Her şeyin en doğalını isteyenlere bio formüllü ev temizlik ürünleri

İçinde kimyasal maddeler barındıran temizlik ürünlerinin güvenilirliği artık birçok kişi tarafından sorgulanıyor. Bu ürünlerde yaygın olarak SLS, klor ve paraben gibi maddeler yer alıyor. Bu maddelere uzun süre maruz kalmak sağlığı olumsuz etkilediği gibi çevreye de büyük zarar veriyor. Doğal içerikli ürünler ise hem sağlığa zarar vermeden hijyen sağlıyor hem de çevreyi kirletmeden doğaya karışıyor. Her şeyin doğalını tercih edenler için en iyi bio formüllü temizlik ürünlerini araştırdık.

1. Çamaşır suyu olmazsa olmaz diyenlere: U Green Clean Bitkisel Çamaşır Suyu

Çamaşır suyunun etkili temizliğinden vazgeçmek istemeyenler için önerimiz U Green Clean Bitkisel Çamaşır Suyu. Ürünü banyo, tuvalet ve duşakabin temizliğinde kullanabileceğiniz gibi diğer yüzeyler için de tercih edebilirsiniz. Çamaşır yıkamaya da uygun olan ürün, beyazların ve renklilerin ilk günkü gibi parlamasını sağlıyor. Doğaya duyarlı ve sürdürülebilir yaşamı destekleyen ürün; klor, paraben, fosfat, SLS, SLES, sentetik parfüm ve petrokimyasal türevleri içermiyor. Doğal ve bitkisel ham maddeler ile üretildiği için zararlı kalıntı bırakmıyor ve biyolojik olarak parçalanıyor.

Çevre ve cilt dostu olan U Green Clean Bitkisel Çamaşır Suyu'nu buradan satın alabilirsiniz.

2. Genel temizlik için: Wimex Bio-mex

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Küvetten tencereye, lavabodan yüzeylere kadar her alanda kullanabileceğiniz Wimex Bio-mex Çok Amaçlı Temizleyici'yi kumaşlar için de tercih edebilirsiniz. Su ile kolayca durulanan ürün, kimyasal kalıntı bırakmıyor ve biyolojik olarak parçalanıyor. Bu nedenle bahçe mobilyası, araç ve tekne temizliği gibi dış mekanlardaki temizliklerde de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Mikrop ve bakterilerin %99.9'unu yok eden ürün yüzeyleri çizmiyor. Koruyucu madde içermiyor. Sunduğu hijyenin yanı sıra hoş limon kokusu ile ferahlık da sağlıyor.

Çevreye yük olmayan Wimex Bio-mex çok amaçlı temizleyiciyi buradan satın alabilirsiniz.

3. Temizliğe yenilik getirdi: Flink Sauber Islak Yer Bezleri

Bebekli ailelerin ve evcil hayvan sahiplerinin en çok tercih ettiği ürünlerden olan Flink Sauber'in ıslak yer bezleri oldukça pratik. Doğal jojoba yağı içeren temizleme bezleri hem çevre hem de cilt dostu. Kalın bir dokuya sahip olduğu için kolay kolay yırtılmıyor. Yumuşak yapısı sayesinde tüm döşemelerde ve ahşap zeminlerde güvenle kullanabilirsiniz. Kiri, tozu ve izleri etkili şekilde temizleyen ürün, fayans gibi sert yüzeyler için de uygun. Kurulama gerektirmeyen ürün, ıslak iz de bırakmıyor.

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4. Toksik ürün içermiyor: HYGO Nano Gümüş Hijyen Spreyi

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Boya, paraben, fosfat ve klor gibi kimyasalları içermeyen HYGO Nano Gümüş Hijyen Spreyi, aynı zamanda vegan. Ekolojik teknoloji ile üretilen üründe toksik ve alerjen madde bulunmuyor. Ürün, Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımladığı koruyucu sprey özelliklerine sahip. Ayarlanabilir sprey başlığı sayesinde temizlemek istediğiniz alana doğrudan uygulayabileceğiniz spreyi, dilerseniz beze sıkarak da kullanabilirsiniz. Telefon, masa, kapı kolu ve direksiyon gibi sık temas edilen alanlarda maksimum hijyeni sağlamak için tercih edebilirsiniz. Ayrıca çocuk oyuncakları, klima filtreleri, tekstil ürünleri gibi farklı temizlik alanlarında da kullanabilirsiniz.

Kalıcı koku ve tortu bırakmayan HYGO Nano Gümüş Hijyen Spreyi'ni buradan inceleyebilirsiniz.

5. Güçlü temizlik isteyenlere: Eya Clean Antibakteriyel Genel Temizleyici



Eya Clean Antibakteriyel Genel Temizleyici, en zorlu kir ve lekelere meydan okuyor. Kalıplaşmış yağ, pas, kireç, kahve, tükenmez kalem ve kan lekesi gibi temizlenmesi imkansız görünen lekeler üzerinde etkili olan ürün; fosfat, solvent, kostik, alkol ve asit gibi maddeleri içermiyor. Biyolojik çözücü olan ürün, yağ ve kirin yapısını bozarak su ile çözünmesini sağlıyor. Her türlü yüzeyde kullanılabilen bu temizleyici, kokusuz ve renksiz. Etkili temizliği sayesinde hem zaman hem de su tasarrufu sağlayan ürün temizlikte en büyük yardımcınız olacak.

