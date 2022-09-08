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Hem modaya uygun hem de rahat elbise modeli önerileri

06.09.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konfordan taviz vermeden de şık olunabileceğini biliyor muydunuz? Eğer cevabınız "Hayır." ise tekrar düşünmenizi öneririz! Her sezon güncelliğini kaybetmeden gönül rahatlığıyla giyebileceğiniz hem şık hem rahat birbirinden şahane elbiselerle istediğiniz konforu ve estetik görünümü aynı anda yakalayabilirsiniz. Eğer hangi ürünleri seçeceğinize bir türlü karar veremiyorsanız birbirinden kullanışlı ve zarif modellerin yer aldığı listemize mutlaka göz atın!

Hem modaya uygun hem de rahat elbise modeli önerileri

Her kadının dolabında olması gereken elbiselere bir yenilerini ekledik! Üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz birbirinden şahane elbiseleri hem gece hem gündüz davetlerinde tercih edebilir, şık ettiğiniz kadar şık da görünebilirsiniz. Eğer siz de zarif duruşunuzdan ödün vermeden konforu yakalamak istiyorsanız doğru yerdesiniz! Gardıroplarınıza yeni bir soluk getirmek için sizi böyle alalım!

1. Rahatlığın tadını çıkarın: Defacto Ekose Desenli Elbise

Hem modaya uygun hem de rahat elbise modeli önerileri

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Defacto Ekose Desenli Elbise ile konforun ve şıklığın tadını aynı anda çıkarmanız mümkün. Her mevsim güncelliğini koruyan ekose deseni sayesinde tatlı mı tatlı kombinlere imza atabilirsiniz. Kalın askılarıyla rahat bir deneyim vadeden elbise, yuvarlak yakasıyla da oldukça spor bir görünüm kazandırıyor. Maksi boyu ile olduğunuzdan daha uzun görünebilir, püfür püfür esen rüzgârı teninizde hissedebilirsiniz. Etek kısmındaki dikiş detayları sayesinde kat kat gibi görünen elbiseyle casual tarzınızı tamamlayabilirsiniz. Siyah ekose desenli elbiseyi spor ayakkabı ve sırt çantasıyla kombinleyebilirsiniz.

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2. Çiçek desenlerine hayran olacaksınız: Trendyolmilla Çok Renkli Volanlı Elbise

Hem modaya uygun hem de rahat elbise modeli önerileri

Trendyolmilla Çok Renkli Volanlı Elbise, rahatlığının yanında kusursuz bir şıklık vadediyor. Şifon kumaşın teninizde bıraktığı yumuşacık hissi, zarafetinizle taçlandırabilirsiniz. Pembe rengin hâkim olduğu mini elbise, üzerindeki turuncu çiçeklerle çok hoş bir görünüme kavuşuyor. Elbisenin kalp yaka tasarımı ve dekoltesiyle görenleri kendinize hayran bırakabilirsiniz. Lastik detaylı kol kısımlarını dilerseniz omuzlarınızdan düşürerek de kullanabilirsiniz. Bele tam oturan kesimi sayesinde çok daha fit bir görünüm kazanabilirsiniz. Kat kat gelen eteğiyle yürürken bile dans ediyormuşçasına zarif bir görünüme kavuşmanız mümkün. Pembe çiçek desenli elbiseyi ekru renk bir ayakkabı ve zincir detaylı çantayla kombinleyebilirsiniz.

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3. Hem havalı hem rahat: Koton İnce Askılı Kalp Yaka Mini Elbise

Hem modaya uygun hem de rahat elbise modeli önerileri

Koton İnce Askılı Kalp Yaka Mini Elbise hem rengi hem modeliyle her dolapta olması gereken parçalardan biri. Ani gelişen programlara çok kısa sürede hazırlanmanızı sağlayacak elbiseyi ister gündüz ister gece davetlerinde tercih edebilirsiniz. Kalp yakasıyla nostaljik rüzgârlar estirebilir, mini boyu ve dar kesimiyle güncel tasarımlara de göz kırpabilirsiniz. Etek ucundaki volanlarla hareketlenen modelle havalı bir kombin oluşturmak için spor ayakkabı ve sırt çantası tercih edebilir, omuzlarınıza beyaz bir gömlek atabilirsiniz. Şık akşam davetlerinde ise topuklu ayakkabı ve gold renkli takıları kullanabilirsiniz.

