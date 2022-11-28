Mucizevi yöntemini TikTok'tan paylaştı! "Göğüslerim küçüktü ama onları ameliyat olmadan büyüttüm"

TikTok kullanıcısı Casey Johnson , küçük bir göğüsle büyümesine rağmen göğüslerini doğal olarak büyütmenin bir yolunu bulduğunu sosyal medyada açıkladı. İnsanların estetik ameliyatı atlayabileceklerini ve göğüslerini iki katına çıkarmak için diyetlerine iyi yağlar ekleyebileceklerini iddia etti.

ÖNCEKİ FOTOĞRAFLARIYLA GÖZLE GÖRÜLÜR FARK VARDI

Johnson, Mart 2021'de "sezgisel yemeyi" denemeye karar verdi ve ardından yaklaşık beş kilo aldığı bildirildi. Bir TikTok videosunda "Aslında kilo aldığımı söylemeden önce - sadece beş kilo aldım ve bu kesinlikle göğüslerimi olduğu gibi etkilemezdi" dedi.

Klibinde bikinili öncesi ve sonrası fotoğraflarını yayınladı; göğsü fark edilir derecede farklıydı.

DOĞAL YAĞ İÇEREN BESİNLER TÜKETTİ

"Mart 2021'de burada üzerinde çalışacak pek bir şeyim olmadığını görebilirsiniz. Bu noktada yaklaşık üç yıldır kalorilerimi kontrol ediyordum” diye açıkladı. Sindirim sistemine ve hormonlarına yardımcı olduğunu" iddia ederek diyetine zeytinyağı, avokado ve fındık eklemeye başladı. Vitamin almaya başladı ve besinlerin vücudunda "büyük bir fark" yaratmaya başladığını söyledi.

Sağlık araştırmalarına göre soya, susam tohumları, tofu ve sağlıklı yağlar gibi östrojen açısından zengin besinler göğüs büyümesine katkıda bulunabilir. Bir sosyal medya kullanıcısı ekledi: "Vitaminler ancak vitamin eksikliğiniz varsa faydalıdır." Bir başkası şunu önerdi: "O bölgedeki kası geliştirmek için yapabileceğiniz göğüs egzersizleri var, böylece daha belirgin hale gelsinler."