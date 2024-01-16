Soğuğa karşı direncinizi arttıracak üçlü çözüm: Bir kaşığında 'atom' enerjisi barındırıyor! Tam bir hastalıksavar

Gümüş, "Tahin, pekmez ve ceviz karışımını biz atalarımızdan gördük. Kendimiz, soğuk havalarda iş yerinde daha sağlıklı ve rahat kalabilmek için tüketiyoruz. Vatandaşa da vücut direncini arttırmak için tavsiye ediyoruz. Tahin ve pekmeze talep çok yüksek. İnsanlar vücut direncini güçlü kılmak için bu ürünleri alıyorlar" dedi.