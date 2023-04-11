Hareketli dakikalar! İrlanda ziyareti öncesinde ABD Başkanı Joe Biden’e yönelik bombalı saldırı planı engellendi

ABD Başkanı Biden'ın Kuzey İrlanda ziyaretinin öncesinde ülke gündeminde etki yaratan bir haber verildi. Kuzey İrlanda polisi, Biden'ın ziyareti öncesi Yeni IRA'nın 'provoke amaçlı bombalı saldırı planını' bozduğunu açıkladı.

BOMBALI SALDIRI ENGELLENDİ

The Belfast Telegraph'ta yayımlanan habere göre cumhuriyetçi paramiliter grup Yeni IRA'in (Yeni İrlanda Cumhuriyet Ordusu) üyeleri saldırı için bomba parçaları arıyordu.Adı açıklanmayan bir kaynak gazete ile üyelerin bomba yapmak için parça aradıkları bilgisini paylaştı.

Cumhuriyetçi bir kaynak da gazeteye Yeni IRA'in lideri Thomas Mellon'ın, "gösterişli" bir yolla Biden'ın ziyaretini gölgede bırakmak istediğini söyledi.