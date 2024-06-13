HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kamp gecelerinde kesintisiz bir uyku için gerekli ekipmanlar

Kamp gecelerinde kesintisiz bir uyku için gerekli ekipmanlar

11.06.2024 13:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamp yaparken konforlu bir uyku, doğanın keyfini çıkarmak için olmazsa olmazlardan! Bu nedenle kamp gecelerinde kesintisiz bir uyku için doğru ekipmanlar seçmek önemlidir. Biz de çadırda rahat uyumanız için gereken ekipmanlar arasında bulunan ısı yalıtımlı uyku tulumlarından işlevsel kamp matlarına ve güçlü aydınlatmalara kadar pek çok ihtiyaca cevap veren ürünlerden oluşan bir liste hazırladık. İşte detaylar!

Kamp gecelerinde kesintisiz bir uyku için gerekli ekipmanlar

Kamp yapmak, doğayla iç içe olmanın en keyifli yollarından biridir. Tabii kamp yaparken en önemli konulardan biri de uyku olduğundan bu deneyimi doyasıya yaşamak için iyi bir uyku hem dinlenmek hem de güne dinç uyanmak için şart. Kamp gecelerinde kaliteli bir uyku çekmek bazen zor olabilse de sizin için seçtiğimiz ekipmanlarla artık kamp yaparken uykusuz kalmak zorunda değilsiniz. Kaliteli uyku tulumlarından şişme yataklara kadar çadırda kesintisiz uyuman için gerekenler listesindeki pek çok ekipmanın yer aldığı içeriğimize göz atmadan kamp planlarınıza başlamayın!

1. Bestway Blue Horizon Ayak Pompalı Lacivert Şişme Yatak

2

Çadırda rahat uyumak için gerekenler deyince akla ilk gelen ekipmanlardan biri de şişme yataktır. Kamp yaparken mükemmel bir uyku çekmenize yardımcı olacak Bestway Blue Horizon Ayak Pompalı Lacivert Şişme Yatak, 185x76x28 cm boyutuyla dış mekan kullanımı için idealdir. Entegre ayak pompası sayesinde kolayca şişirilebilir olan pratik şişme yatak, dayanıklı PVC malzemeden üretilmiş olup floklu yatma yüzeyi ile konforlu bir uyku sunar.

Ürünü İncele

2. Amber LED Güneş Enerjili Kamp Lambası

3

Enerji sınıfı A+++ olan Amber LED markasının Güneş Enerjili Kamp Lambası, kamp maceralarında vazgeçilmez bir yardımcı. Mavi renkli LED kamp lambası, hem güneş enerjisiyle hem de USB ile şarj edilebiliyor. Çadırda rahat uyumanız için gerekenler seçkimizde yerini alan fener, dayanıklı ABS malzemesi ile dış mekan koşullarına karşı da uzun ömürlü bir ürün. Taşınabilir tasarımı sayesinde kaymaz ve düşmeyi önleyen sapı ile kolayca taşınabilir. Geniş bir alanı aydınlatabilen 3'ü 1 arada fener, kamp, yürüyüş ve acil durumlar gibi çeşitli açık hava etkinliklerindeki ihtiyaçlarınızı karşılar.

Ürünü İncele

3. Intex Kadife Kaplı Lacivert Şişme Yastık

4

İster kamp yaparken doğanın tadını çıkarmak, ister evde kendinize özel bir dinlenme alanı yaratmak olsun fark etmeksizin Intex Kadife Kaplı Lacivert Şişme Yastık, çadırda rahat uyumak için gerekenler listesinde mutlaka yer alması gereken bir ürün. Yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz hafif yapılı yastık, 43x28x9 cm ölçülerinde. Yumuşak tüy dolgu malzemeli şişme yastık mavi rengiyle şık bir görünüm sunarken koku yapmaması ve renk çıkarmamasıyla da hijyenik bir kullanıma sahip. Kolayca silinebilir olması temizliği zahmetsiz hale getiriyor. Kamp yaparken güzel bir uyku çekmek için mükemmel bir seçenek olan Intex şişme yastık, güne enerji dolu başlamanıza yardımcı oluyor.

