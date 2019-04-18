GÜNCELLEME - Kaçak defineciler kazdıkları kuyuda mahsur kaldı

Bu grupla gelen ve kendi imkanlarıyla kuyudan çıkan kişi, arkadaşlarından uzun süre haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bu kişilerin kazı çalışmasını yaparken kuyudan çıkamadıklarını ifade eden Seyitoğlu, şöyle devam etti:

"Kendi imkanlarıyla çıkan bir vatandaş, bu bilgiyi jandarmaya verdikten sonra olay idari anlamda ilk dakikalarda Sayın Valimizin gündemine düşmüş oluyor. Sayın Valimizin bu olayı koordine etmesi ve bizleri talimatlandırmasıyla beraber AFAD ile UMKE ekiplerinin, itfaiye ve ambulans araçlarının çok kısa bir süre buraya intikali gerçekleşiyor. Şu anda bütün birimlerimizle ve Sayın Valimizin koordinesiyle burada kurtarma çalışmalarını yapıyoruz. İlk amacımız 7-8 vatandaşımıza sağlam bir şekilde ulaşmak. Niyetimiz bu. Çalışma çok titiz bir şekilde yürütülüyor. Tam teşekküllü ambulanslarımızdan tutun tüm birimlerimiz koordineli bir şekilde hareket ederek kurtarma çalışmalarına başladı. Görev bölümünü yaptık. Temennimiz inşallah en kısa zamanda 7 veya 8 vatandaşımıza ulaşmak."

Zehirlenme ihtimaline ilişkin de açıklamalarda bulunan Seyitoğlu, "Jeneratör kullandıkları için bu gibi kazılarda oluyor böyle bir şey. Mazotun yaydığı gaz kokusuyla mı zehirlenme var? Bunu tam bilmemekle birlikte bir gaz zehirlenmesinin olabileceği düşünülüyor. Vatandaşlarımıza sağlam bir şekilde ulaşacağımızı ümit ediyoruz." dedi.

