Hem denizde hem havuzda kullanabileceğiniz suya dayanıklı makyaj malzemeleri

Yazın makyaj yapmak sadece havuz ve denizde değil, sıcağın etkisiyle akıp bozulabiliyor. Bu durumların da önüne geçmekse suya dayanıklı ürünlerle çok kolay. Siz de suya dayanıklı makyaj ürünleri arayışındaysanız harika bir listeyle karşınızdayız! Listemizde yer alan ürünlerle harika bir görünüm elde edebilir, makyajınızı düşünmeden yazın keyfini rahat rahat yaşayabilirsiniz. Haydi, başlıyoruz!

1. Göz kaleminden vazgeçemeyenler için: Clarins Waterproof Eye Pencil 05 Vert Suya Dayanıklı Göz Kalemi

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Göz makyajının en vurucu adımlarından biri, göz kalemi. Ancak göz kalemlerinin akması ve dağılması makyajın bütün havasını değiştiriyor kötü bir görüntüye de sebep oluyor. Clarins Waterproof Eye Pencil 05 Vert Suya Dayanıklı Göz Kalemi, kusursuz yaz makyajınız için ihtiyacınız olan ürün olabilir. Kalem, tomurcuklanmaya ve akmaya dayanıklı formülü sayesinde yaz aylarında vazgeçilmeziniz olacak!

2. Canlı bir dudak görünümü isteyenler için: PASTEL Daylong Lipcolor Kissproof Mat Likit Ruj

Makyajın en önemli unsurlarından biri, ruj. Yaz aylarında bronzlaşan ten sayesinde çoğu zaman makyaj yapmadan sadece ruj kullanmak bile yeterli olabiliyor. Siz de ruj kullanmadan duramıyor ve suya dayanıklı bir ürün arıyorsanız PASTEL Daylong Lipcolor Kissproof Mat Likit Ruj ile mutlaka tanışmalısınız. Mat bitişli ruj, 10 saate kadar kalıcılık sunuyor. Dudakta birikme ve kuruluk yapmıyor.

3. Rimelsiz yapamayanlar için: Maybelline New York Lash Sensational Yelpaze Etkili Suya Dayanıklı Siyah Maskara

Rimel, dağılması ve akması en kolay makyaj ürünlerinden biri. Bu sebeple yaz aylarında kullanılması da oldukça zor. Fakat Maybelline New York Lash Sensational Yelpaze Etkili Suya Dayanıklı Siyah Maskara, yaz boyunca rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ürün. Yelpaze etkili maskara tek tek ayrılmış, yoğun ve dolgun kirpikler sunarken aynı zamanda uzun süre kalıcılık da sağlıyor. Üstelik eşsiz fırça tasarımı sayesinde uygulaması da oldukça kolay.

4. Kusursuz cilt görünümü isteyenlere: L'Oréal Paris Infaillible 24H Fresh Wear Pudra Fondöten 140 Golden Beige

Fondöten sürmek makyajın önemli adımlarından bir. Fakat yaz aylarında yaşanan terleme problemi nedeniyle fondöten kullanmak pek kolay değil. L'Oréal Paris Infaillible 24H Fresh Wear Pudra Fondöten 140 Golden Beige hem tere hem suya dayanıklı bir formüle sahip. Mat bitişe sahip olduğu için terlemenin sebep olduğu parlamanın da önüne geçiyor. Aynı zamanda yoğun kapatıcılık sağlıyor ve ciltte ağırlık yapmıyor.

5. Tek ürünle birden fazla etki isteyenler için: Flormar Göz Kalemi Waterproof Eyeliner 101 Black Ice

Göz kalemleri makyaj çantalarının vazgeçilmez ürünü. Eğer eyeliner olarak da kullanabileceğiniz bir göz kalemi isterseniz karşınızda Flormar Göz Kalemi Waterproof Eyeliner 101 Black Ice! Kolay uygulanabilen formülüyle yoğun renk veriyor. Hemen her makyajda kullanılan siyah renkli ürün, suya karşı dayanıklı olduğu için deniz ve havuz sonrası akma yapmıyor. Harika, değil mi?

6. Belirgin dudaklar için: Pierre Cardin Lipliner Suya Dayanıklı Dudak Kalemi

Rujların yanı sıra dudakları renklendirmenin bir diğer yolu da dudak kalemleri. Bu ürünler ruju tamamlamak için kullanılabildiği gibi tek başına da dudakları renklendirmek için yeterli olabiliyor. Pierre Cardin Lipliner Suya Dayanıklı Dudak Kalemi, suya dayanıklı formülü ile yaz aylarında makyaj rutininizin vazgeçilmezi olabilir. Dudakta saten bitişli bir görünüm seviyorsanız ürünü mutlaka deneyin!

7. Eyeliner tutkunları için: Rimmel London Exaggerate Suya Dayanıklı Likit Eyeliner No:003 Black

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Eyeliner, çoğu kişinin vazgeçilmezi. Gözlere şekil verip dramatik bir görüntü yaratmak için kullanılan eyeliner çabuk dağılabiliyor. Rimmel London Exaggerate Suya Dayanıklı Likit Eyeliner No:003 Black ise yaz makyajlarınızın imdadına yetişecek bir ürün. Tüm gün kalıcı ve suya dayanıklı olan eyeliner, özel aplikatörü sayesinde kolay uygulanıyor. Siyah renkli ürünü sadece yaz aylarında değil, her mevsim severek kullanacaksınız!

8. Yazın renklerini makyajına yansıtmak isteyenler için: Golden Rose Glitter Eyeshadow Crayon Waterproof No:52

Yaz demek, renk demek. Siz de renkli makyajlarla yazın enerjisini yakalamak ya da fark yaratmak istiyorsanız Golden Rose Glitter Eyeshadow Crayon Waterproof No:52'yi kullanabilirsiniz. Suya dayanıklı ürün, makyajınıza renk katar. Kolay uygulanan göz farının toplan altı farklı renk seçeneği mevcut. Siz de yaz aylarında ışıltılı bir makyaj için ürüne bir şans vermeye ne dersiniz?

9. Dip boyasıyla uğraşmak istemeyenler için: Mara Kozmetik Saç Maskarası Koyu Kahve

Saç maskaraları, az sayıda beyaz saça sahip olanların vazgeçilmezi. Ayrıca sık aralıklarla dip boyasıyla uğraşmak istemeyenler için de kısa süreli ve pratik bir çözüm. Siz de yaz aylarında akma problemi yaşatmayan bir ürüne ihtiyaç duyuyorsanız Mara Kozmetik Saç Maskarası Koyu Kahve, yaz boyunca size büyük bir rahatlık sağlayacak. Günlük kullanıma uygun olan ürün saçı matlaştırmayan ve sertleştirmeyen ürünü mutlaka deneyin!

10. Doğal bir kaş görünümü isteyenlere: Note Natural Kaş Kalemi

Kaşa şekil vermek ve gün boyu sabit kalmasını sağlamak kolay olmayabiliyor. Note Natural Kaş Kalemi, kaşınızdaki boşlukları doldurarak doğal bir görünüm elde etmenizi sağlar. Suya ve tere dayanıklı formülü sayesinde kaş görünümünü gün boyu korumanıza yardımcı olur. Paraben içermeyen ve mat görünüm sunan ürünü kolayca uygulayabilir, altı saate varan kalıcı etkinin keyfini çıkarabilirsiniz!

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