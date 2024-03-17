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Günlerdir 'vaadini hatırlamadığı' için eleştirilen İmamoğlu sessizliğini bozdu: Gülmekten kırılıyorum

17.03.2024 16:01
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu son olarak 2019'da verdiği vaatlerini "hatırlamadığı" gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Gündemde yer eden tartışmayla ilgili İmamoğlu bugün sessizliğini bozdu. "3 gündür tepiniyorlar bunun üzerinde" diyen İmamoğlu "Onlara bakıp eğleniyorum, mutlu oluyorum, gülmekten kırılıyorum" diye konuştu.

Günlerdir 'vaadini hatırlamadığı' için eleştirilen İmamoğlu sessizliğini bozdu: Gülmekten kırılıyorum

31 Mart'a doğru adı hemen her gün gündeme gelen Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde gazeteci Cüneyt Özdemir'in konuğu olduğu programın yankıları sürüyor. 2019'da verdiği "deniz altıyla kent içi yolculuk" vaadinin sorulması üzerine "Onu hatırlamıyorum" diyen İmamoğlu'nun bu yanıtı tartışmalara neden oldu.

"NADİREN DOĞRU KONUŞAN RAKİBİM BİLE HAKKIMI TESLİM ETTİ"

Vaatlerini hatırlamadığı gerekçesiyle günlerdir eleştirilere konu olan İmamoğlu bugün Kabataş Transfer Merkezi açılışında yaptığı konuşmada konuyla ilgili ilk kez konuştu. İşte İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

  • 2019 seçiminde kocaman bir vaat setim vardı. 3 ayda olağanüstü bir set çalışmıştık. Bu kadar detaylı bir oran vermeyecektim ama artık veriyorum. Yüzde 87'sini bu 5 yıla sığdırmanın gururunu yaşıyorum. Yüzde 87 önemli bir başarı. Nadiren doğru konuşan rakibim bile bu hakkı teslim etti. Yıllar geçecek, yüzde 87 ile anılacak, bu seçimden bir tek o kalacak. Allah var o 'Yüzde 87 yaptı' dedi biliyorsunuz.

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'VAATLERİMİ HATIRLAMIYORUM' YANITI

  • Televizyonlara katılıyorum, 200 sayfalık vaat setinden bir tanesini, sosyal tesislerde haftada bir gün şu yapılacak demiştik, canlı yayınlarda bana soruyorlar, birileri gibi 'Yaptık' deyip geçiştiren bir ruh halim yok. Çünkü sonradan zaten yapıp yapmadığımı bilmiyorum, hatırlamayabilirim. Rakiplerime benzemem, hatırlamıyorum, kontrol edip size bilgi vereyim. Gayet insani ve doğru bir hamle olduğunu düşünüyorum.

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"ZIP ZIPLAMALARIYLA GÜLMEKTEN KIRILIYORUM"

  • Onlara öyle bir etki bıraktım ki her şeyi hatırladığımda şok oluyorlar, İmamoğlu bunları niye hatırlamıyor diye vahlanıyorlar. Gençlerin deyişi var ya; 'Ben şok!' 3 gündür tepiniyorlar bunun üzerinde, eğlenceli açıkçası. İmamoğlu kızıyor zannediyorlar, kızmıyorum. Onlara bakıp eğleniyor ve mutlu oluyorum. Beni 5 yıllık icraatlarımızla eleştiremeyenlerin 'Hatırlamadım' dedim diye zıp zıp zıplamalarıyla gülmekten kırılıyorum. Ne mutlu bana!

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Ekrem İmamoğlu Yerel seçim Seçim 2024
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