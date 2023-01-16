Geceleri bu durumu yaşıyorsanız dikkat! Tehlikeli hastalığın ilk işareti... Hastaların yüzde 90'ı aynı belirtiyi yaşamış

Demans gibi hafıza hastalıklarının yaşlılık hastalığı olduğunu düşünülüyor. Ancak kötü yaşam koşulları bu hastalıkların görülme yaşının düşmesine sebep oldu. Demansı erken teşhis etmek hastalığın ilerleyişini oldukça yavaşlatabiliyor. Demansın belirtilerinin unutma ve dalgınlık gibi belirtiler olduğu bilinse de uyku sırasında yaşanan bir durumun da demans belirtisi olduğu öğrenildi.

KARMAŞIK DUYGULAR HİSSEDEBİLİRLER

Uyuyamıyor ya da gecenin bir yarısı bir kabusla uyanamıyor olsanız da, herkes ara sıra kötü bir gece uykusu yaşıyordur. Ancak partneriniz veya ev arkadaşlarınız derin uykudayken çığlık attığınızdan veya tekme attığınızdan sık sık şikayet ediyorsa, bu demansın bir uyarı işareti olabilir. Doktor ve Klinik Beslenme Uzmanı Evelina Sabonaityte şunları söyledi: "Demansı olan kişiler, hastalığın ilerlemesiyle ilişkili hafıza kaybı veya bilişsel gerileme nedeniyle karmaşık duyguları veya geçmiş olaylardan gelen deneyimleri işlemekte güçlük çekebilirler.

SÖZLÜ İLETİŞİM YERİNE FİZİKSEL EYLEM UYGULAYABİLİRLER

"Sonuç olarak, bu kişiler, rüya görmenin en sık meydana geldiği REM [hızlı göz hareketi] uykusu gibi uyku halleri sırasında bu anılar daha somut hale geldiğinden, bu kişiler kendilerini sözlü iletişim yerine fiziksel eylemler yoluyla ifade etmeye çalışabilirler."

DEMANS KABUS GÖRMENİZE NEDEN OLABİLİR

Uykunun beş aşamasından biri olan REM uykusu, genellikle siz uyuduktan yaklaşık 90 dakika sonra başlar. Bu aşamadaki rüyalar tipik olarak daha canlı, fantastik ve hatta tuhaftır. Mayo Clinic'e göre , Lewy vücut demansı hızlı göz hareketi (REM) uyku davranış bozukluğuna yol açabilir, bu da sesli sesler ve ani hareketlerle canlı, genellikle hoş olmayan rüyaları fiziksel olarak canlandırmaya başlamanız anlamına gelir.

RÜYA GÖRÜRKEN KONUŞUYOR OLABİLİRSİNİZ

"Bu kişiler, yatakta yüksek sesle konuşmak veya o sırada rüyalarında gördükleri şeyle ilgili bir görevi yerine getirmenin göstergesi olan hareketler yapmak gibi rüya görme etkinlikleriyle uğraşırken benzer eylemler sergileyebilirler." Bu bozukluğu olan hastalar uyurken yumruk atmaya, tekme atmaya, bağırmaya ve çığlık atmaya başlayabilirler.

YÜZDE 90 HASTADA UYKU BOZUKLUĞU GÖRÜLDÜ

The International Journal of Geriatric Psychiatry'de yayınlanan bir inceleme , Lewy cisimcikli demansı olan kişilerin yüzde 90 kadarında genellikle en az bir uyku bozukluğu formunun mevcut olduğunu buldu. Araştırma, sübjektif uykuya odaklanan 20 çalışmayı içeren toplam 70 makaleye dayanıyordu.



