Hazal Kaya'nın dizi galasında seçtiği kıyafetleri beğenenler için uygun fiyatlı alternatifler

Aşk-ı Memnu, Adını Feriha Koydum, Bizim Hikaye gibi dizilerden tanıdığımız ve çok sevdiğimiz Hazal Kaya, stili ile de takip edilen ikonik isimlerden biri. Sosyal medyada günlük kombin seçimleri ile tüm moda dünyasının radarında olan yıldız oyuncu, kırmızı halıda giydiği yaratıcı ve özgün tasarımlarla da adeta ünlü bir moda defilesinden fırlamış gibi görünmeyi başarıyor. Günlük hayatında spor-şık bir stile sahip olan Kaya, özel gecelerde ise tüm iddiasını ortaya koyuyor. Özellikle güzel ismin Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin galasında giydiği kıyafetler çok konuşulmuştu. Siz de özel davetlerde Hazal Kaya gibi görünmek ve bir başrol oyuncusu gibi parlamak için uygun fiyatlı alternatif parçaları inceleyebilirsiniz.

1. Özel günlere cool dokunuş

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İlgiyle takip edilen galada Hazal Kaya'nın tulumu çok konuşulmuştu. Taşlı straplez üst ve kumaş pantolon formunda alt kısımdan oluşan tulumun en can alıcı kısmı ise fermuarın açık bir şekilde durması olmuştu. Sosyal medyada birçok espri dönse de şüphesiz bu görünüm oldukça büyük bir yaratıcılığın eseri. Siz de bu coolluk ve başına buyruk tavırdan ilham almak istiyor ancak fazla riske girmek istemiyorsanız farklı parçaları birleştirebilirsiniz. İsterseniz güzel oyuncununki gibi gösterişli bir üstle isterseniz daha sportif bir büstiyerle tamamlayabileceğiniz bu kumaş pantolonla, elbise giymekten sıkıldığınız özel davetlere orijinal alternatifler oluşturabilirsiniz.

2. Parlamaktan korkmayın

Hazal Kaya'nın tulumunun taşlarla özenle süslenmiş üst kısmı güzel oyuncunun doğal güzelliğini ve ışıltısını daha da güçlendiriyor. Başarılı oyuncu, gala stilini ortamdaki ışık ile dans eden gösterişli parıltılara emanet ediyor. Güzel ismin kırmızı halı kombininden ilham alan Butik Markam, taş detaylı krem büstiyerini huzurlarınıza sunuyor. Pratik bir şekilde istediğiniz parça ile kombinleyebileceğiniz bu parçayı, Hazal Kaya gibi havalı görünmek için üstteki Jophy Co kumaş pantolonla da bir araya getirebilirsiniz. Renkli stiletto'lar ile çok yakışacak olan bu büstiyere mutlaka göz atın.

3. Tarzınıza emeğiniz değsin

Tasarımcı ruhuna gem vuramayanlar kimi zaman aldıkları basic parçaları bile küçük dokunuşlar ile sanat eserine dönüştürebiliyor. Siz de kendi stilinizin tasarımcısı olmaktan keyif alıyorsanız Hazal Kaya'nın tulum stiline kolayca ulaşabilirsiniz. Asla modası geçmeyecek bir parça olan Proto Kumaş Pantolonu, Hazal Kaya'nın üstü gibi benzer tonlarda payetli veya taşlı bir korse ile birleştirerek kendi tulumunuzu yaratabilirsiniz. Dilerseniz pantolonu güzel oyuncu gibi fermuarı açık bir şekilde dikebilir veya farklı stiller deneyebilirsiniz. Günlük parçalar ile de rahatlıkla kullanabileceğiniz bu pantolon, dolabınızın joker parçasına dönüşecek.

4. Vintage stilinden ödün vermeyenler için

Proto kumaş pantolonu bir korse ile birleştirerek kendi tulumunuzu yapmak istiyor ancak taşlı bir üst yerine daha romantik seçenekler arıyorsanız Victorian büstiyerler tam size göre. Herra Bella, bedeni milenyum çağında ama ruhu geçmişte kalan kadınlar için tasarladığı korsesi ile kalplerimizi kazanmayı başarıyor. Taş veya payet gibi gösterişli detaylardan ziyade küçük çiçek işlemeleri ve fırfırları ile Hazal Kaya gibi havalı ancak daha romantik ve vintage bir tarz yakalayabilirsiniz. Kalp şeklindeki formu ile çok daha çekici görünebileceğiniz bu parçaya mutlaka şans verin.

