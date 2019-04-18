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GÜNCELLEME - Kaçak defineciler kazdıkları kuyuda mahsur kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 22:54 | Son Güncelleme

Bursa'nın İznik ilçesinde, kazdıkları yaklaşık 30 metre derinlikteki kuyuda mahsur kalan 7-8 kişilik grup için kurtarma çalışması başlatıldı - İznik Kaymakam Vekili Suat Seyitoğlu: - "Şu anda bütün birimlerimizle ve Sayın Valimizin koordinesiyle burada kurtarma çalışmalarını yapıyoruz. İlk amacımız 7-8 vatandaşımıza sağlam bir şekilde ulaşmak. Niyetimiz bu. Çalışma çok titiz bir şekilde yürütülüyor" - "Jeneratör kullandıkları için bu gibi kazılarda oluyor böyle bir şey. Mazotun yaydığı gaz kokusuyla mı zehirlenme var? Bunu tam bilmemekle birlikte bir gaz zehirlenmesinin olabileceği düşünülüyor" İZNİK KAYMAKAM VEKİLİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Bursa'nın İznik ilçesinde, kaçak define ararken kazdıkları kuyuda mahsur kalan 7-8 kişilik grubu kurtarma çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Elbeyli Mahallesi Kızıltepe mevkisinde define arayan 7-8 kişi olduğu belirtilen grup, kazdıkları yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyuya indi.

Bu grupla gelen ve kendi imkanlarıyla kuyudan çıkan kişi, arkadaşlarından uzun süre haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Define arayan kişilerin metan gazından zehirlenmiş olabileceğinden şüphelenen ekipler, mahsur kalan kişilere ulaşmak için arama kurtarma çalışması başlattı.

İple kuyuya inen ekipler, mahsur kalan kişilere ulaşmaya çalışıyor. Ekipler ayrıca bölgede dedektörlerle gaz ölçümleri yapıyor.

- "Çalışma çok titiz bir şekilde yürütülüyor"

Yenişehir Kaymakamı ve İznik Kaymakam Vekili Suat Seyitoğlu, İznik ilçesine bağlı Elbeyli Mahallesi'nin Kızıltepe mevkisinde 7-8 kişilik bir grubun anlaşarak bir kuyuda kazı çalışması yaptığını söyledi.

Bu kişilerin kazı çalışmasını yaparken kuyudan çıkamadıklarını ifade eden Seyitoğlu, şöyle devam etti:

"Kendi imkanlarıyla çıkan bir vatandaş, bu bilgiyi jandarmaya verdikten sonra olay idari anlamda ilk dakikalarda Sayın Valimizin gündemine düşmüş oluyor. Sayın Valimizin bu olayı koordine etmesi ve bizleri talimatlandırmasıyla beraber AFAD ile UMKE ekiplerinin, itfaiye ve ambulans araçlarının çok kısa bir süre buraya intikali gerçekleşiyor. Şu anda bütün birimlerimizle ve Sayın Valimizin koordinesiyle burada kurtarma çalışmalarını yapıyoruz. İlk amacımız 7-8 vatandaşımıza sağlam bir şekilde ulaşmak. Niyetimiz bu. Çalışma çok titiz bir şekilde yürütülüyor. Tam teşekküllü ambulanslarımızdan tutun tüm birimlerimiz koordineli bir şekilde hareket ederek kurtarma çalışmalarına başladı. Görev bölümünü yaptık. Temennimiz inşallah en kısa zamanda 7 veya 8 vatandaşımıza ulaşmak."

Zehirlenme ihtimaline ilişkin de açıklamalarda bulunan Seyitoğlu, "Jeneratör kullandıkları için bu gibi kazılarda oluyor böyle bir şey. Mazotun yaydığı gaz kokusuyla mı zehirlenme var? Bunu tam bilmemekle birlikte bir gaz zehirlenmesinin olabileceği düşünülüyor. Vatandaşlarımıza sağlam bir şekilde ulaşacağımızı ümit ediyoruz." dedi.

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