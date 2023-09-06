Golf fenomeni Paige Spiranac eski günlerine geri döndü! Golf kıyafeti sosyal medyadan beğeni topladı

Golf kariyerindeki başarısının yanında güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken golf fenomeni Paige Spiranac, golf sahasına geri döndü. Fenomen isim golf arabasının arkasına geçerek kamera karşısına geçti. Beyaz etek ve beyaz bluz kombinini beyaz bir şapkayla tamamladı. Fenomen ismin golf yaptığı anlarda çekilen görüntüsü sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

ÇANTASINA ÖZEL TASARIM

Golf fenomeni Paige Spiranac, golf yaptığı anlarda çekilen görüntülerini daha aktif bir şekilde Instagram’da paylaşmaya devam ederken çantasının üzerindeki desenle de hayranlarını gülümsetmeyi başardı. Fenomen isim pembe çantasının üzerine kendi karikatürünü ekledi.

Fenomen ismin gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Spiranac’ın güzelliğini öven yorumlar adeta peşi sıra geldi.