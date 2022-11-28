Mucizevi yöntemini TikTok'tan paylaştı! "Göğüslerim küçüktü ama onları ameliyat olmadan büyüttüm"

TikTok kullanıcısı Casey Johnson , küçük bir göğüsle büyümesine rağmen göğüslerini doğal olarak büyütmenin bir yolunu bulduğunu sosyal medyada açıkladı. İnsanların estetik ameliyatı atlayabileceklerini ve göğüslerini iki katına çıkarmak için diyetlerine iyi yağlar ekleyebileceklerini iddia etti.
ÖNCEKİ FOTOĞRAFLARIYLA GÖZLE GÖRÜLÜR FARK VARDI
Johnson, Mart 2021'de "sezgisel yemeyi" denemeye karar verdi ve ardından yaklaşık beş kilo aldığı bildirildi. Bir TikTok videosunda "Aslında kilo aldığımı söylemeden önce - sadece beş kilo aldım ve bu kesinlikle göğüslerimi olduğu gibi etkilemezdi" dedi.
Klibinde bikinili öncesi ve sonrası fotoğraflarını yayınladı; göğsü fark edilir derecede farklıydı.
DOĞAL YAĞ İÇEREN BESİNLER TÜKETTİ
"Mart 2021'de burada üzerinde çalışacak pek bir şeyim olmadığını görebilirsiniz. Bu noktada yaklaşık üç yıldır kalorilerimi kontrol ediyordum” diye açıkladı. Sindirim sistemine ve hormonlarına yardımcı olduğunu" iddia ederek diyetine zeytinyağı, avokado ve fındık eklemeye başladı. Vitamin almaya başladı ve besinlerin vücudunda "büyük bir fark" yaratmaya başladığını söyledi.
Sağlık araştırmalarına göre soya, susam tohumları, tofu ve sağlıklı yağlar gibi östrojen açısından zengin besinler göğüs büyümesine katkıda bulunabilir. Bir sosyal medya kullanıcısı ekledi: "Vitaminler ancak vitamin eksikliğiniz varsa faydalıdır." Bir başkası şunu önerdi: "O bölgedeki kası geliştirmek için yapabileceğiniz göğüs egzersizleri var, böylece daha belirgin hale gelsinler."
GÖĞÜSLERİNİZİ EVDE BÜYÜTMEK İÇİN ETKİLİ YÖNTEMLER
ÖSTROJENİ YÜKSEK GIDALAR ALIN
Östrojen içeren daha fazla gıda alın. Östrojen, başka şeylerin yanı sıra göğüslerinin büyümesinden sorumlu olan kadınlık hormonudur. Buluğ çağında ve hatta 18-19 yaşına kadar vücudun doğal olarak östrojen üretse de, göğüslerini birazcık daha büyütmek için östrojen içeren gıdalara odaklanmaktan zarar gelmez. Mercimek, nohut, peynir ve yoğurt gibi süt ürünleri, çemen tohumu, adaçayı, karanfil, kekik, elma, kiraz, erik, pancar, havuç, salatalık, buğday östrojen bakımından yüksek gıdalardır.
FİTOÖSTROJEN İÇEREN GIDALAR TÜKETİN
Östrojen seviyen düşükse fitoöstrojen devreye girer ve göğüslerinizi büyütmeye yardımcı olur. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki fitoöstrojen tabletleri kullanmak menopoz öncesi dönemdeki kadınlarda göğüs dokusunun büyüklüğünü artırıyor ve birçok leziz yiyecekte zaten fitoöstrojen bulunuyor. O yüzden bunları beslenmene katmanın hiçbir zararı yok. Şam fıstığı, ceviz, kaju, şeftali, çilek, keten tohumu, yeşil fasulye fitoöstrojen bakımından zengin gıdalardır.
TESTOSTERON İÇEREN GIDALARDAN UZAK DURUN
Testosteron bakımından zengin yiyeceklerden uzak durun. Testosteron, östrojenin erkeklerdeki eşdeğeridir ve göğüs büyümesini azaltır. Cips, kraker, beyaz pirinç ve fırınlanmış gıdalar gibi karbonhidrat bakımından zengin gıdaları tüketmekten kaçınarak vücudundaki testosteron üretimini en aza indirin.
HER GÜN PAPAYA SUYUYLA SÜTÜ KARIŞTIRARAK İÇİN
Kapsamlı ya da iyi olmasa da bazı araştırmalar göğüs gelişimini iyileştirmenin en iyi yolunun papaya suyuyla süt karışımı içmek olduğunu gösteriyor. Bu iki içerikte bulunan besinler ve vitaminler, düzgün alındığı sürece göğüslerinin dolgunlaşmasına yardımcı oluyor.
MASAJ YAPIN
Göğüslerinize masaj yapın. Bilimsel bakımdan doğrulanmamış olsa da göğüslerinize her gün masaj yapmanın göğüslerdeki kan dolaşımını artırdığı ve beslenmeyle aldığın doğal hormonların göğüs dokusuna daha etkili biçimde ulaşmasını sağladığı söylenmektedir. Bu da göğüslerinin büyümesini sağlar.