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Gürsel Tekin'in 'İmamoğlu' sözleri canlı yayına damga vurdu! Sert sözler kullanmaktan çekinmedi: Çürümüş adamlar

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
16.02.2024 06:44 | Son Güncelleme:
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31 Mart seçimleri için aday belirleme süreci en hareketli geçen parti CHP oldu. Aday gösterilmeyen veya adayı beğenmeyen pek çok partili istifa etti. CHP'nin önemli isimlerinden olan Gürsel Tekin de geçtiğimiz günlerde istifasını sosyal medyadan duyurmuştu. Canlı yayına katılan Tekin'in, 'İmamoğlu'na destek olacak mısınız?' sorusuna yanıtı ise çok konuşulacak cinsten...

Gürsel Tekin'in 'İmamoğlu' sözleri canlı yayına damga vurdu! Sert sözler kullanmaktan çekinmedi: Çürümüş adamlar

Hatay, İzmir, Ankara derken CHP'de aday belirleme süreci tamamlandı. Bazı isimler kamuoyu tarafından takdirle karşılanırken bazı aday seçimleri partide seslerin yükselmesine neden oldu. Çok sesli bir dönem geçiren CHP'de partinin ses getiren isimlerinden biri de Gürsel Tekin'di. Tekin geçtiğimiz günlerde zehir zemberek sözlere istifasını sunmuştu.

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'İMAMOĞLU' SORUSUNA SERT YANIT

İstifası çok konuşulan Gürsel Tekin Habertürk'e telefonla bağlanıp son zamanlarda yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Canlı yayına damga vuran an ise Tekin'e 'İmamoğlu' soruna verdiği yanıt oldu.

"DESTEK OLACAK MISINIZ?"

Gazeteci Fevzi Çakır, Tekin'e, "İstanbul'da yerel seçimde tavrınız ne olacak? Ekrem İmamoğlu için destek talep edecek misiniz, çalışacak mısınız?" sorusunu yöneltti.

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"ÇÜRÜMÜŞ ADAMLAR"

Tekin, bu soruya sert ifadelerle yanıt verdi ve, "Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar. Çürümüş adamların ne desteği olacakmış da ben destek olacağım? İstanbul'u karış karış bilen arkadaşlarına kimse bugüne kadar bir soru sormadı. İstanbul'un bütün muhtarları herhalde CHP deyince sadece beni tanırlar. Arkadaşlarımın böyle bir ihtiyaçlarının olduğunu zannetmiyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Gürsel Tekin CHP
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