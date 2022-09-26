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Kalp krizi ve felce neden oluyor! Tehlikeli hastalığı önlemek için her kahvaltıda tüketmeniz yeterli

26.09.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kötü kolesterol sağlığımızı doğrudan etkileyen hastalıklar arasında bulunuyor. Kolesterol kalp krizi, felç gibi çok tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor. Uzmanlar kolesterolden korunmak için beslenmenin önemini belirtiyorlar. Doğru beslenme ile kolesterolü önlemek mümkün olabiliyor. Bazı gıdalar var ki kolesterolü hiç tahmin etmeyeceğimiz seviyede düşürüyor.

Kalp hastalıkları en çok ölüme neden olan hastalıkların başında geliyor. Kolesterol de kalp hastalıklarına neden olan önemli faktörler arasında bulunuyor. Kolesterol seviyesinde artış damar tıkanıklığı gibi vücutta ciddi hasara, hatta ölüme bile neden olabiliyor. Damar tıkanıklığı sonucu kalp yeterli beslenemez ve fonksiyonlarını yerine getiremez hale geliyor. Bu nedenle kolesterolün dengede tutulması sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için oldukça önem taşıyor. Kolesterol seviyesindeki artışı, oluşturabileceği zararları azaltmak için kolesterolü düşüren besinleri tercih etmek gerekiyor.

KOLESTEROL DÜŞÜREN YİYECEKLER

PATLICAN

PATLICAN
Patlıcan lif açısından oldukça zengin bir sebzedir. 100 gram patlıcanda 3 gram lif bulunur. Lif kandaki kolesterol seviyesinin iyileşmesine yardımcı olur ve aynı zamanda kolesterol riskini de azaltır. Patlıcan kalp hastalıkları, felç, obezite ve tip 2 diyabet riskini de azaltır.

BAKLAGİLLER

BAKLAGİLLER
Fasulye, bakla, bezelye, mercimek yani kısacası baklagiller içeriğinde bulunan lif sayesinde kolesterol düşürmeye yardımcı olur. Yapılan araştırmalar sonucunda günde 100 gram baklagil tüketiminin kötü kolesterol seviyesini iyileştirdiği görülmüştür.

YULAF

YULAF
Günde 70 ila 100 gram arasında yulaf tüketiminin kolesterol seviyelerini iyileştirdiği kanıtlanmıştır. 100 gram yulaf içeriğinde 4,2 gram lif bulunur. Bu miktara lif tüketimi kolesterol seviyesinin iyileşmesi açısından yeterlidir.

AVOKADO

AVOKADO
Oldukça besleyici bir meyve olan avokado içeriğindeki yüksek yağ miktarı sebebiyle pek çok insan için soru işareti dolu olsa da yapılan klinik çalışmalar avokadonun LDL seviyesini düşürmede etkisi olduğunu göstermiştir. Zengin tekli doymamış yağ kaynağı olan avokado LDL seviyesini düşürürken aynı zamanda HDL seviyesinin de yükselmesine yardımcı olur.

ELMA

ELMA
Yapılan klinik araştırmalarda günde 2 adet meyve yemenin LDL ve trigliserid seviyelerinde iyileşme sağladığı gözlemlenmiştir. Ortalama boyutta bir elma 3 ila 7 gram arasında lif içerir. Lifin kolesterol üzerindeki olumlu etkisinin yanı sıra elma içerisinde kolesterol seviyesini iyileştirmesi ile bilinen polifenoller de yer alır.
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