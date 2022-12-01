Her evde bulunuyor ama vücudu alt üst ediyor! Kan şekerini yükselterek kalp ve böbrekleri bitiriyor

Kan şekeri olarak bilinen glikoz birçok yiyeceğin içerisinde bulunuyor. Glikoz dengelerinin bozulması çağımızın tehlikeli hastalıklarından olan diyabetin oluşmasına sebep olabiliyor. Diyabet küçükten büyüğe herkes için risk oluşturuyor. Diyabet tedavi edilmediğinde ve zararlı yiyeceklerin yenilmesine devam edildiğinde kalp, böbrek, göz sağlığı büyük tehlike altında kalıyor. Bu sebeple diyabetin erken teşhis edilmesi ve kan şekerini hızla yükselten gıdalardan uzak durulması gerekiyor.

KAN ŞEKERİNİ YÜKSELTEN GIDALAR

ŞEKERLE TATLANDIRILMIŞ İÇECEKLER Gazlı ve şekerli içecekler kan şekerini hızlı yükseltmekte. Ayrıca şeker yerine içeriklerinde yer alan fruktoz şurubu, insülin direnci, obezite ve non-alkolik karaciğer yağlanması ile yakından ilişkilidir.

TRANS YAĞLAR Trans yağlar, stabilitelerini artırmak için kimyasal olarak değiştirilmiş doymamış yağlardır. Enflamasyon, insülin direnci, abdominal yağlanma ve kardiyovasküler hastalıklar ile bağlantılılar.

BEYAZ EKMEK, PİRİNÇ VE MAKARNA Beyaz ekmek, makarna ve pirinç karbonhidrat bakımından yüksek ancak lif bakımından fakir besinlerdir. Bundan kaynaklı olarak tüketildiklerinde kan şekerini hızlıca yükseltirler. Beyaz ekmek yerine tam buğday veya çavdar ekmeği, pirinç pilavı yerine bulgur pilavı ve kepekli makarna seçmek bu anlamda daha yararlı olacaktır.

MEYVE AROMALI YOĞURT, KEFİR VB Meyve aromalı yoğurtlar genellikle yağ bakımından düşüktür ancak şeker bakımından yüksektir, bu da daha yüksek kan şekeri ve insülin seviyelerine yol açabilir. Sade, tam yağlı yoğurt, diyabet kontrolü ve genel sağlık için daha iyi bir seçimdir. Kefir veya süt içiminde zorlanan bireyler için meyve ile blenderize edilmesi önerilebilir.