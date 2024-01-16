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Soğuğa karşı direncinizi arttıracak üçlü çözüm: Bir kaşığında 'atom' enerjisi barındırıyor! Tam bir hastalıksavar

16.01.2024 16:23 | Son Güncelleme:
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Havaların soğumasıyla beraber vatandaşlar hastalıklardan korunmanın yöntemlerini araştırıyor. Özellikle bağışıklık güçlendirici gıdalara yönelimin yaygınlaştığı bu dönemlerde vücudu hastalıklardan koruyacak doğal besin ve çayların tüketimi artıyor. Kış aylarından bağışıklığınızı tavan yaparak hastalıkların kapınıza uğramamasını isteyenlere bu üçlü karışım şiddetle tavsiye ediliyor.

Son dönemlerde yaygınlaşan gribal enfeksiyonların ardından doğal ilaç etkisi gösteren gıdalara yönelim arttı.


Keşfet

Kırşehir’de vatandaşlar, havaların soğumasıyla beraber hastalanmamak için ceviz, pekmez, tahin üçlüsüne yöneldi.

Soğuk havalarda vücut direncini arttırmak için ceviz, pekmez ve tahin üçlüsü ilgi görüyor. Kırşehir’de yer alan tarihi Uzun Çarşı’da baba mesleği olan aktarcılığı şehirde sürdüren Ünsal Gümüş, özellikle kış mevsiminde tahin, pekmez ve cevizin ’atom’ enerjisi sağlayarak vücut direncini soğuklara karşı koruduğunu söyledi.

Gümüş, "Tahin, pekmez ve ceviz karışımını biz atalarımızdan gördük. Kendimiz, soğuk havalarda iş yerinde daha sağlıklı ve rahat kalabilmek için tüketiyoruz. Vatandaşa da vücut direncini arttırmak için tavsiye ediyoruz. Tahin ve pekmeze talep çok yüksek. İnsanlar vücut direncini güçlü kılmak için bu ürünleri alıyorlar" dedi.

Özellikle C vitamini, demir, magnezyum ve antioksidanlar bakımından zengin olan üçlünün, vücudu soğuk hava şartlarına karşı koruyarak enerji ve dayanıklılık sağladığı belirtiliyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
ceviz pekmez tahin grip
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