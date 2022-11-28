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Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında kısa süreliğine indirimde olan ürünler

28.11.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasım ayını geride bırakmaya birkaç gün kaldı. İndirimler için elinizi çabuk tutma zamanı! Sizin için Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında, kısa süreliğine indirime giren ürünleri derledik. İşte dikey süpürgeden airfryera, spor ayakkabıdan termosa flaş fırsatlar!

Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında kısa süreliğine indirimde olan ürünler

Modadan elektroniğe, kişisel bakımdan kozmetiğe, ev yaşamdan anne çocuk ürünlerine aklınıza gelen onlarca kategoride yüz binlerce ürün Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında kasım ayının başında bu yana indirimde! Ancak indirimlerin bitmesine çok az kaldı. "Keşke indirimdeyken alsaydım" dememek için elinizi çabuk tutmanızı öneririz. Haydi detaylara geçelim.

1. Hoover H-FREE 300 HYDRO Şarjlı 2'si 1 Arada Süpürge

Adsız tasarım - 2022-11-28T090724.292

Kullanıcı yorumları:

  • "Bu ürünü seçme sebebim hem güçlü ve hem de hafif oluşu idi. Nitekim Dyson V8'e göre gerçekten çok küçük ve hafif. Üstelik duvara monte etmeden de istediğiniz yere dik şekilde koyabiliyorsunuz."

  • "Güzel bir paketlemeyle ertesi gün ürün ulaştı. Hemen denedim, evden çıkan toza inanamadım. Büyük süpürgeyi kullanmam artık diye düşünüyorum."
Ürünü İncele

2. Ufesa Twist Sıcak Hava Fritözü Airfryer

Adsız tasarım - 2022-11-28T091227.279

Kullanıcı yorumları:

  • "Sevdim, iki kişi için ideal, çok iyi bir boyutu var, temizlenmesi çok kolay, patatesler harika."

  • "Severek kullanıyorum."
Ürünü İncele

3. Adidas Response Erkek Ayakkabı

Adsız tasarım - 2022-11-28T090947.778

Kullanıcı yorumları:

  • "Gayet kaliteli, tam koşu ayakkabısı."

  • "Ayağıma tam oturdu. Adidas kalitesi ve konforu bir arada süper bir spor ayakkabı."
Ürünü İncele

4. VitrA Arkitekta A44055 Paslanmaz Çöp Kovası

Adsız tasarım - 2022-11-28T091814.292

Kullanıcı yorumları:

  • "Kaliteli ürün, hızlı teslimat, uygun fiyat."

  • "Gayet kullanışlı, kaliteli bir ürün teşekkür ederim."
Ürünü İncele

5. Sweet Saklama Kabı Seti Platin Serisi

Adsız tasarım - 2022-11-28T092004.252

Kullanıcı yorumları:

  • "Mutfağıma düzen kattı."

  • "Her evde olmalı."
Ürünü İncele

6. Black & Decker Hvlp200 Boya Tabancası

Adsız tasarım - 2022-11-28T092141.248

  • "İşinin ehli."

  • "Küçük alanlar için ideal."
Ürünü İncele

7. Under Armour UA Charged Rogue 3 Koşu Ayakkabısı Erkek

Adsız tasarım - 2022-11-21T175155.104

Kullanıcı yorumları:

  • "Normalde giydiğiniz numaranın bir numara büyüğünü alın."

  • "Daha kullanmadım ama giyip denediğimde hafif ve kaliteli bir hissiyat veriyor. Fakat 42 değil de 42.5 almış olsaydım daha rahat olurdu. Amazon çok düzenli ve hızlı bir şekilde ürünü elime ulaştırdı, teşekkür ederim."
Ürünü İncele

8. Stanley Klasik Neverleak Termos Bardak

Adsız tasarım - 2022-11-11T115113.144

Kullanıcı yorumları:

  • "Ürünün görüntüsü ve malzeme kalitesi çok iyi. Benzer özellikleri olanlar arasında en iyisi hatta."

  • "Hızlı kargo, Stanley kalitesi. Teşekkürler."
Ürünü İncele

Tüm indirimler burada!

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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