Ürünü İncele

4. Zifiri 3D Gri Uyku Bandı

5

Yıkanabilir oluşuyla uzun süreli kullanım için ideal olan Zifiri 3D Gri Uyku Bandı, %80 pamuk, %17 polyamid ve %3 elastan karışımıyla üretiliyor. Gerek seyahat ve kamplarda gerek evde kullanılabilen uyku bandının 41x9x2,5 cm boyutu ve arkası cırt cırtlı tasarımı her kafa ve yüz şekline kolayca uyuyor. Evde veya seyahatte, mükemmel karartma yaparak dinlendirici bir uyku yaşatan uyku bandı, baskı izi oluşturmuyor ve uzun süreli kullanımlarda bile konforunuzu koruyor. Kamp yaparken özellikle kullanışlı olan ürün, derin ve sağlıklı bir uykuyu destekliyor.

Ürünü İncele

5. Moldex Pura Fit 7700 Yeşil Kulak Tıkacı

6

Yeşil renkli ve silikon malzemeden üretilen Moldex Pura Fit 7700 Yeşil Kulak Tıkacı, her bedene uygun tek beden tasarımıyla dikkat çekiyor. Çadırda rahat uyumanız için gerekenler listesinin olmazsa olmazı olan tıkacın 23 mm uzunluğundaki konik yapısı, kulakta rahatsızlık hissi oluşturmadan uzun süre kullanıma olanak tanırken 36 dB SNR koruması ile de gürültülü ortamlarda dahi sessizliği yaşatıyor. Özellikle kamp yaparken gece boyunca dış gürültülerden uzakta huzurlu bir uyku çekmek isteyenler için ideal bir seçenek olan ürün, kamp severlerin vazgeçilmezi olmaya aday.

Ürünü İncele

6. Xpermate GezginMat Taşıma Çantalı Kamp Matı

7

Çadırda rahat uyumak için gerekenler seçkimizde kamp yaparken en iyi arkadaşınız olan Xpermate GezginMat Taşıma Çantalı Kamp Matı, su geçirmez özelliği sayesinde yağmurlu günlerde bile kuru kalmanıza yardımcı olan bir kumaşa sahip. Taşıma çantasıyla kolayca taşıyabileceğiniz ve kamp alanınıza kolaylıkla götürebileceğiniz ürünün ip askılı tasarımı, kamp alanınızı düzenlemek ve matı asarak kurutmak için çok pratik. Fermuarlı yapısıyla hızlı kurulan 70'e 180 ölçülerindeki mat, 6 cm kalınlığıyla sert zeminlerde dahi acı ve batma yaşatmayan bir uyku sunuyor.

Ürünü İncele

7. Kumtel 3 Kademeli Bej Fanlı Isıtıcı

8

Kumtel 3 Kademeli Bej Fanlı Isıtıcı, 2000 watt gücüyle soğuk kış günlerinde sıcacık, kavurucu yaz aylarında ise ferah tutuyor. Hem ısıtıcı hem de serinletici bir vantilatör olarak işlev gören cihaz, yanmaz plastik malzemesi ve kompakt tasarımıyla güvenli ve kullanışlı bir seçenek! Çadırın içinde deliksiz bir uyku çekmenize yardımcı olacak fanlı ısıtıcı kamp maceralarınızı daha keyifli hale getirecek.

Ürünü İncele

8. Husky Monti New -11°C Yeşil Uyku Tulumu

9

Hem deneyimli dağcılar hem de yeni doğa tutkunları için ideal olan Husky Monti New -11°C Yeşil Uyku Tulumun yapımında kullanılan malzemeler, soğuk hava koşullarında bile konforu garanti ediyor. Böylece kamp yaparken üşümekten endişe etmeden dinlenebiliyorsunuz. Çadırda rahat uyumanız için gerekenler arasında başı çeken tulumun mumya şekli, vücudu saran yapısıyla sıcaklığı koruyor ve iyi bir uyku deneyimi yaşatıyor.

