Gamerların vazgeçilmezi en iyi mekanik klavye modelleri

Klasik klavyelerde kauçuk kullanıldığı için maliyet düşer ama daha hafif ve kullanımı kolay olur. Mekanik klavyelerde ise her tuş için ayrı mekanik anahtar var. Bu teknoloji sayesinde mekanik klavyeler hem daha uzun ömürlü hem de daha düşük tepki süresine sahip, haliyle de oyuncuların vazgeçilmezi! Mekanik klavyeler, özel tuşlarının birbirinden ilginç fonksiyonlarıyla oyuncuların hızına hız katar ve oyundan çıkmadan arka plandaki uygulamaları yönetme imkanı sağlar. Üstelik oyuncular, oyun esnasında daha az hareket ettiği için bu klavyelerin ağırlığını sorun etmez. Anlayacağınız mekanik klavye avantajlarını saymakla bitiremiyoruz! Sırada "Hangi mekanik klavye daha iyi?" sorusunun cevabı var. Gelin, birlikte kararlaştıralım.

1. Orta segmentin en iyisi!

Çok satan bir mekanik klavye olan Steelseries Apex 3, özelleştirilebilir RGB efektlerine sahip. 10 bölgeli RGB ile klavye tepkilerini belirleyebilirsiniz. Sıvı dökülmelerine karşı dayanıklı sistemi sayesinde oyun sırasında içeceğinizin keyfini doyasıya çıkarmanız mümkün! Kullanımı oldukça kolay olan bu klavye, manyetik el içi desteği ile üst düzeyde konfor sunar. Medya tuşları sayesinde tek dokunuşunuzla ayarları değiştirebilirsiniz. Düşük sürtünme ile daha sessiz bir mekanik klavye deneyimi sunarken, 20 milyon tuş basımı garantisiyle mekanik klavye tavsiyelerinde üst sıralarda yer alır.

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2. LIGHTSYNC teknolojisini duymuş muydunuz?

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LIGHTSYNC teknolojisiyle yeni nesil aydınlatma sunan Logitech G213, beş ayrı aydınlatma alanına sahip. Parlaklık ve renk tercihlerini özelleştirme imkanı sunarken, 4 mm'ye indirilen hareket mesafesiyle hızlı bir kullanım vadeder. Avuç içi desteği ve iki destekli açı ayarıyla saatlerce kullandıktan sonra bile rahat hissetmenizi sağlar. Medya denetimi sayesinde birçok kısa yola kolayca ulaşabilmeniz ve ayarlarınızı hızlıca değiştirmeniz mümkün. Üstelik Mech-Dome tuşlar sayesinde kullanım rahatlığını ve sessiz mekanik klavye özelliğini birlikte sunar.

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3. Gerçek bir canavar!

18 farklı RGB ışık modu ve 4 farklı oyuncu ışık modu sunan Monster Pusat K3 Pro, bilek destekli bir mekanik klavye olma özelliğine sahip. Yazılım gerektirmeyen ve programlanabilir makro tuşları sayesinde kendiniz için en rahat kısa yolları oluşturmanıza da imkan tanır. 50 milyon tuş basımı garantisiyle de uzun süreli bir kullanım vadeder. Altında bulunan kaydırmaz kauçuk ped sayesinde kullanım kolaylığını ve fırçalanmış alüminyum kasasıyla zarif bir görüntüyü bir arada bulmanız da cabası!

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4. "Daha profesyoneli yok mu?" diyenlere!

50 milyon tuş basımına kadar garantili olan Steelseries Apex 7, avuç içi tam destek ve premium manyetik bileklik sayesinde büyük bir rahatlık sağlar. Özelleştirilebilir tuş aydınlatmasıyla da zengin bir oyun deneyimi sunar. Alüminyum alaşımla dayanıklılığı güçlendirilen klavye, uzun ömürlü olmasıyla da dikkatleri üstüne çeker. OLED akıllı ekran sayesinde oyundan çıkmanıza gerek kalmadan profilleri, Spotify'ı, oyun bilgilerini, Discord mesajlarını ve daha fazlasını görebilirsiniz. Multi medya tuşları sayesinde kullanım kolaylığı ve hız da sağlar.

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5. Bütün özellikler bir arada

Rampage Rmk-gx7 Mekanik Oyuncu Klavyesi, gölge önleme özelliği ve multimedya tuşlarıyla kolay bir kullanım sunar. Bilek destekli mekanik klavye, 18 farklı ışık efekti ile kendi tarzınızı oluşturmanıza da imkan tanır. Üstelik 800 gr. ağırlığı, tam arka RGB ve çift enjeksiyon LED aydınlatmalı harfleri birlikte bulundurması ile rakiplerinin arasından sıyrılır. Üstelik 1.8 metre örgülü fiber kablosuyla da eşsiz deneyim sunar. Jixian mavi anahtar kullanımı ile yüksek tepki hızı ve sessiz mekanik klavye özelliği de bir arada! Daha ne olsun?

