilmesi ve kan şekerini hızla yükselten gıdalardan uzak durulması gerekiyor.

KAN ŞEKERİNİ YÜKSELTEN GIDALAR

ŞEKERLE TATLANDIRILMIŞ İÇECEKLER

ŞEKERLE TATLANDIRILMIŞ İÇECEKLER
Gazlı ve şekerli içecekler kan şekerini hızlı yükseltmekte. Ayrıca şeker yerine içeriklerinde yer alan fruktoz şurubu, insülin direnci, obezite ve non-alkolik karaciğer yağlanması ile yakından ilişkilidir.

TRANS YAĞLAR

TRANS YAĞLAR
Trans yağlar, stabilitelerini artırmak için kimyasal olarak değiştirilmiş doymamış yağlardır. Enflamasyon, insülin direnci, abdominal yağlanma ve kardiyovasküler hastalıklar ile bağlantılılar.

BEYAZ EKMEK, PİRİNÇ VE MAKARNA

BEYAZ EKMEK, PİRİNÇ VE MAKARNA
Beyaz ekmek, makarna ve pirinç karbonhidrat bakımından yüksek ancak lif bakımından fakir besinlerdir. Bundan kaynaklı olarak tüketildiklerinde kan şekerini hızlıca yükseltirler. Beyaz ekmek yerine tam buğday veya çavdar ekmeği, pirinç pilavı yerine bulgur pilavı ve kepekli makarna seçmek bu anlamda daha yararlı olacaktır.

MEYVE AROMALI YOĞURT, KEFİR VB

MEYVE AROMALI YOĞURT, KEFİR VB
Meyve aromalı yoğurtlar genellikle yağ bakımından düşüktür ancak şeker bakımından yüksektir, bu da daha yüksek kan şekeri ve insülin seviyelerine yol açabilir. Sade, tam yağlı yoğurt, diyabet kontrolü ve genel sağlık için daha iyi bir seçimdir. Kefir veya süt içiminde zorlanan bireyler için meyve ile blenderize edilmesi önerilebilir.

KAHVALTILIK GEVREKLER

KAHVALTILIK GEVREKLER
Yüksek proteinli, düşük karbonhidratlı kahvaltı, diyabet ve iştah kontrolü için en iyi seçenektir. Bunun tam tersi olarak pek çok kahvaltılık gevrek karbonhidrat bakımından yüksek ancak protein açısından fakirdir. Bundan dolayı kahvaltılık gevrek seçerken etiket okumak büyük önem taşımaktadır.
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