Ürünü İncele

9. Yale Bordo Asma Kilit

10

Lİstemizde yer alması gereken ürünlerden bir diğeri de hiç kuşkusuz eşyalarının güvenliğini sağlayan bir asma kilit olacaktır. Yale Bordo Asma Kilit de eşyalarınızı korumak için tasarlanmış pratik bir çözümdür. Çadırın yanında spor dolapları, valizler ve spor çantalarınız için de kullanılan kilit, ayarlanabilir şifreli mekanizması sayesinde tanımayı ve şifre kombinasyonunu değiştirmeyi kolaylaştırıyor. Kilidin çelik halkası yardımıyla eşyalarınızı güvenli bir şekilde kilitleyebiliyorsunuz.

Ürünü İncele

10. Jimacro Taşınabilir Mini Hava Soğutucu

11

Jimacro mini hava soğutucu, herkesin sıcak yaz günlerinde ihtiyaç duyduğu serinletici havayı ayağınıza getiriyor. Cihaz, evinizde, ofisinizde veya açık havada kamp ya da piknik yaparken sizi serin tutuyor. 4'ü 1 arada fonksiyonuyla, sadece serinlik vermekle kalmıyor, aynı zamanda havayı nemlendiriyor, temizliyor ve hatta gece lambası olarak kullanılabiliyor. Su tankı ve buz küpleri ile çalışan hava soğutucu, kamp yaparken mükemmel bir uyku çekmenize yardımcı olacak pratik bir çözümdür. Üstelik taşınabilirliği sayesinde istediğiniz yere kolayca götürebilir ve her zaman serinliğin keyfini çıkarabilirsiniz.

Ürünü İncele

İlginizi Çekebilir

Parkta, bahçede, sahilde keyifle kullanacağınız kamp sandalyeleri

Parkta, bahçede, sahilde keyifle kullanacağınız kamp sandalyeleri

İster piknikte ister kampta kullanın! Uygun fiyatlı taşınabilir sandalyeler

İster piknikte ister kampta kullanın! Uygun fiyatlı taşınabilir sandalyeler

 Şehirden uzakta keyifli bir tatil için ihtiyacınız olan kamp ekipmanlarını keşfedin

Şehirden uzakta keyifli bir tatil için ihtiyacınız olan kamp ekipmanlarını keşfedin

 Doğayla iç içe tatilin tadı bir başka! Kamp sırasında konforunuzu ikiye katlayacak ürünler

Doğayla iç içe tatilin tadı bir başka! Kamp sırasında konforunuzu ikiye katlayacak ürünler

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
kamp fanlı ısıtıcı kamp ekipmanları kamp malzemeleri uyku tulumu
İş birliği İçerikleri
Babalar Günü için hediye arıyorsanız bu ürünlere bakmadan geçmeyin

Babalar Günü için hediye arıyorsanız bu ürünlere bakmadan geçmeyin

A101'e Birkenstock terlik, Marc Jacobs çanta geliyor!

A101'e Birkenstock terlik, Marc Jacobs çanta geliyor!

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler başladı

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler başladı

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer!

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Teknoloji tutkunu babanız için 10 harika hediye!

Teknoloji tutkunu babanız için 10 harika hediye!

Tümünü Gör
Teknoloji tutkunu babanız için 10 harika hediye!

Teknoloji tutkunu babanız için 10 harika hediye!