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6. Darbelere karşı dayanıklı!

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Asus TUF Gaming K3 Mekanik Oyuncu Klavyesi; suya ve toza dayanıklı yapısı, uzun ömürlü bir kullanım için dizayn edilen alüminyum kısmı ve tam 50 milyon tuşa basışı ile uzun yıllar sizinle birlikte olacak. Üstelik bu mekanik klavye modeli, medya işlevlerini hızlı kontrol etmeye yarayan kısa yol tuşlarına da sahip. Mouse ve USB gibi aygıtlarla hızlı bağlantı kurmak ya da telefon, tablet gibi akıllı aygıtları şarj etmek için kullanılabilecek USB 2.0 ile pek çok işi aynı anda yapmak da mümkün.

Klavye hakkında daha fazla bilgiye ve fiyatına buradan ulaşabilirsiniz.

7. Fiyat/performansa önem verenler için

8 arka ışık efekti, 26 tuş çevirme ve anti ghosting özelliğine sahip olan Classone RGB10 Q Oyuncu Klavyesi, imdadınıza yetişecek. 6 farklı seviye parlaklık ayarı olan ve multimedya kısa yol tuşları ile kullanım kolaylığı sağlayan bu klavye, desteklenen işletim sistemleriyle de gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz mekanik klavye modellerinden biri. Aynı zamanda, uygun fiyatıyla öğrencileri ve çok para harcamak istemeyenleri de memnun edecek. Çok fonksiyonlu kısa yol tuşlarıyla da size hız kazandırmayı vadeder.

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8. Mac'ten Windows'a her bilgisayarın göz bebeği

Bilek destekli mekanik klavye ile kullanım rahatlığı sağlarken, mavi anahtar kullanılan yapısıyla hızlı tepki süresine ve sessiz kullanıma sahip. Hangi klavye mi, tabii ki Gametech Titan Blue Switch Rainbow! Çoklu multimedya tuşları sayesinde oyunlarda hızınıza hız katmayı vadeden Gametech Titan Blue Switch Rainbow, ayrıca Mac'ten Windows işletim sistemine kadar pek çok bilgisayarda kullanılabilir. Şık tasarımı ve uzun ömrünün yanı sıra, suya karşı da dayanıklı. Multimedya tuşları ile kolayca ışık ve ses ayarı yapmanıza da olanak sağlar.

Konforuyla sizi kendine aşık edecek Gametech Titan Blue Switch Rainbow oyuncu klavyesiyle ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

9. Alman yapıyor abi!

Almanya'da üretilen Cherry MX Red Switch; hassas bir mekanik hissiyat yaratırken, yumuşak dokunuşlarla birlikte klavyenin tepki süresini kısaltır. Bu özelliklerin yanına sessiz bir kullanım da eklenince oyuncuların kalbini fetheder. Kolay programlama imkanı sunan tuşlar sayesinde multimedyayı istediğiniz gibi yönetebilirsiniz. Çıkarılabilir bilek desteği ise kullanıcılara üstün konfor sunmayı amaçlar. Makroları ayarlayabilir, gelişmiş ROG Armoury II yazılımı ile ayarlarınızı kendinize göre düzenleyebilir ve profilinizi klavyenin dahili belleğine kaydedebilirsiniz. Üstelik aydınlatma ve renk ayarını istediğiniz gibi değiştirerek kendi tarzınızı yaratmanız da mümkün!

Fiyat bilgisi ve kullanıcı yorumlarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

10. Listenin en uzun ömürlüsü

Philips SPK8404 Blue Switch Mekanik Klavye, 8 milisaniyelik tepki hızı ve kolay bir kullanım sunan tuş yapısı ile konfor vadeder. LED göstergeleri ise oyundan çıkmanıza gerek kalmadan hangi modda olduğunuzu görmenizi sağlar. Alüminyum alaşımlı paneli, darbelere ve çizilmeye karşı oldukça dayanıklı. Siyah ve gümüş renkleriyle şık bir tasarıma sahip olan klavye, 60 milyon tuş basımı ile kullanım süresi bakımından rakibi olan diğer ürünlerden ayrılır. USB 2.0 girişi ile bağlanma ve kullanımda da kolaylık sağlar. Ergonomik bilek desteği ile kullanım kolaylığı ve rahatlık bir arada, daha ne olsun?

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