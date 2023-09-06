Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Golf fenomeni Paige Spiranac eski günlerine geri döndü! Golf kıyafeti sosyal medyadan beğeni topladı

    Golf fenomeni Paige Spiranac eski günlerine geri döndü! Golf kıyafeti sosyal medyadan beğeni topladı

    06.09.2023 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla 4 milyona yaklaşan bir takipçi kitlesine ulaşan Paige Spiranac, eski günlerine adeta geri döndü. Sosyal medyada aktif olduğu dönemde profesyonel golf kariyerine ara veren Spiranac, golf arabasının başına geçerek poz verdi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

    Golf kariyerindeki başarısının yanında güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken golf fenomeni Paige Spiranac, golf sahasına geri döndü. Fenomen isim golf arabasının arkasına geçerek kamera karşısına geçti. Beyaz etek ve beyaz bluz kombinini beyaz bir şapkayla tamamladı. Fenomen ismin golf yaptığı anlarda çekilen görüntüsü sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

    ÇANTASINA ÖZEL TASARIM

    kapak yeni

    Golf fenomeni Paige Spiranac, golf yaptığı anlarda çekilen görüntülerini daha aktif bir şekilde Instagram’da paylaşmaya devam ederken çantasının üzerindeki desenle de hayranlarını gülümsetmeyi başardı. Fenomen isim pembe çantasının üzerine kendi karikatürünü ekledi.

    177

    Fenomen ismin gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Spiranac’ın güzelliğini öven yorumlar adeta peşi sıra geldi.

    İlginizi Çekebilir

    Müziği açıp dans etti! Dekolteli bodysi göğüslerini kapatamadı

    Müziği açıp dans etti! Dekolteli bodysi göğüslerini kapatamadı

     Vajinasına dövme yaptırdı! Yetmedi o anları paylaştı

    Vajinasına dövme yaptırdı! Yetmedi o anları paylaştı

     Kasığına yaptırdığı dövmeyi gösterdi! Görüntüler viral oldu

    Kasığına yaptırdığı dövmeyi gösterdi! Görüntüler viral oldu

     Vajina estetiğini fotoğrafladı! Yanlış maile gönderince...

    Vajina estetiğini fotoğrafladı! Yanlış maile gönderince...

     40 yıldır oradaymış! Doktorları bile şoke etti

    40 yıldır oradaymış! Doktorları bile şoke etti

     Cinsel organında salatalık sıkıştı! Bahanesi ‘pes’ dedirtti...

    Cinsel organında salatalık sıkıştı! Bahanesi ‘pes’ dedirtti...

    “Karısıyla arkadaş olup..."

    “Karısıyla arkadaş olup..."

     Tuvalet ararken eşek arılarının hedefi oldu

    Tuvalet ararken eşek arılarının hedefi oldu

     Telefonunu şarja takmak istedi! Ölüm nedeni oldu

    Telefonunu şarja takmak istedi! Ölüm nedeni oldu

     Damadın arkadaşları tabut getirdi! İçinden çıkan şoke etti

    Damadın arkadaşları tabut getirdi! İçinden çıkan şoke etti

     Damat nikahta bir anda annesine seslendi! “Alak mı ne diyon?”

    Damat nikahta bir anda annesine seslendi! “Alak mı ne diyon?”

     Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

    Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

     Kayınvalide istemedi! Damat düğün günü gelini terk etti

    Kayınvalide istemedi! Damat düğün günü gelini terk etti

     Transparan kıyafetiyle hatlarını belli etti! Göğüs uçlarını kapatmak için...

    Transparan kıyafetiyle hatlarını belli etti! Göğüs uçlarını kapatmak için...

     Damat hesabı ödeyemeyince kaçtı! Gelin adisyonla dava açtı

    Damat hesabı ödeyemeyince kaçtı! Gelin adisyonla dava açtı

     Hiçbir şey yokmuş gibi yemeğini yedi! İşler hesabı ödemeye gelince...

    Hiçbir şey yokmuş gibi yemeğini yedi! İşler hesabı ödemeye gelince...

     “Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

    “Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Çocuklar var” eleştirisi geldiKıyafeti uygunsuz bulundu! “Çocuklar var” eleştirisi geldi
    Poşette insan bacağı bulundu! Vahşi cinayetin detayları ortaya çıktıPoşette insan bacağı bulundu! Vahşi cinayetin detayları ortaya çıktı
    Kocası 37 kendisi 83 yaşında! Evlendiğine bin pişman olduKocası 37 kendisi 83 yaşında! Evlendiğine bin pişman oldu
    Anahtar Kelimeler:
    Paige Spiranac

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kilolar gitti, eski formuna kavuştu! Festivalde iddialı tarz

    Kilolar gitti, eski formuna kavuştu! Festivalde iddialı tarz

    Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

    Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

    11 yaşındaki kızı kaçırmak istedi! Böyle müdahale etti...

    11 yaşındaki kızı kaçırmak istedi! Böyle müdahale etti...

    Karısı eve gelince panik yaptı! Balkondan indirdi

    Karısı eve gelince panik yaptı! Balkondan indirdi

    Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

    Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.