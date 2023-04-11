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  4. Hareketli dakikalar! İrlanda ziyareti öncesinde ABD Başkanı Joe Biden’e yönelik bombalı saldırı planı engellendi

Hareketli dakikalar! İrlanda ziyareti öncesinde ABD Başkanı Joe Biden’e yönelik bombalı saldırı planı engellendi

11.04.2023 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden’in İrlanda ziyareti öncesinde hareketli dakikalar yaşandı. İrlanda polisi ABD başkanının ziyareti öncesinde Yeni IRA’nın bombalı saldırı planını engellediğini duyurdu.

Hareketli dakikalar! İrlanda ziyareti öncesinde ABD Başkanı Joe Biden’e yönelik bombalı saldırı planı engellendi

ABD Başkanı Biden'ın Kuzey İrlanda ziyaretinin öncesinde ülke gündeminde etki yaratan bir haber verildi. Kuzey İrlanda polisi, Biden'ın ziyareti öncesi Yeni IRA'nın 'provoke amaçlı bombalı saldırı planını' bozduğunu açıkladı.

BOMBALI SALDIRI ENGELLENDİ

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The Belfast Telegraph'ta yayımlanan habere göre cumhuriyetçi paramiliter grup Yeni IRA'in (Yeni İrlanda Cumhuriyet Ordusu) üyeleri saldırı için bomba parçaları arıyordu.Adı açıklanmayan bir kaynak gazete ile üyelerin bomba yapmak için parça aradıkları bilgisini paylaştı.

Cumhuriyetçi bir kaynak da gazeteye Yeni IRA'in lideri Thomas Mellon'ın, "gösterişli" bir yolla Biden'ın ziyaretini gölgede bırakmak istediğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
İrlanda Joe Biden

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