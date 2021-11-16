Her kampseverin hayallerini süsleyen %25 indirimli ekipman çeşitleri

Hayatınıza renk katacak, sizi farklı diyarlara götürecek kamplarla zamanınızı dolu dolu geçirebilir, doğanın huzurunu tadabilirsiniz. Amazon Black Friday indirimleri sayesinde kamp yaparken ihtiyaç duyacağınız ekipmanları %25 indirimle satın alabilir, huzurla geçireceğiniz birkaç gün ile hayatınıza kısa bir mola verebilirsiniz.

1. Yuvanızın kaliteli olması çok önemli!

Kamplardaki en temel ihtiyaçlardan biri olan kamp çadırları, çeşitli ihtiyaçlara göre üretildikleri için size en uygun çadırı seçmenizde fayda var. 4 kişilik bir aileniz varsa veya arkadaşlarınızla kamp yapmayı düşünüyorsanız Hannah Barrack Kamp Çadırı'nda hepinize yetecek yer var! Önden girişli, ekipmanlarınız için saklama cebi bulunan, giriş odası ve ana oda olmak üzere iki ayrı bölümden oluşan bu ürünle konforlu bir kamp deneyimi yaşayabilirsiniz. 29 Kasım tarihine kadar Amazon Prime üyeliği gerektirmeden satın alabileceğiniz %25 indirimli Hannah Barrack Kamp Çadırı sayesinde tüm hava koşullarında kampınızı güvenle tamamlayabilirsiniz.

Kamp hayatına bu ürünle adım atmak istiyorsanız satın almak için tıklayın!

2. Yatak konforunu doğaya taşıyın!

Kamp alanındaki yatağınız olan uyku tulumlarınızı, rahat bir uyku çekebilmeniz adına özenle seçmelisiniz. Direkt yere yatıyormuşsunuz gibi hissettirecek basit ürünlerden kaçınmalı, sağlığınız adına kaliteden ödün vermemelisiniz. Çift katmanlı, sentetik elyaf izolasyon dolgusu içeren, çift yönlü fermuar gibi birçok özelliği ile size kullanım kolaylığı sağlayacak Hannah Burrow Comfort Uyku Tulumu; kamp konforunuz için edinmeniz gereken ürünlerden biri. Soğuk iklim koşullarında dahi kullanabileceğiniz bu ürünü 29 Kasım tarihine kadar Amazon Prime üyeliğine gerek duymadan Black Friday indirimiyle satın alabilir, kendinizi kumaşının kalitesine teslim edebilirsiniz.

Hannah Burrow Comfort Uyku Tulumu'nu %25 indirimli fiyatıyla satın almak için tıklayın!

3. Buzluğunu yanından ayırmak istemeyenlere!

Gittiğiniz her kamp alanına dilediğiniz yiyecek ve içecekleri götürmek istemez misiniz? Hava koşullarından ötürü kolaylıkla bozulabilecek veya donabilecek ürünleri yanınızda götüremediğiniz için kamplarınızda tek yönlü beslenmek durumunda kalabilirsiniz. Bu durumu ortadan kaldırmak istiyorsanız AndOutdoor Tekerlekli Buzluk'tan edinerek yeni bir evreye geçebilirsiniz! Amazon Prime üyeliğiniz olmasa dahi 18 Kasım tarihine kadar %25 indirimle satın alabileceğiniz bu ürünü dayanıklı tekerleri sayesinde kamp alanınıza kolaylıkla taşıyabilir, yiyecek ve içeceklerinizin uzun süre serin kalmasını sağlayabilirsiniz.

Kamplarda dahi yeme keyfinden ödün vermek istemeyenlerdenseniz bu ürünü satın almak için tıklayın!

4. Sofra keyfinden vazgeçemeyenler için: Nurgaz Katlanır Masa Tabure Seti

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Kamp için seçtiğiniz yerler sizi her zaman istediğiniz şekilde karşılamayabiliyor. Özellikle kışın gittiğiniz kamplarda oturmaya uygun bir zemin bulmanız zor olduğu için yemeklerinizi yiyebileceğiniz veya oturup doğayı dinleyebileceğiniz bir noktaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Bunu gidermek amacıyla edinebileceğiniz Nurgaz Katlanır Masa Tabure Seti ile sevdiklerinizle keyifli anlar yaşayabilirsiniz. Katlanır olması sebebiyle aracınızda oldukça az yer kaplayacak, son derece sağlam yapıdaki bu ürün ile kar kış dinlemeden gönül rahatlığıyla kamp yapabilirsiniz.

18 Kasım tarihine kadar Prime üyesi olmasanız dahi %25 indirimden faydalanabileceğiniz Nurgaz Katlanır Masa Tabure Seti'ni daha detaylı incelemek için tıklayın!

5. İhtiyacınız olan her şey sırtınızda!

Kamp alanınızın çevresini keşfe çıkmak sizi heyecanlandırıyor, kısa yürüyüşler yapmaktan keyif alıyorsanız doğa şartlarında yanınızda taşımanız gereken birçok eşya bulunuyor. Tüm bu eşyaları sığdırabileceğiniz, sırt havalandırma teknolojisi sayesinde sizi terletmeyecek, omuz pedleri ile uzun yürüyüşlerde dahi omuzlarınıza yük bindirmeyecek Hannah Skipper Sırt Çantası tam da aradığınız ürün olabilir! 24 litre kapasiteli bu ürünle yürüyüşte ihtiyaç duyacağınız su, yiyecek, kıyafet, fener gibi eşyaları kolaylıkla taşıyabilir, reflektörlü yağmur örtüsü ile beklenmedik yağışlarda bile kuru kalmasını sağlayabilirsiniz. Üstelik 29 Kasım'a kadar Prime üyeliğine ihtiyaç duymadan %25 indirimle satın alarak kaliteye uygun fiyat avantajlarıyla sahip olabilirsiniz.

