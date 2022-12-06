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Her evde bulunuyor! Diş tartarlarını ve taşlarını yok edecek çözümler

06.12.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağız ve diş bakımı sadece hem görünüş hem de sağlık için büyük önem taşıyor. Diş bakımının aksatılması diş taşları olarak da bilinen diş tartarlarına sebep oluyor. Diş tartarından kurtulmak için çeşitli yöntemler aranıyor. Her evde bulunan temel malzemeler ile diş tartarlarını yok edebilirsiniz.

Diş tartarları toplumda birçok insanın yaşadığı sıkıntılı durumlar arasında bulunmaktadır. Diş tartarı, kişilerin ağız ve diş temizliğini düzenli olarak yapmamasından dolayı dişler üzerinde oluşan sert yapıdaki diş taşlarına verilen isimdir. Dişlerinizin altında sert, inişli çıkışlı bir yapı mevcutsa dişlerinizde tartar oluşmuş olabilir. Bu tartarlardan kurtulmak için diş hekimine gidebilir veya evde doğal çözümleri deneyebilirsiniz.

DİŞ TAŞI NEDEN OLUŞUR?

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  • Diş taşı bakteri plaklarından dolayı yaşanmaktadır.
  • Dişin yüzeyinde oluşan bakteri plakları, diş bakımı ihmal edildiğinde birikme yapar ve dişin yapısını bozacak şekilde taşlaşmaya neden olur.
  • Diş rengini de etkileyerek sarı, kahverengi ve siyah kötü bir görüntü oluşturur.
  • Asitli içecekler, gün içinde tüketilen yemeklerin etkisinden dolayı diş taşı oluşmaktadır.

DİŞ TARTARLARINDAN KURTULMAK İÇİN

LİMONLU MACUN

LİMONLU MACUN
2 yemek kaşığı limonu, 1 yemek kaşığı karbonatı, yarım kaşık zeytinyağını ve 500 ml içme suyunu bir cezvede kaynatınız ve sonrasında blender ile eziniz. Blender ile ezdiğiniz karışımı, minik bir cam kavanoz içinde muhafaza edebilirsiniz. Elde edilen karışım, diş macunu kullanma yöntemi ile gün içinde sabah ve akşam olmak üzere kullanılmalıdır. Diş fırçasının üzerine çok az bir miktar alarak, bu karışım ile dişlerinizi fırçaladığınızda diş taşını temizleyebilirsiniz. Evde diş taşı temizliği karbonat içeren karışımlarla yapıldığında dişlerin beyazlamasını da katkı sağlanır.

ALOE VERA

ALOE VERA
1 yemek kaşığı aloe vera jelini, 1 yemek kaşığı limon suyunu ve 1 yemek kaşığı karbonatı karıştırarak bir macun elde etmelisiniz. Hazırlanan doğal macunu, bir gün kavanoz içinde bekleterek etkisini daha iyi hissedebilirsiniz. Gün içinde dişlerinizi bu karışım ise fırçalayarak diş taşını temizleyebilirsiniz.

CEVİZ SUYU

CEVİZ SUYU
10 adet ceviz içini ve yaprakları 2 bardak içme suyu döktüğünüz tencereye ekleyerek kaynatın. Sıcaklığın geçmesi için bir süre suyun soğumasını bekleyin. Soğuyan ceviz suyunu isterseniz gargara şeklinde kullanarak verimli sonuçlar alabilirsiniz. Diş taşlarını daha iyi şekilde temizlemek için fırçayı bu suya batırıp dişlerinizi fırçalamanızı öneriyoruz.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI VE KARBONAT

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI VE KARBONAT
1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağını, 3 damla nane yağını ve yarım çay kaşığı karbonatı minik bir kap içinde karıştırın ve kıvamlı bir hal almasını sağlayın. 1 hafta boyunca bu macunu kullanarak dişlerinizi temizleyin. Düzenli kullanım sonrasında dişlerinizdeki taşlar temizlenecektir.
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