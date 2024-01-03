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  4. Gelen telefonda "Seni sosyal medyada rezil edeceğim" sözlerini duydu, yüz binlerce lirasından oldu! Kadın rumuzuyla büyük tuzak: Dolandırıcıların son taktiği akıllara durgunluk verdi

Gelen telefonda "Seni sosyal medyada rezil edeceğim" sözlerini duydu, yüz binlerce lirasından oldu! Kadın rumuzuyla büyük tuzak: Dolandırıcıların son taktiği akıllara durgunluk verdi

03.01.2024 15:21 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyadan tanıştığı kişilerle sohbeti ilerletip fotoğraflaşmaya götüren onlarca vatandaş bir anda neye uğradığını şaşırdı. Kendini tanıştığı kişinin yakını olarak tanıtan vatandaşlar "Seni rezil edeceğim. Sosyal medyadan her şeyini paylaşacağım" diyerek paniğe sürükleyen telefonlar aldı. Durumu kurtarmak için daha sonra avukat olduğunu düşündüğü kişiden gelen telefonla uzlaşma yoluna giden vatandaşlar yüz binlerce lira ödedi. Ancak hiçbir şey göründüğü gibi değildi...

Gelen telefonda "Seni sosyal medyada rezil edeceğim" sözlerini duydu, yüz binlerce lirasından oldu! Kadın rumuzuyla büyük tuzak: Dolandırıcıların son taktiği akıllara durgunluk verdi

Sosyal medya platformlarında ve sohbet sitelerinde kadın rumuzu alan veya gerçekten kadın olan kişiler, gözüne kestirdikleri kişileri ağına düşürüyor. Son dönemlerde birçok kişi bu yöntemle dolandırıcıların kurbanı oluyor! Tek tük gerçekleştiği yöntemle aslında çok sayıda kişinin yüz binlerce lirasından olduğu ortaya çıktı. Gazeteci Murat Ağırel'in Halk TV'de detaylarını aktardığı yöntemle 67 yaşındaki bir vatandaş bu şekilde 600 bin TL kaptırdı. Savcılıklar bu tür dolandırıcılık yöntemiyle ilgili dosyalarla kaynıyor...

"GENELDE ONLARLA YAZIŞIYORLAR"

Yeni oluşan çete üyeleri, sosyal medyadan kadın rumuzuyla erkeklere mesaj atıyor. Murat Ağırel, "Biliyorsunuz sosyal medyayı çok sık kullanan amcalar var, onlarla yazışıyor genelde bu kişiler" derken sohbetin koyulaşmasından mağdurun paniğe kapıldığı ana geçen süreci şöyle anlatıyor:

"Yazıştığı zaman sohbet ilerliyor sosyal medyada ve birtakım fotoğraf paylaşmalarına kadar gidiyor. Cep telefonu numaraları alınıyor, sesli aramalar, sesli mesajlar...

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"SENİ MAHVEDECEĞİM AHLAKSIZ! REŞİT OLMAYAN KIZIMLA MESAJLAŞTIN"

Bu mesajlardan sonra bir anda bir avukat arıyor adamı. Diyor ki 'Sen böyle böyle bir fotoğraf alıp verdin mi?' Hayır diyor, itiraz ediyor. Karşı taraf, o kızın babası ya da abisi olduğunu iddia eden birileri arayıp diyor ki 'Seni mahvedeceğim. Benim daha reşit olmayan kızımla mesajlaştın. Bunları gönderdin, ahlaksız, şerefsiz, seni rezil edeceğim. Bütün her şeyini paylaşacağım sosyal medyadan.'

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KAŞ YAPAYIM DERKEN GÖZ ÇIKARTIYORLAR

Adam tabii panikle 'Ya öyle şey olur mu' gibi düzeltmeye gidiyor, olmuyor. Ardından avukat arayıp 'Bir şikayet geldi. Senin hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu, uzlaşmaya tabi bir şey; şu parayı verirsen bununla ilgili dava açmayacağız.' Karşı tarafla uzlaşmaya gidiyor ve öyle bir paralar alıyorlar ki... Bu para bitmiyor; 10 bin ver, 20 bin ver, 30 bin ver, 50 bin ver, 100 bin ver..."

67 YAŞINDAKİ ADAM 600 BİN TL'SİNİ KAPTIRDI

Dolandırıcıların bu şekilde ele geçirdiği paranın ise haddi hesabı yok. Öyle ki 67 yaşındaki bir adam, 50 yaşında olduğunu sandığı ancak gerçekte 28 yaşında olan kişiyle yazışırken dolandırıcıların ağına düşüp 600 bin TL kaptırıyor. Ağırel, bu olayların yaşanma sıklığına ise şöyle dikkat çekiyor:

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"Ben münferit bir olaydır diye düşünürken bunun artık bir dolandırıcılık usulü olduğu, bu tür kişilerle iletişime geçtikleri, sosyal medyada mesajlaştıkları ve bu mesajları paylaşma tehdidiyle devam ettikleri ve dolandırdıklarını öğrendik. Savcılıklara bununla ilgili dosya var mı diye gittim, çok varmış."

ÇETELER BU YÖNTEME RAĞBET GÖSTERİYOR

Mağdurların parayı kaptırdığı kişinin avukat olmadığını, çetenin ağına düştüklerini belirten Ağırel, "Daha önce bu çeteyle ilgili bir soruşturmada operasyon yapılmış ama bunun gibi çok fazla varmış. Bu çete Urfa'da yakalanmış, diğerleri başka yerlerdeymiş" bilgisini de paylaştı.

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sosyal medya dolandırıcılık Avukat dolandırıcı
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