5. Tek parçayla şıklık garantisi

Türkiye'nin en popüler oyuncularından ve en sevilen moda ikonlarından olan Hazal Kaya, dizisinin galasının olduğu önemli gecesinde göz alıcı şıklıkta gözükmek için yalnızca tek bir parçaya ihtiyacı olduğunu biliyordu. Reginalife, tulumların bu sihrine sahip çıkıyor. Hazal Kaya'nın tulum stilini çok beğeniyor ancak daha abartılı bir görünüm tercih ediyorsanız üst kısmı payetler ve püsküller ile hareketlendirilmiş bu parçaya göz atabilirsiniz. Güzel oyuncunun kıyafetinin aksine alt kısımda koyu bir renk kullanarak zıtlıktan doğan bir tarz yaratan bu tulum ile özel günlerin yeni yıldızı sizsiniz.

6. Ofiste bile bir film yıldızı gibi görünebilirsiniz

Sıradan takımlar, klasik kalem etekler ve dümdüz gömlekler tercih etmek yerine siz de bu sezon ofis stilinizde bir değişik yapmak istiyorsanız Hazal Kaya'nın gala stilinden ilham alabilirsiniz. Her ortama ve her mekâna ayak uyduran tulumlar, zorlu iş günlerinde de bizi yalnız bırakmıyor. Son zamanların en sevilen markası Trendyolmilla, tulumu ile gardıropların yeni yıldızı olmaya aday. Kumaş pantolon formundaki alt kısmı ve kruvaze gelen dik yakaları ile Hazal Kaya'nın tulum stiline biraz daha kurumsal bir kimlik katan bu tulum ile özel toplantılardan iş yemeklerine kadar tüm şıklığınız ve öz güveninizle göz kamaştıracaksınız.

7. Klasiklerden vazgeçemiyorsanız

Özel tasarım tulumu kadar konuşulmasa da Hazal Kaya'nın galada giydiği mavi elbisesi çok beğenilmişti. Parlak bir kumaştan yapılan ve drape benzeri katlarla süslenen bu parça, özellikle özel gecelerde klasik görünümden vazgeçemeyenlerin kalbini kazandı. "Hazal Kaya'ya tulum çok yakışmış ancak elbisenin şıklığı bir başka." diyenlerdenseniz Egelin'in bu elbisesini çok seveceksiniz. İddialı görünen straplez yakası ve güzel oyuncunun gala kıyafetine benzeyen bol katları ile oldukça çekici bir görünüm sunan bu elbise, derin bacak dekoltesi ile de bir başrol yıldızı gibi parlamak isteyenlerin yardımına koşuyor.

8. Yıldızlı bir geceden gelen prenses

Düz renk elbiseler ne kadar asil ve zarif görünse de desenlerin yarattığı enerjik ve renkli ruh bambaşka bir hava katıyor. Hazal Kaya'nın mavi elbisesine adeta bir ressam fırçası değiyor ve ortalık Van Gogh'un yıldızlı gökyüzüne dönüyor. Siz de başarılı oyuncunun benzersiz elbisesini farklı tonlarla süslemek ve ona sanatsal bir hava katmak istiyorsanız Missmor'un bu parçası tam size göre. Özgürce dalgalanan saten eteği ve gövdenizi narince saran göğüs drapeleri ile dikkat çeken bu elbiseyi beyaz stiletto'lar ve dalgalı saçlar ile tamamlayarak bir prenses gibi görünebilirsiniz.

9. Her anınız özel olsun

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Güzeller güzeli oyuncumuz Hazal Kaya, gala veya kırmızı halı davetleri gibi günlerde şık göründüğü kadar sokak stilinde de hepimizi büyülüyor. Her giydiği ile tarz sahibi görünen Kaya, kombinlerine özenmek için özel bir gece beklemiyor. Islander Fashion, yıldız ismin gala görünümünü günlük tarza uyarlayarak günün her anını özel kılıyor. Büzgülü göğüs kısmı ve konforlu eteği ile sportif bir şıklık yaratan bu parça özellikle yaz akşamlarının yeni yıldızı olacak. Renkli takılar ve sandaletler ile tamamlayarak bohem bir görünüm oluşturmak mümkün.

10. Uzun elbiseler bana göre değil diyenlerdenseniz

Uzun elbiseler özel gecelerde ne kadar şık görünse de kimi kadınlar için pratik bir seçenek olmuyor. Uzun elbise şıklığına sahip ancak çok daha konforlu ve kullanımı rahat olan kısa elbiseler, takdiri hak ediyor. Tasarımları ile göz dolduran Vespar, canlı mavi tonu ve parıldayan yumuşacık saten kumaşı ile modası asla geçmeyecek bir parçaya imza atıyor. Hazal Kaya'nın kıyafetinden farklı olarak yatay drapeler yerine çapraz bir formda bütünleşen bir silüet yaratan bu elbise, modern ve orijinallikten yana olan kadınların favori parçası olmaya aday.