Gelecek İlkbaharın modasını yansıtan aldığınızda seneler önce almanız gerektiğini düşüneceğiniz ürünler

İlkbahar; yaz ve kış ayları arasındaki geçiş görevi ile belki de en sevilen mevsimlerden biri. Ani değişen hava koşulları nedeniyle bahar ayında seçeceğiniz kıyafetlerin hem terletmemesi hem üşütmemesi gerekiyor. Yaklaşan ilkbahar trendlerini takip etmek ve modanın gerisinde kalmamak da ayrıca önem taşıyor. Eski kıyafetlerinizin yerine yenilerini almak istiyorsanız ve bahara uygun giysiler hangileri diye merak ediyorsanız birbirinden şık parçaları listelediğimiz yazımızı birlikte inceleyelim.

1. Hafif tasarımıyla FOReverweihuajz Mont

Yaklaşan bahar aylarının serin geçen akşamlarında sizi üşütmeyecek ve tarzınızı yansıtacak şık bir mont arayışındaysanız FOReverweihuajz Mont'a göz atmalısınız. Ördek tüyünden elde edilen ürün, hafif yapısıyla konforlu kullanım sunuyor. Sıcak kalmanıza yardımcı olan mont, rüzgâr geçirmiyor. İki yanında bulunan geniş cepleri, yanınızda telefon ve cüzdan taşımanız için gereken alanı sağlıyor. Fermuarlı tasarımı sayesinde ürünü kolayca giyip çıkarabilirsiniz. Bahar aylarının ani değişen havasında sizi soğuktan koruması için tercih edebileceğiniz montu, kot pantolon ve siyah rugan ayakkabıyla kombinleyebilirsiniz. Ayrıca dayanıklı malzemeden üretildiği için uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz.

2. Stil sahibi görünümüyle Defacto Jean Ceket

Bahar aylarında çok kalın olmayan ama aynı zamanda da üşütmeyen kıyafetleri tercih etmelisiniz. Defacto Jean Ceket, pamuklu kot kumaşıyla aradığınız parça olabilir. Yumuşak dokusuyla hoş bir his uyandıran üründeki kapüşon detayı, serin bahar gecelerinde başınızı esintiden koruyor. Düğme detayları ise cekete güzel bir hava katıyor. Cepleri, anahtar ve cüzdan gibi önemli eşyalarınızı yanınızda taşımanızı sağlıyor. Gündelik olarak tercih edebileceğiniz ürün, zarif tasarımıyla göz dolduruyor. Beyaz oversize bir tişört, kot pantolon ve açık renk spor ayakkabıyla bu ceketi kombinleyerek arkadaşlarınızla buluşabilir, girdiğiniz ortamlarda bakışları üzerinize çekebilirsiniz.

3. Crop kesim sevenler için Awdo Tişört

Son dönemlerin gözde modelleri arasında crop kesimler yer alıyor. Siz de crop model bir tişörte sahip olmak istiyorsanız Awdo Tişört'ü tercih edebilirsiniz. Oversize giyim stilini sevenlerin bayılacağı ürün, beyaz rengiyle birçok kombine uyum sağlıyor. %100 pamuktan elde edilen ürün, yumuşak dokusuyla tende hoş bir his uyandırıyor. Ayrıca nefes alan yapısıyla serin kalmanıza yardımcı oluyor. Yaz ve bahar aylarında tercih edebileceğiniz tişörtü, günlük hayatta kullanabilirsiniz. Önündeki "No fear, no limits, no excuses" yazısı ise iddialı bir detay olarak göze çarpıyor. Tişörtü koyu renk bir şort ve babet ile kombinleyebilir, dilerseniz spor ayakkabılarla daha rahat bir tarz yakalayabilirsiniz.

4. Bahar aylarının olmazsa olmazı: Brandfield Oduncu Gömlek

Bahar aylarında dışarı çıkmak için hazırlanırken genelde kararsız kalınıyor çünkü bazen hava sıcakken bazen çok soğuk olabiliyor. Oduncu gömlekler ise böyle dönemlerde hayat kurtarıyor! Hem üşütmeyen hem terlemeyen kumaş kalınlığıyla oduncu gömlekleri, bahar ayları için ideal parçalardan. Brandfield Oduncu Gömlek, etnik giyim sevenlerin aklını başından alıyor. Oversize tarzıyla sizi gün boyu rahat ettirecek bu gömleği özel günlerde olduğu gibi gündelik hayatta da tercih edebilirsiniz. Siyah pantolon ve açık renk bir tişörtle birleştirerek gömleğinizi vurgulayabilirsiniz. Bahar aylarının sürekli değişen havalarına iyi gelecek bu gömleği kaçırmayın deriz!

