"Her 10 oyuncudan biri kimliğini çaldırıyor"

Kaspersky açıklamasına göre, söz konusu rakam, dünya genelinde 347 milyar dolarlık ekonomik değere karşılık geliyor.

17 ülkede ankete katılan 5 bin 31 oyuncuya göre, oyun oynayanların neredeyse 5'te biri (yüzde 19) zorbalığa uğradı. Bu eğilimin Rusya (yüzde 44), Suudi Arabistan (yüzde 27), Türkiye (yüzde 28) ve ABD'de (yüzde 27) daha yaygın olduğu belirlendi.

STRES VE KAYGI HAYAL KIRIKLIĞINI DA GETİRİYOR

Türkiye'de her 3 oyuncudan biri (yüzde 26,4) hile yapanlarla karşı karşıya geldi. Bu durum bunların yüzde 34,8'inde stres ve kaygıya neden oldu. Bu durum oyuncularda hayal kırıklığı da yaratıyor. Oyuncular genellikle uzaklaşmak (yüzde 46,4), heyecan (yüzde 74,9) ve arkadaşlık (yüzde 40) için oyun oynamaya gidiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlama Müdürü Marina Titova, "Oyun oynarken zorbalıklardan, hilelerden ve bilgisayar korsanlarından nasıl kaçınabileceğinizi veya bunlarla nasıl başa çıkabileceğinizi baştan düşünmek önemlidir. Bu kadar erken hareket etmek, bu korkuların çoğunu bir kenara bırakıp oyunun tadını çıkarmaya odaklanabileceğiniz anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.