Rahatınız için tasarlandı! 2024 yılının en iyi dikey mouse modelleri

Rahatınız için tasarlandı! 2024 yılının en iyi dikey mouse modelleri

Saçınıza salon kalitesinde fön çekin! Evde uygulayabileceğiniz fön suları

Saçınıza salon kalitesinde fön çekin! Evde uygulayabileceğiniz fön suları

Okurların favorisi! Geçen ayın çok satanları

Okurların favorisi! Geçen ayın çok satanları

ŞOK'a Crocs terlik geliyor! ŞOK Çarşamba Fırsatları burada

ŞOK'a Crocs terlik geliyor! ŞOK Çarşamba Fırsatları burada

"Gerçek ihtiyaç olduğuna aldıktan sonra emin oldum!"

"Gerçek ihtiyaç olduğuna aldıktan sonra emin oldum!"

Tümünü Gör
"Gerçek ihtiyaç olduğuna aldıktan sonra emin oldum!"

"Gerçek ihtiyaç olduğuna aldıktan sonra emin oldum!"

Tatil çantanızda olması gereken 10 kitap

Tatil çantanızda olması gereken 10 kitap

Trend alarmı! Moda kategorisinin en çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Trend alarmı! Moda kategorisinin en çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Tercihiniz hangisinden yana? Dyson ve bütçe dostu modeller burada

Tercihiniz hangisinden yana? Dyson ve bütçe dostu modeller burada

Paranızın cebinizde kalsın! İşte en iyi su arıtma cihazları

Paranızın cebinizde kalsın! İşte en iyi su arıtma cihazları

Kısır kedileriniz için en iyi kedi mamaları

Kısır kedileriniz için en iyi kedi mamaları

Tümünü Gör
Benzer Gezi Seyahat İçerikleri
Doğada geçirdiğiniz her anın keyfini çıkarmanızı sağlayacak ürünler

Doğada geçirdiğiniz her anın keyfini çıkarmanızı sağlayacak ürünler

Hafif, katlanabilir, rahat! Açık havada konfor arayanların favorisi

Hafif, katlanabilir, rahat! Açık havada konfor arayanların favorisi

Çok satan Stanley IceFlow Flip Termos'u sizin için inceledik

Çok satan Stanley IceFlow Flip Termos'u sizin için inceledik

Tatilde harika fotoğraflar çekmenin kısa ve etkili yolları

Tatilde harika fotoğraflar çekmenin kısa ve etkili yolları

Seyahatlerinizi konforla geçirmenizi sağlayacak ürünler

Seyahatlerinizi konforla geçirmenizi sağlayacak ürünler

Valizinizin güvenliği için edinmeniz gereken en iyi valiz kemeri çeşitleri

Valizinizin güvenliği için edinmeniz gereken en iyi valiz kemeri çeşitleri

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Yediemin otoparkında bekletilen araçları böyle çalmışlar! İl değiştirirken...

Yediemin otoparkında bekletilen araçları böyle çalmışlar!

Devlet hastanesi doktorundan 7 kadın hastasına cinsel saldırı! Kendini bakın nasıl savundu: 'İşin doğası gereği...'

Devlet hastanesindeki doktordan 7 kadın hastasına cinsel saldırı!

A101'e Birkenstock terlik, Marc Jacobs çanta geliyor! İşte 13 Haziran 2024 A101 Aldın Aldın Kataloğu

A101'e Birkenstock terlik, Marc Jacobs çanta geliyor!

Karşıdan karşıya geçen kadına çarptı, kendini bakın nasıl savundu

Karşıdan karşıya geçen kadına çarptı, kendini bakın nasıl savundu

24 saate iki farklı hayat sığdırıyor! Gündüz belediyede kenti yönetiyor, akşam kaynak ustalığı yapıyor

24 saate iki farklı hayat sığdırıyor! Gündüz belediyede kenti yönetiyor, akşam kaynak ustalığı yapıyor

Yeni bir teknik kullanıldı! Bu deprem uyarısı çok farklı: ‘En yakın tehlike en yüksek risk bu bölgede!’

Yeni bir teknik kullanıldı! Bu deprem uyarısı çok farklı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.