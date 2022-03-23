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Hem şarjlı hem güçlü bir süpürge arayanlara: Dyson V8 incelemesi

23.03.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelişen teknoloji sayesinde ev işleri artık daha pratik hâle geliyor. Son teknolojiyle tasarlanan ve toz almaktan fazlasını yapan şarjlı dikey süpürgelerle evinizi daha temiz hâle getirebilirsiniz. Dyson V8'in geniş toz toplama kapasitesi ve siklon teknolojisi sayesinde maksimum hijyenin keyfini sürebilirsiniz. Dyson V8 incelemesine yer verdiğimiz yazımıza göz atmaya ne dersiniz?

Hem şarjlı hem güçlü bir süpürge arayanlara: Dyson V8 incelemesi

Temizlik yapmak birçok insan için uğraştırıcı ve vakit alıcı olabiliyor. Dyson V8 ile evi süpürmek artık daha kolay! Üstün özellikleriyle evinizi temizlerken aynı zamanda havasını da tazeleyebilirsiniz. Toza alerjiniz varsa ve yüksek emiş gücüne sahip bir ürün arıyorsanız doğru yerdesiniz. Tozla temas etmeden hijyenin tadını çıkarabilirsiniz. Dyson V8 Absolute'a ve benzer modellere yer verdiğimiz yazımızı gelin, birlikte inceleyelim.

Dyson V8 Absolute

Hem şarjlı hem güçlü bir süpürge arayanlara: Dyson V8 incelemesi

Dyson V8 Absolute'un teknik özellikleri

Dyson V8 V7 karşılaştırmasını yapabilmek için ürün özelliklerine göz atmak gerekiyor. Dyson V8 Absolute özellikleri sayesinde temizliği daha kolay ve pratik hâle getiriyor. Siklon filtreye sahip Dyson V8 Absolute, tüm zeminlerde rahatça tozları topluyor ve temiz bir ortamda yaşama fırsatı sunuyor. 115 watt emiş gücü sayesinde zemin üzerinde tek bir toz tanesi bırakmıyor. Emiş gücünün yüksekliği, kısa sürede süpürme işlemini bitiriyor ve zaman tasarrufu sağlıyor. 0.54 litre hazneye sahip Dyson V8 ile hazneyi uzun süre boşaltmadan evinizi süpürebilir ve rahatlığın tadını çıkarabilirsiniz. Yıkanabilir filtresi sayesinde uzun yıllar kullanabilirsiniz. Soft roller ve direct drive olmak üzere iki adet temizleme başlığı mevcut. Dyson V8 Animal özellikleri de Absolute gibi oldukça başarılı. Hazneyi temizlerken elinizi tozla temas ettirmeyen Dyson V8 Animal, pratik bir şekilde hazneyi temizleme imkânı sunar. Ergonomik tasarımı sayesinde kolu çekerek rahatça hazneyi boşaltabilirsiniz. Alerjenleri yakalayarak solunan havayı temizler ve daha sağlıklı bir ortamda nefes almanıza yardımcı olur. Birden fazla aparatıyla işleri daha kolay hâle getirir. Hafif tasarımı sayesinde üst kısımları da kolayca temizleyebilirsiniz. Tek bir hareketle el süpürgesine dönüştürebilirsiniz. Güçlü ve MAX modu ile temizleyeceğiniz yüzeye göre çekiş hızını seçebilirsiniz. Dyson V8 ve V10 karşılaştırmasına baktığımızda ise Dyson V8 Absolute'un 40, V10'un ise yaklaşık 60 dakika çalışma süresi sunduğunu görüyoruz.

Dyson V8 Absolute'un avantaj ve dezavantajları

Dyson V8 Absolute'un birçok avantajı bulunuyor. Bunlar:

  • Yüksek emiş gücü sayesinde tek seferde maksimum hijyen elde edebilirsiniz.

