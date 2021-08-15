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Göktürk-1 Keşif Uydusu sel felaketini uzaydan görüntüledi

15.08.2021 01:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Göktürk-1 Keşif Uydusunun, Sinop ve Kastamonu'daki sel felaketi sonrası bölgeyi uzaydan görüntülediğini bildirdi.

Göktürk-1 Keşif Uydusu sel felaketini uzaydan görüntüledi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Keşif Uydu Tabur Komutanlığına bağlı Göktürk-1 Keşif Uydusu tarafından çekilen görüntülerin arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldığı belirtildi.

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13 AĞUSTOS'TA ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER

Açıklamada, Kastamonu'nun Bozkurt ve Abana ilçeleri ile Sinop'un Ayancık ilçesinde 13 Ağustos'ta çekilen görüntüler yer aldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
sel Milli Savunma Bakanlığı Kastamonu Sinop
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