5. Şık duruşuyla Nokiwiqis Elbise

Yaz ve bahar aylarında tercih edebileceğiniz Nokiwiqis Elbise'yi şık beyaz bir topuklu ayakkabı ve küçük bir el çantasıyla değerlendirebilirsiniz. Ofiste ve özel günlerde kullanabileceğiniz ürünün boyundan askılı tasarımı, ona hoş bir görünüm kazandırıyor. Yüksek kalite polyester kumaştan elde edilen elbise, elastik yapısı ve yumuşak dokusuyla teni rahatsız etmiyor. Nefes alan kumaşı ise kuru ve serin kalmanızı sağlıyor. Çiçek desenleriyle bezeli olan bu şık elbise, bele oturan kesimiyle vücudunuzun güzelliğini öne çıkarıyor. Böyle hoş bir elbisenin içindeyken kendinizi iyi hissetmeme ihtimaliniz yok!

6. Nefes alan dokusuyla Pierre Cardin Leinen Şort

Keten şortlar, zamansız tasarımlarıyla bahar aylarının olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Her erkeğin gardırobunda bulunması gereken keten şortlar, rahatlığı ve şık duruşuyla dikkat çekiyor. Siz de keten şort almakta kararlıysanız Pierre Cardin Leinen Şort'u deneyebilirsiniz. Hafif yapısıyla bahar sıcaklarında gün boyu konfor sağlayan ve nefes alan şort, sıcak havalarda kuru kalmanızı sağlıyor. Cep detayları ise küçük eşyaları yanınızda taşımanız için size alan sunuyor. Bu harika şortu kısa kollu beyaz gömlek ve sandaletle kombinleyebilir, dilerseniz spor ayakkabı ve gömlekle tamamlayarak daha şık bir stil oluşturabilirsiniz.

7. Gün boyu süren konfor: Aykatrend Babet

Bahar ayları için alışveriş yapmak istiyorsanız her sezonun trendleri arasında yer alan babetleri alışveriş listenize eklemelisiniz. Zarif ve güzel görünüme sahip babetleri her tarz kıyafetle kullanabilirsiniz. Babet seçerken karar veremediyseniz Aykatrend Babet'e göz atmanızı öneriyoruz. Poliüretan malzemeden üretilen ayakkabı, dayanıklı yapısıyla uzun yıllar boyunca size eşlik ediyor. Delikli tasarımı, hava aldığı için sıcak günlerde terleme yapmayarak ayağınızın kuru kalmasını sağlıyor. Ergonomik tasarımı sayesinde ayak sağlığınızı desteklerken poliüretan tabanı yumuşak dokusuyla gün boyu konfor sunuyor. Size de bu keyfi yaşamak kalıyor!

8. Ayağınıza rahatlık getiren Forelli Ayakkabı

Forelli Ayakkabı, %100 doğal deriden elde ediliyor. Delikli üst yüzeyi sayesinde sıcak havalarda ayağın serin ve kuru kalmasını sağlarken hafif yapısıyla gün boyu ayağınızı yormuyor. Şık bir tasarımı olduğu için Forelli Ayakkabı'yı ister günlük hayatta ister özel günlerde kullanabilirsiniz. Memory foam özellikli tabanı, yumuşak dokusuyla omurgaya binen yükü azaltarak sağlığınızı koruyor. Yoğun geçen gün boyunca ayaklarınızın konforundan ödün vermenize gerek kalmazken alt tabanı yerden gelen darbeleri emerek bu darbelerin şiddetini azaltıyor. Yaz ve bahar aylarında kullanabileceğiniz ayakkabıyı keten şort ve sade beyaz renk bir tişörtle kombinleyerek anın tadını çıkarabilirsiniz.

9. Esnek bir yapı ve rahat hareket imkânı: Superstacy Tayt

Son dönemlerin en çok tercih edilen giysileri arasında taytlar yer alıyor. Şıklığı ve rahatlığı bir arada bulunduran taytlara mutlaka dolabınızda yer açmalısınız. Superstacy Tayt, yumuşak ve esnek bir kumaştan elde ediliyor. Esnekliği sayesinde özellikle spor yaparken rahat hareket imkânı veren ürün, yumuşak dokusuyla tende hoş bir his uyandırıyor. Yüksek bel tasarımı, karın bölgesindeki fazlalıkları kapatarak daha ince görünmenize yardımcı oluyor. Ayrıca ürün, teri emen yapısıyla sizi gün boyu kuru tutuyor. Stitch-Lock özelliğiyle dikişler teninizi tahriş etmiyor. Superstacy Tayt'ı crop bir tişört ve spor ayakkabıyla giyerek sokak stilinizi konuşturabilirsiniz.

10. Uzun yıllar sizinle: New Balance Sweatshirt

Yeni sezon bahar trendleri arasında kendine yer bulan New Balance Sweatshirt, zarif tasarımıyla üzerinizde hoş bir duruş yakalıyor. Günlük giyimde tercih edebileceğiniz ürün, üzerinize tam oturuyor. %100 pamuktan elde edilen sweatshirt, hassas dokusuyla teninizi rahatsız etmiyor. Nefes alan yapısı, teri dışarı atarak kuru kalmanızı sağlarken cep detayı cüzdan ve telefon gibi ufak eşyaları yanınızda taşımanız için alan sunuyor. Kapüşonun ürüne güzel bir hava katmasının yanı sıra önündeki New Balance logosu parçayı hareketlendiriyor. Gri bir eşofmanla kullanabileceğiniz bu ürünle gidemeyeceğiniz yer yok!