Bu ürünle kamplarınıza konfor taşımak istiyorsanız satın almak için tıklayın!

6. Kamp akşamlarındaki üçüncü gözünüz: FreeCamp Kafa Lambası

Akşam karanlığında yapmanız gereken işleri halledebilmek için ihtiyaç duyacağınız FreeCamp Kafa Lambası, kamp gecelerinizi aydınlatmaya geliyor. Gece çöktüğünde görüşünüz zayıflayacak ve etrafınızdaki olası tehlikelere karşı daha savunmasız olabileceğiniz için ortamınızı aydınlatacak bir ürüne ihtiyaç duyabilirsiniz. Hem başınıza kolayca uyum sağlayabilecek hem de gerek duyduğunuz şiddette aydınlatma sağlayabilecek FreeCamp Kafa Lambası'nı Black Friday haftasında %25 indirimle satın alabilir, yanınızda yedek pil taşıdığınız sürece her daim güvenli bir kamp ortamı yaratabilirsiniz.

Bu ürünü detaylıca incelemek ve 18 Kasım tarihine kadar Amazon Prime üyeliği gerektirmeden indirimli fiyattan satın almak için tıklayın!

7. Kamp demek keyif demek!

Küçükken pikniklerde tattığınız hamak keyfini ileriye taşıyarak kamplarınızda da yaşayabilir, doğanın büyüleyici kucağına kendinizi teslim edebilirsiniz. AndOutdoor marka rengarenk hamak, 200x140 cm boyutuyla aile boyu konfor sağlarken size kamplarınızda bambaşka bir deneyim yaşatıyor. Dinlenmek, uyumak, doğanın sesini dinlemek gibi çeşitli sebeplerle kullanabileceğiniz, iki ağaç arasına kurup doğanın keyfini sürebileceğiniz AndOutdoor Natal Hamak ile çadır konforunuza bir alternatif getirebilirsiniz. Üstelik %25 indirim fırsatından yararlanabilmeniz için Amazon Prime üyesi olmanız gerekmiyor!

Siz de kamplarınıza eğlence katmak istiyorsanız 18 Kasım tarihine kadar bu ürünü satın almak için tıklayın!

8. Kamp uykunuzun konforunu artırın!

Kamplarınızda uyku kaliteniz her şeyin önünde geliyor. Kamp keyfini doyasıya yaşayabilmeniz için gereken konforlu uykuyu size sağlayacak Nurgaz Otomatik Mat her daim yanınızda! Kapağı açıldığında otomatik olarak 3 santimetre kalınlığında şişen bu ürünü uyku tulumunuzun altına sererek hem zeminden girebilecek soğuğu kesebilir hem de daha yumuşak bir zemin hazırlayarak uykunuzun kalitesini artırabilirsiniz. Eğer kamp malzemeleriniz arasında böyle bir ekipmanın eksikliğini hissediyorsanız 18 Kasım tarihine kadar Amazon Prime üyeliğine gerek duymadan Black Friday kampanyasından yararlanarak %25 indirimli fiyatıyla satın alabilirsiniz.

Nurgaz Otomatik Mat'ı daha detaylı incelemek ve güvenle satın almak için tıklayın!

9. İhtiyacınız olan her şey belinizde!

AndOutdoor markasına ait kamp seti çantası ile her an üstünüzde taşımanız gereken küçük eşyalarınızı elinizin altında tutabilirsiniz. İki farklı boyuttaki cebi, 1 adet matara bölmesi ve 1 adet fermuarlı gözü ile tüm ihtiyaçlarınıza yönelik kullanım alanı sunan bu ürünle yürüyüş keyfinizi yarıda bırakmanız gerekmiyor. Bel çantası olarak takabileceğiniz kolay taşınabilir bu kamp seti çantasını 18 Kasım'a kadar Prime üyeliği gerektirmeden satın alabilir, %25 indirim kampanyasının keyfini sürebilirsiniz.

Aradığınız ürünün AndOutdoor Kamp Seti Çantası olduğunu düşünüyorsanız detaylıca incelemek ve güvenle satın almak için tıklayın!

10. Kamp gecelerinize ışık olacak bir parçaya ne dersiniz?



Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Kamp alanlarınızda yaşayabileceğiniz aydınlatma problemine oldukça pratik bir kullanım sunan FreeCamp Calcus Kamp Lambası, kamp gecelerinizi daha güvende geçirebilmeniz ve özgürce hareket edebilmeniz adına oldukça önemli. Değiştirme gereği olmayan 60 adet parlak ampul içeren bu kamp lambası, ayrılabilen fener ve okuma lambasıyla size üç ayrı güç kaynağı sunuyor. Pil ile çalışan, rahatça taşıyıp asabilmeniz için kulpu bulunan bu ürünü Prime üyeliğiniz bulunmasa dahi 18 Kasım'a kadar %25 indirimle satın alabilir, doğada kendinize daha rahat kullanabileceğiniz bir alan yaratabilirsiniz.

Bu ürünü daha detaylı incelemek ve satın almak için tıklayın!



Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.