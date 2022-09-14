Gazeteci Cüneyt Özdemir'den dikkat çeken sözler: 'Akşener görse o da şaşırır'

Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube'da yayınladığı videoda gündeme ilişkin konulara değindi. 2023'te yapılması beklenen seçimler için siyasi partilerin çalışmaları sürerken İYİ Parti ile ilgili yorumlarda bulunan Özdemir, Meral Akşener'le ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Akşener'i, "Sürecin yıldızı" olarak tanımlayan Özdemir, çok farklı kesimlerden sempati toplandığını belirterek "Meral Akşener görse o da şaşırır" dedi. Özdemir ayrıca, Zafer Partisi ve Ümit Özdağ'ın politikası ile ilgili de önemli mesajlar verdi.

"AKŞENER GÖRSE O DA ŞAŞIRIR"

İYİ Parti'nin gidişatına "Dışarıdan bakan birisi olarak söylüyorum." diyen Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

Meral Akşener'in şu anda farklı kesimlerden büyük bir sempati topladığını görüyorsunuz. Akşener en çok oyu AK Parti'den alıyor. MHP'den aldığı kadarını aldı. Merkezde kalan çok kişinin aklında, çok farklı çevrelerden Akşener'e sempati var. Sol çevrelerden Akşener'e sempati var. Meral Akşener görse o da şaşırır. Öyle insanlardan duyuyorum ki "Ben Akşener'e oy vereceğim, çok iyi gidiyor..." Normal şartlarda, ideolojik olarak aynı yerde durmuyorlar ama Meral Hanım bu sürecin yükselen yıldızı.

ZAFER PARTİSİ YORUMU: DİP DALGA GELİYOR

Zafer Partisi ve Genel Başkan Ümit Özdağ ile ilgili de önemli mesajlar veren Özdemir, şunları söyledi:

Zafer Partisi de yükseliyor. Tek kişilik dev kadro. Bunu görünce, söyleyince Zafer Partili olmuyoruz. Bütün anketler söylüyor. Dip dalga geliyor. Ümit Özdağ büyük bir siyasi başarıya imza atıyor. 3 aydır bunu anlatıyorum. Bunu hiçbir şeye dayandırmadan söylüyorum. Sosyal medyaya bakıyorum, etrafa bakıyorum. Dünyada zaten göçmen karşıtlığı iş yapıyor. Ekonomik kriz... Bütün dünyada karşılığı var. Her şeyi göçmen karşıtlığına bağlıyor ama bir süre sonra tıkanacak. Sırf bu politikayla yüzde 6,7'lere gider.

