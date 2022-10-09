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  4. Yağlarınızı cayır cayır yakıyor! Kilo vermek için yemeklerinize bir kaşık eklemeniz yeterli

Yağlarınızı cayır cayır yakıyor! Kilo vermek için yemeklerinize bir kaşık eklemeniz yeterli

09.10.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alınan kilolar sadece görünüşü değil sağlığı da etkiliyor. İdeal kilodan uzaklaşmak kalp krizi ve felç riskini artırıyor. Daha hızlı ve etkili bir şekilde kilo vermek için egzersiz yapmanın yanı sıra yenilen yiyeceklere de dikkat etmek gerekiyor. Bazı gıdalar var ki kilo vermenizi çok daha etkili hale getiriyor. İşte göbek yağlarından kurtulmanızı sağlayacak o mucizevi besinler...

Hem kadınlar hem de erkekler fazla kilolarından şikayet ediyor. Özellikle sonbahar aylarının gelişiyle ağır yemeklere olan ilginin artması kışın fazlasıyla kilo alınmasına neden oluyor. Kışın alınan kilolar tüm yıl boyunca verilmeye çalışılıyor. En rahatsız edici olarak görülen göbek yağlarını eritmek zorlu bir mücadele gerektiriyor. Ancak doğru beslenme, düzenli egzersizler ile istenilen kiloya çok yakın zamanda ulaşabilirsiniz. İdeal kilonuza gelerek kilo nedeniyle artan kalp krizi ve felç riskinizi azaltabilirsiniz.

KİLO VERMENİZİ HIZLANDIRACAK BAHARATLAR

ZERDEÇAL

ZERDEÇAL
National Library of Medicine'de yayınlanan bir çalışmada, zerdeçalın (curcumin) kilo kaybı üzerindeki etkileri analiz edildi. Araştırma ayrıca kilo kaybı ve kurkumin kullanımı ile ilgili olarak 1.604'ten fazla kişiden oluşan toplam 18 makaleyi araştırdı. Genel olarak, metabolik sendromlu ve ilgili bozuklukları olan hastalarda kurkumin alımının, BMI ve kiloda önemli bir azalma ile ilişkili olduğu bulundu.

ZENCEFİL

ZENCEFİL
Sağlık uzmanları, zencefilde bulunan bileşiklerin güçlü antioksidan ve antienflamatuar özelliklere sahip olduğunu söylüyor. Bu özelliklerin, kan şekerini düzenlemeye yardımcı olurken, göbek yağ kaybına yardımcı olduğu söyleniyor. National Library of Medicine'de de yayınlanan bir çalışmada, zencefilin hem vücut ağırlığı hem de göbek yağı üzerinde önemli bir etkisi olduğu bulundu.

ACI BİBER

ACI BİBER
Araştırmacılar, baharatlı acı biberlerde yaygın olarak bulunan kapsaisinin karın yağ kaybını hızlandırdığını bulmuşlardır. Önceki araştırmalar, yemeklerinize daha fazla acı biber ekleyerek, bir kişinin metabolizmasını hızlandırmaya yardımcı olduğunu ve bunun da kilo kaybına yardımcı olduğunu bulmuştur. Araştırmacılar, biberlerin ürettiği ısının, bir kişinin kalori tüketimini ve mideyi çevreleyenler de dahil olmak üzere "oksidaz" yağ katmanlarını artırabileceğini bulmuşlardır.

KİMYON

KİMYON
Bir çalışma, kilo kaybını nasıl etkileyeceğini analiz etmek için kimyon tüketen 88'den fazla aşırı kilolu veya obez kadına baktı ve iki gruba ayırdı. Deney grubuna üç ay boyunca iki öğün yoğurtlu 3 gr kimyon tozu verilirken, diğer gruba kimyon verilmedi. Çalışma, kimyon grubunun, kimyon olmayan gruba kıyasla daha hızlı kilo kaybıyla sonuçlandığını buldu. Çalışma, “Kilo verme diyetindeki kimyon tozu, aşırı kilolu / obez kadınlarda iyileşme gösterdi” dedi.

LİMON

LİMON
Tam bir bitki olmasa da limon, göbek yağını hedeflemeye yardımcı olduğu gösterilen baharatlar ve tatlandırıcılar listesinde yer alıyor. Yüksek C vitamini ve antioksidan seviyelerinin kilo kaybını teşvik etmeye ve sindirimi iyileştirmeye yardımcı olduğu söylenir. Limonlar ayrıca vücudu detoksifiye etmeye yardımcı olan ve böylece yağ yakmaya yardımcı olan idrar söktürücü özelliklere sahiptir. Sağlık uzmanları, ısı üretmek için kalorilerin yakıldığı metabolik bir süreç olan termojenezi indükleyerek metabolizmayı artırmak için limon suyu içilmesini tavsiye ediyor.
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