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4. Şıklık rüzgârları sizden yana esecek: Clandestino Sırt Dekolteli Otantik Bohem Elbise

Hem modaya uygun hem de rahat elbise modeli önerileri

Clandestino Sırt Dekolteli Otantik Bohem Elbise tarzınızla ön plana çıkmak ve hayranlık uyandırmak için birebir. Modeli, rengi ve kesimiyle uzun süre akıllarda kalacak elbiseyi üzerinizden çıkarmak istemeyeceksiniz. Giydiğinizde kendinizi olağanüstü hissetmenizi sağlayacak sırt dekoltesini dengeleyen maksi boyuyla model, oldukça hoş bir görünüm sergiler. Göğüs kısmındaki drape detaylarıyla hareketlenen elbise, belinizi saran yapısıyla çok daha zayıf görünmenizi sağlar. Dokuma kumaşı sayesinde rahat bir kullanım deneyimi vadeden elbiseyle tüm günü geçirebilirsiniz. Bohem tarzınızı tamamlamak için elbiseyi düz taban babet ya da sandaletlerle kullanabilir, kombininizi hasır bir çanta ve renkli bilekliklerle tamamlayabilirsiniz.

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5. Tek parçayla harikalar yaratacaksınız: Koton Kolsuz Pencere Detaylı Midi Elbise

Hem modaya uygun hem de rahat elbise modeli önerileri

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Koton Kolsuz Pencere Detaylı Midi Elbise, rahatlıktan vazgeçemeyen kadınlar için âdeta özel olarak üretilmiş. Şıklığı sadeliğinde gizli bu şahane elbiseyle gündüz buluşmalarında tarzınızla konuşulmaya hazır olun! Pamuklu kumaşı sayesinde elbise, tüm gün konforlu hissettirir. Vücudunuza oturan kesimiyle fiziğinizi ön plana çıkarabilirsiniz. Bel kısmındaki pencere detaylarıyla beliniz olduğundan çok daha ince görünür. Yuvarlak yakası, kalın askıları ve midi ve boyuyla oldukça rahat bir deneyim vadeder. Turuncu rengiyle baharı anımsatan elbiseyi taba renk bir sandalet ve çanta ile kombinleyebilirsiniz.

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6. Zarafet ve rahatlık bir arada: Trendyolmilla Düğme Detaylı Ekru Gömlek Elbise

Hem modaya uygun hem de rahat elbise modeli önerileri

Trendyolmilla Düğme Detaylı Ekru Gömlek Elbise duruşuyla kendine hayran bırakan bir model. Yarım vatkalı kolsuz modeliyle oldukça şık bir imaj çizmenize yardımcı olacak gömlek elbiseyi şık akşam yemeklerinde, gündüz buluşmalarında ve iş toplantılarında tercih edebilirsiniz. Göğüs kısmındaki sahte cep tayları, gold düğmeleri ve kesimi ile klasik bir duruş sergilemenizi sağlayacak model; etek bölümünde yer alan cepleri ve mini boyuyla spor bir forma bürünür. Bel kısmında bulunan çift taraflı biye detayları, belinizi olduğundan çok daha ince göstermeye yardımcı olur. Ekru renk elbiseyi kahverengi tonlarda ayakkabı ve çanta ile kombinleyebilirsiniz.

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7. Üzerinizde yokmuşçasına hafif: Happiness İstanbul Askılı Günlük Elbise

Hem modaya uygun hem de rahat elbise modeli önerileri

Happiness İstanbul Askılı Günlük Elbise, tek parçanın konforuna alışan kadınlar için joker bir parça. Şıklığının yanı sıra üzerinizden akıp gidecek viskon kumaşıyla oldukça rahat bir deneyim sunuyor. Omuzları açıkta bırakan ince ip askıları ve dekoltesiyle günlük kullanım için oldukça uygun. Bol kesimi sayesinde üzerinize yapışmayan elbiseyi sıcak havalarda gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Lila rengiyle yazı anımsatan elbiseyle rahatlığınızı iki katına çıkarmak için modeli spor ayakkabılarla kullanabilirsiniz. Gold rengi kolyeler, boncuklu bileklikler ve saçınıza takacağınız renkli bir fularla görünümünüzü zenginleştirebilirsiniz.

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8. Her dolapta olmalı: Trendyolmilla Geniş Kesim Elbise

Hem modaya uygun hem de rahat elbise modeli önerileri

Trendyolmilla Geniş Kesim Elbise'nin rahatlığına alıştığınızda onu hep üzerinizde taşımak isteyeceksiniz. Geniş kesimi sayesinde içinde oldukça rahat edebilir, serinleten esen rüzgârı teninizde hissedebilirsiniz. Balıkçı yaka kesimiyle şık bir forma bürünen elbiseyi akşam yemeklerinde ve günlük hayatta tercih edebilirsiniz. Kolsuz kesimi ve midi boyuyla günlük bir şıklık vadeden modeli dilerseniz aksesuarlarla zenginleştirerek hayran olunası bir görünüme kavuşabilirsiniz. Konforunuzdan ödün vermeden, tüm günü rahatça geçirebileceğiniz mavi elbiseyi beyaz sandalet ve aynı renk bir çanta ile kombinleyerek tüm bakışları üzerinize çekebilirsiniz.

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