  • Ergonomik tasarımıyla toz ve kirlere dokunmadan hazneyi boşaltabilirsiniz.

  • Alerjenleri yakalayan teknolojisi, havayı temizleyerek sağlıklı bir ortam oluşturur.

  • Çeşitli alanlarda kullanmak için tasarlanan farklı başlıkları, temizliği kolaylaştırır.

  • Tek hareketle el süpürgesi haline getirebilirsiniz.

  • Siklon teknolojisi ile mikroskobik tozları toplayarak evinize maksimum hijyeni getirir.

Dezavantajlarına gelecek olursak:

  • Dyson V8 ve V11 karşılaştırmasına göre Dyson V8 0.54 litre hazneye sahipken Dyson V11 0.79 litre hazneye sahip.

  • Dyson V11 V8 karşılaştırmasına baktığımızda Dyson V11, yaklaşık 20 dakika daha fazla kullanılır.

  • Dyson V8'de perde fırçası, ekstra dar uzun başlık gibi süpürmeyi daha kolay hâle getirecek bazı aparatlar yer almaz.

  • Dyson V8 vs V10 karşılaştırmasında ise Dyson V10, V8'e göre daha küçük boyuta sahip.

Dyson V8 Absolute'u kullananların yorumları

Saatlerce temizlik yapmanın önüne geçen Dyson V8 Absolute, kullanışlı tasarımı sayesinde kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Şarjlı elektrik süpürgesi geniş ve kolay boşaltılan haznesi, toz toplama gücü ve daha birçok özelliği ile ön plana çıkıyor. Kullananların hayatını kolaylaştıran Dyson V8 kullanıcı yorumlarında genel olarak olumlu ifadeler yer alıyor. Dyson V8 Animal yorumlarında da pratiklik ve kolaylık ön plana çıkıyor. Evcil hayvan besleyen kullanıcılar, temizliğin Dyson V8 Absolute ile daha kolay hâle geldiğini söylüyor. Şarjlı tasarımı ve emiş gücünün yüksek olması, temizlikte büyük kolaylık sağladığı için çocuklu ailelerin de takdirini kazanıyor. Kullanıcı deneyimlerine göre ürün, kısa sürede tüm evi süpürüyor. Kullanımının kolay ve ürünün hafif olması da kullanıcı yorumlarının olumlu yönde olmasını sağlıyor. Dyson V8 Absolute yorumlarında ürün, temizlik robotu ile eş değerde tutuluyor. Herkesin gözünde büyüyen temizliği pratik hâle getirerek kullananların beğenisini kazanmayı başarıyor. Birçok kullanıcı daha önce bu teknolojiden yararlanamadığı için geç kaldığını düşünüyor.

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Dyson V8 Absolute'a alternatif ürünler

1. Fakir Starky Hsa 800 XL Q Bldc Dikey Şarjlı Süpürge

Hem şarjlı hem güçlü bir süpürge arayanlara: Dyson V8 incelemesi

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Fakir Starky Hsa 800 XL Q Bldc Dikey Şarjlı Süpürge, 40 dakika boyunca kullanılabilir. LED ışıklı tasarımı sayesinde yerdeki tozları daha rahat görebilir ve maksimum hijyen elde edebilirsiniz. Multi cyclone teknolojisi sayesinde saç, evcil hayvan tüyü, toz gibi partikülleri biyolojik sünger filtresinden geçirir ve havayı temizler. 0.4 litre kapasiteli haznesi, toza temas etmeden, tek elle kolayca temizlenir.

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2. Philips Speedpro Max Dikey Şarjlı Süpürge

Hem şarjlı hem güçlü bir süpürge arayanlara: Dyson V8 incelemesi

Philips Speedpro Max Dikey Şarjlı Süpürge, süpürme işlemini hızlı hâle getirir. Entegre fırçası ve aralıklı temizleme aparatı olduğu için ulaşılamayan yerlere kolayca erişerek maksimum temizlik sağlar. Toz toplama kapasitesi 0.6 litre olan süpürge, evinizi kısa sürede tozlardan arındırır ve sağlıklı bir yaşam alanı sunar. Yaklaşık 70 dakika çalışabilen süpürgenin şarj süresi ise 5 saat.

