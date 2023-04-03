Hazinenin değeri bilinmiyor! Kanserden koruyor, doğal afrodizyak etkisi yaratıyor

Yemeklerde kullanılan baharatlar denildiğinde ilk akla tuz, karabiber, pul biber gibi baharatlar geliyor. Sık sık kullanılan bu baharatların da birçok faydası bulunuyor ancak kullanım oranı oldukça az olan kişniş adeta şifa dağıtıyor. Her yemeğe eklenebilen kişniş kanser, kolesterol, kan şekeri gibi sayısız hastalığa iyi geldiği belirtiliyor. Uzmanlar kişnişin sayısız faydalarını sıralasalar da bazı kişilerin bu mucizevi baharattan uzak durması gerekiyor.

KİŞNİŞİN FAYDALARI

Kişniş, güçlü antioksidan özelliği sayesinde gripten kansere kadar uzanan birçok hastalığa karşı vücudu koruyor.

İçindeki linoleik asit gibi asitler sayesinde kötü kolesterolle mücadele ederek vücuda destek veriyor.

Bu faydalı asitler kolesterolü dengelerken kan şekerini düzenlemeyi de ihmal etmiyor.

Hem antioksidan etkisi hem de içeriğinde bulunan oleik asit gibi asitler sayesinde kalp ve damar sağlığını koruyor, felç ve kalp krizi gibi rahatsızlıkların yaşanma riskini azaltıyor.

Kişniş bitkisinin dikkat çeken faydalarının başında cinsel isteksizliği bitirmesi yer alıyor. Doğal bir afrodizyaktır. Bundan dolayı libido yükseltici olarak da bilinir. Uzmanlar kişniş yağını cinsel hayatlarında sorun yaşayan çiftlere tavsiye ediyor. Doğal afrodizyak olan kişniş, libidoyu yükseltiyor.

Kişniş, içinde bulunan cineol adlı madde sayesinde göz ve deri iltihaplanmalarına karşı da adeta doğal bir ilaç gibi etki gösteriyor.

Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlıyor ve hazımsızlık sorununu gideriyor.

Sindirim sistemini düzene soktuğu için de iştahsızlık sorunu yaşayanlara çare oluyor, vücutta iştah açıcı etkiler yaratıyor.

Yemek sonrası oluşabilen mide krampları, şişkinlik ve ağrı gibi durumların önüne geçiyor.

Kişniş tohumu doğrudan çiğnendiğinde kötü ağız kokusunun kesilmesini sağlıyor.

Besin zehirlenmelerini önlemede etkili olduğu için en çok zehirlenmelere yol açan tavuk yemekleri gibi yemeklerde kullanılması önem taşıyor.

Vücudu toksinlerden arındırması ve sindirimi kolaylaştırması nedeniyle diyet yapanlarına da yardımcı oluyor.

Mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi gibi ani gelişen rahatsızlıklarda önleyici etkileri bulunuyor.

Vücudu rahatlattığı gibi sinir stresimi de rahatlattığından stresle baş etmede yardımcı oluyor, uykusuzluk sorununun önüne geçiyor.

KİMLER KİŞNİŞ TÜKETMEMELİ?

Öncelikle mide asidi sorunları yaşayanların kişnişten kesinlikle uzak durması gerekiyor. Çünkü sindirim sistemine ne kadar iyi gelse de mide asidi nedeniyle gelişen gastrit, reflü ve ülser gibi sorunlar yaşayanların sorunlarını artırabiliyor.

Ayrıca, karaciğeriyle ilgili sorunlar yaşayanların ya da ciddi herhangi bir rahatsızlığı olanlar ile hamilelik sürecini geçiren kadınların uzak durması, kullanmaya kararlılarsa bile öncelikle kesinlikle doktorlarına danışmaları ve doktorlarının tavsiyeleri doğrultusunda hareket etmeleri büyük önem taşıyor.

KİŞNİŞ NASIL KULLANILIR?

En çok kullanılan kısmı olan tohumunun kullanım alanı ise oldukça geniş. Turşuya eklenebileceği gibi toz haline getirilerek hemen hemen her yemeğin içine dahil edilebilir.

Faydalarından yararlanmak için doğrudan yemek isterseniz kişniş tozunu balla karıştırarak yiyebilirsiniz.

Son olarak tohumlarını demleyerek kişniş çayı da yapabilirsiniz.

