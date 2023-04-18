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Her derde deva! Kanser hücrelerini yavaşlatıyor, bağışıklığı güçlendiriyor

18.04.2023 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı bitki ve besinler doğanın bir mucizesi. Her derde deva bitkiler denilince akla ilk gelenlerden biri de çörek otu oluyor. Çörek otu hem doğal haliyle hem de çörek otu yağı olarak kullanılıyor. Genellikle hamur işlerinin üzerine serpilen bu doğal besinin hastalıklara karşı oldukça etkili faydaları bulunuyor. Kansere karşı mucize etkileriyle de bilinen çörek otunun saymakla bitmeyen faydaları...

Her derde deva! Kanser hücrelerini yavaşlatıyor, bağışıklığı güçlendiriyor

Güçlü bir antioksidan kaynağı olan çörek otunun, bağışıklık sisteminden mide sindirim sorunlarını gidermeye kadar pek çok faydası vardır. Zengin besin kaynaklarından biri olan çörek otu kalsiyum, demir, çinko, bakır, tiamin, niasin, fosfor ve folik asit içerir. İşte çörek otunun bilinmeyen faydaları...

KANSERLE SAVAŞIYOR

Yapılan bilimsel çalışmalar sonucu elde edilen ön verilerle kanser tedavisinde ne kadar önemli olduğu tespit edilmiş, daha da önemlisi çörek otunun kanser oluşumunu da önlediğine dair bilimsel veriler çalışmalarda gösterilmiştir. Bunun yanında herhangi bir toksik etkiye de rastlanmamıştır. Bütün bu gelişmeler, bilim camiasının dikkatini çekmiş ve bu konuyla ilgili çalışmalara da hız verilmiştir.

çörek otu faydaları

Yapılan yeni çalışmalar, literatürdeki bilgiler dışındaki hangi hastalıklarda da etkili olduğunu tespit konusunda ve çörek otunun hücresel düzeyde hangi mekanizmalarla tümör hücrelerini yok ettiği ve kanser oluşumunu önlediğini tespit etmeye yönelik olmaktadır.

KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER

Çörek otu takviyesi alan Tip 2 diyabet hastalarının kan şekeri seviyelerinde düşüş olduğu araştırmalarla saptanmıştır. Çörek otu yağındaki antioksidanların kan şekeri seviyenizi düzenlemeye yardımcı olabileceği belirtilirken, düzenli kan şekeri seviyesinin de ideal kiloyu korumada etkili olduğu bilinir. Kan şekeri seviyesini dengede tutmak sağlıklı yaşamın bir parçasıdır. Düzensiz kan şekeri seviyeleri kalp ve böbrek hastalığı riskini artırabilir. Kısa vadede ise enerjinizi ve ruh halinizi etkileyebilir.

çörek otuu

KOLESTEROLU DÜŞÜRMEDE ETKİLİ

Bazı araştırmalar, çörek otu yağının kolesterol ve kan basıncını düşürerek kalp hastalıkları riskini düşürmesiyle ilişkilendirilmiştir. Bu iddia yine antioksidanlara dayandırılmıştır.

ÇÖREK OTUNUN MUCİZEVİ FAYDALARI

  • Kanserle savaşırken yine destekçininiz olabilir.
  • Ülsere sebep olabilen helikobakter pilori enfeksiyonunda yine çörek otu tozu tüketmek faydalı olabilir.
  • Sindirim sistemleri sorunlarından şişkinlik giderici bir etki gösterir.
  • Antihistamin gibi bir etkiyle alerjik reaksiyonların azaltılmasında etkili olabilir. Özellikle saman nezlesinde alerjik semptomları iyileştirebilir.
  • Astım ilaçları kullanılan kişiler, bu ilaçların yanında çörek otu yediklerinde öksürük, hırıltı, solunum ve akciğer şikayetlerinde iyileşme görülebilir.
  • Yine KOAH hastalığı olan kişilerde çörek otu yağı, akciğerleri iyileştirmeye yardımcı olabilir.

ÇÖREK OTU

  • Sperm sayısı ve hareketi üzerinde de olumlu sonuçlar verdiği belirtilir.
  • Diyabet hastalarının her gün çörek otu taneleri ya da çörek otu yağı tüketmeleri kan şekerleri düzeylerinde denge sağlayabilir.
  • Sağlıklı kişilerin kan basıncı seviyesini düşürebildiği söylenen çörek otunun yüksek tansiyon için etkili olduğu beklemek doğru değildir.
  • Çörek otu bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardım eder.
  • Çörek otu ekstratı içeren bir jelin uygulanması akne iyileştirici özellikle gösterebilir.


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