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3. Electrolux Pure Q9 PQ91 Anima 2'si 1 Arada Şarjlı Dikey Süpürge

Hem şarjlı hem güçlü bir süpürge arayanlara: Dyson V8 incelemesi

Electrolux Pure Q9 PQ91 Anima 2'si 1 Arada Şarjlı Dikey Süpürge, sessiz kullanım özelliğiyle gece ya da gündüz fark etmeksizin temizlik yapmayı mümkün kılar. Yüksek toz toplama kapasitesiyle kısa sürede tüm evi temizler. Kapalı filtresi ise tozları toplar ve sağlıklı bir yaşam alanı sunar. Siklonik sistemle tasarlanan süpürge, havadaki partikülleri ayırarak hem toz alır hem ferah bir ortam elde eder.

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4. Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Light Handheld

Hem şarjlı hem güçlü bir süpürge arayanlara: Dyson V8 incelemesi

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Light Handheld, ahşap, seramik, mermer ve fayans gibi birçok yüzeyde kullanılabilir. Toz haznesinin kapasitesi 0.5 litre olduğu için evinizdeki tüm tozları tek seferde süpürebilirsiniz. Ortalama 45 dakikaya kadar çalışır ve evinizi maksimum hijyene kavuşturur. Işıklı tasarımı sayesinde tüm tozları görmenize ve istediğiniz temizliği elde etmenizde yardımcı olur.

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5. Anker T2501 Eufy HomeVac S11 Reach

Hem şarjlı hem güçlü bir süpürge arayanlara: Dyson V8 incelemesi

Anker T2501 Eufy HomeVac S11 Reach, Dual-vortex teknolojisi sayesinde hava kirliliğini en aza indirir. Ultra emiş gücüyle etrafta tek bir toz tanesi bile bırakmaz. 40 dakikaya kadar çalışabilen şarjlı dikey süpürge, maksimum moduyla derinlemesine temizlik yapar. Benzersiz tasarımıyla kolay kullanılır. 5 katmanlı filtreleme sistemi ile kullanıcıya bir süpürgeden fazlasını sunar.

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6. Karaca Vantuz Slim X10 Kablosuz Dikey Süpürge

Hem şarjlı hem güçlü bir süpürge arayanlara: Dyson V8 incelemesi

Karaca Vantuz Slim X10 Kablosuz Dikey Süpürge, 60 ila 120 dakika çalışma süresiyle evinizde harikalar yaratır. Ergonomik tasarımı sayesinde kolay manevra yapılabilir. Böylece diğer süpürgelerle süpüremediğiniz birçok alanı temizler. LED tasarımı sayesinde karanlık ortamlarda da kolay kullanılır. Birden fazla aparatıyla farklı alanları tek bir cihazla temizleme imkânı sunar. Turbo modunda 20, normal modda ise 38 dakika çalışır.

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7. Dreame v10 Pro Kablosuz Şarjlı Dikey Süpürge

Hem şarjlı hem güçlü bir süpürge arayanlara: Dyson V8 incelemesi

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Dreame v10 Pro Kablosuz Şarjlı Dikey Süpürge, 60 dakikalık çalışma kapasitesiyle temizliği kolay hâle getirir. Duvara asma aparatı sayesinde kolayca saklanıp şarj edilebilir. Yaklaşık 3.5 saatte şarj olur ve kullanıma hazır hâle gelir. Hafif tasarımıyla rahat taşınır. Ergonomik tasarımı kullanım kolaylığı sağlarken aynı zamanda evinizin köşe kısımlarını da kolayca temizlemenize yardımcı olur.

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