Eya Clean Antibakteriyel Genel Temizleyici'yi incelemek için buraya tıklayın.

6. Bebeğiniz için en iyisi: Siveno Baby Doğal Çamaşır Sabunu

Bebeğinizin hassas cildini koruyan Siveno Baby Doğal Çamaşır Sabunu, hem zor lekeleri etkili şekilde temizliyor hem de ekstra yumuşatıcı kullanmayı gerektirmiyor. Tüm sıcaklıklarda maksimum hijyeni sağlayan çamaşır sabununda EDTA gibi kimyasal kireç önleyiciler yerine sodyum karbonat bulunuyor. Hindistan cevizi yağı, laurik, kaprik ve kaprilik asit, karbonat ile çamaşırları temizlerken portakal kabuğu yağı, gül ağacı yağı, vanilya yağı ve gliserin ile hem hoş koku veriyor hem de giysilerin yumuşacık olmasını sağlıyor.

Bebeğinizin sağlığını sizin kadar düşünen Siveno Baby Doğal Çamaşır Sabunu'nu buradan satın alabilirsiniz.

7. Zahmetsiz temizlik için Selsil Pak

%100 doğal temizlik partikülleri içeren Selsil Pak Genel Amaçlı Mucize Temizleyici, vazgeçemeyeceğiniz bir ürün olacak. Mangal, barbekü ve pişirme tepsisi gibi eşyalarda kalıplaşan yağları kolayca çıkaran ürünü; lavabo, banyo, fayans, seramik yüzeyler ve dış mekan mobilyaların temizliği gibi pek çok alanda kullanabilirsiniz. Kullanımı oldukça kolay olan ürünü kirli ya da lekeli alana bir miktar uygulayın, temiz bir bez ile ovalayın ve durulayın. Ancak cam ve seramik yüzeylerin çizilmemesi için bastırmadan uygulamalısınız. Ayrıca plastik, alüminyum ve boyalı ahşap ürünlerde kullanmamalısınız.

Selsil Pak Genel Amaçlı Mucize Temizleyici'yi satın almak için buraya tıklayın.

8. Vegan içerikli: Green Clean Bulaşık Deterjanı

Vegan ve eco garantie sertifikalı Green Clean Bulaşık Deterjanı, elde bulaşık yıkamayı konforlu hale getiriyor. Bitkisel içeriğe sahip olan bulaşık deterjanı kimyasal madde bulundurmadığı için hem çevreye zarar vermiyor hem de bulaşıklarınızda kimyasal kalıntı bırakmıyor. Cilt dostu olduğu için elleri tahriş etmiyor ve hassas cildinizi koruyor. Bulaşıkları yağ ve kirden arındıran ürün kolayca durulanıyor. Bebeğinizin mama kabı, emzik ve biberon gibi malzemelerini temizlemek için de gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

Organik portakal yağı içeren Green Clean Bulaşık Deterjanı'nı incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

9. Bulaşık makinesi için U Green Clean

Temiz ve lekesiz bulaşıklar için U Green Clean Bulaşık Makinesi Tableti'ni tercih edebilirsiniz. Fosfat ve zararlı kimyasalların yanı sıra hayvan ve petrol bazlı ham madde de içermeyen ürün, aynı zamanda çevre dostu. PAP ile üretilen ambalajı geri dönüştürülebiliyor. Bulaşıklarda zararlı kimyasal kalıntı bırakmıyor ve bileşenindeki tüm maddeler birikme yapmadan doğada parçalanıyor. Bebek malzemelerinin temizliği için de gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz ürün, hem bulaşıklarınızda etkili temizlik sağlıyor hem de çizmeden parlatıyor. Ayrıca bulaşıkları suyun kirecine karşı koruyor.

U Green Clean Bulaşık Makinesi Tableti'ni satın almak ve incelemek için buraya tıklayın.

10. Tertemiz çamaşırlar için Mom's Green Lavantalı Bitkisel Çamaşır Deterjanı



Annelerin en çok tercih ettiği ürünlerden olan Mom's Green Lavantalı Bitkisel Çamaşır Deterjanı, Ecocert ve The Vegan Society sertifikalarına sahip. Nişasta ve Hindistan cevizi yağı gibi bitkisel ham maddeler ile formüle edilen deterjan; klor, fosfat, SLES ve amonyak içermiyor. Hayvanlar üzerinde de test yapmadan üretiliyor. Lavanta yağı içeren deterjanı renkli ve beyaz çamaşırlarda kullanabilirsiniz. Tüm su sertlik seviyelerinde rahatça kullanabileceğiniz ürünü deterjan bölümüne dökebilir ya da direkt çamaşırlara uygulayabilirsiniz.

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