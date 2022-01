Her tene uyan koku farklı! İşte burçlara özel, en güzel parfüm önerileri

Kullandığınız her parfüm, sizinle özdeşleşmeli ve karakterinizi yansıtmalı. Burcunuzun size kattığı karakter özelliklerini de kokunuzla gösterebilirsiniz. Neyse ki her burca uygun parfümleri sizin için arayıp bulduk. İmzanız olacak parfümü seçmeye hazırsanız başlayalım.

1. Venüs'ün kadınları romantik kokuları sever

Terazi burcunun üzerinde aşk gezegeni Venüs'ün büyük bir etkisi var. Bu gezegenin terazi kadınına armağanı, romantizm ve aşk. Aşka aşık terazi burcu kadınları enerjik ve feminen olur. Farklı ve çekici bir aurası olan bu burcun parfümü de insanı kendine çekmeli. Size en uygun parfümlerden biri Gucci Flora. Bu çiçeksi ve meyvemsi koku adeta Venüs kadınının imzası. Limon, mandalina, şeftali, gül, paçuli ve vanilya gibi birbirinden çekici kokuların bir araya geldiği bu parfüm tam size göre!

2. İddialı koç kadınına özel iddialı bir parfüm

Bir ortama girdiğinde tüm gözleri üzerinde toplamayı seven koç kadınları, biliyoruz, iddialı olmayı seviyorsunuz. Her zaman lider ve sıra dışı olmak sizin en sevdiğiniz özellikleriniz. Dolayısıyla size güçlü ve odunsu bir koku gerek! Neyse ki karakterinizi birebir yansıtacak bir parfüm biliyoruz. Giorgio Armani Acqua Di Gioia Kadın Parfümü sizin için biçilmiş kaftan. Bu mis kokulu parfümde su yasemini, limon ve sedir ağacı notaları var. Bu otsu ve odunsu koku; çizdiği güçlü imajla sizi ve karakterinizi temsil edebilir, dikkatleri üzerinizde toplayabilir.

3. Yerinde duramayan ikizler kadınına enerjik bir koku

İkizler kadını bu kadar enerjiyi nerden buluyor? Bu sorunun cevabını bilmesek de ikizler burcunun enerjisine yetişecek bir koku biliyoruz. Sizi yansıtan o koku, Yves Saint Laurent Libre. Buram buram özgürlük kokan bu parfüm, ikizler burcunun hızına yetişiyor. İçerisinde portakal çiçeği ve lavantanın yanı sıra alt notalarında zambak, yasemin, amber ve sedir ağacı gibi cezbedici kokular bulunuyor. Cesur ve özgür bir ruhu temsil eden parfüm, doğrudan ikizler kadınına hitap ediyor. O, sizin gibi dizginlenemez bir koku!

4. Kova kadınına sıra dışı bir koku gerek

Eğer bir kova burcu kadınıysanız zeki olduğunuzun farkında olmalısınız. Yenilikçi ve farklılıkları seven bir karakter olduğunuzu biliyoruz. Size çarpıcı, kalabalıklar arasından sizi sıyıracak ve fark yaratacak bir koku gerek. Bunun için Versace Bright Crystal tam size göre. Nar ve buz akoru ile oldukça farklı bir üst notası bulunan parfümün kalp notasında şakayık, manolya ve lotus var. Her notasıyla farkını ortaya koyan bu sıra dışı parfüm, adeta kova kadınının ruhunun bir temsilcisi. Bu parfüm, farklılığı seven kadınların favorisi.

5. Sıra cesur oğlak kadınlarında!

Kafasına koyduğunu yapan, hedeflerine cesur adımlarla yürüyen oğlak kadınına güçlü bir koku gerek. Oğlak kadınının kararlı ruhunu ancak Giorgio Armani Si Passione temsil edebilir. Dur durak bilmeden hedeflerine ulaşmak için çalışan oğlak kadınına her zaman gıpta ile bakılır. Bu parfüm de o bakışları artıracak bir etkiye sahip. Frenk üzümünün vanilya ile buluştuğu bu parfümün kendine has bir duruşu var. Bu kokuyu duyduğunuz her an kendinizi daha iyi hissedecek ve hedeflerinize daha sağlam adımlarla ilerleyeceksiniz.

6. Titiz başak kadınına tertemiz bir koku yakışır

Bir şeye baktığında herkesten önce detayları fark eden, doğallığı ve titizliği seven başak burcu kadınları hafif kokuları tercih etmeli. Parfümünüz tertemiz kokan, verdiği ferah ve huzurlu hisle sizi temsil eden bir türde olmalı. Sizin için önerimiz Estee Lauder Pleasures. Tazeliğin parfüm dünyasındaki karşılığı olan Pleasures zamansız bir koku. İçeriğinde zambak, şakayık, yasemin ve nadir bulunan baie gülü var. Üstelik bu parfüm, başak kadınını temsil edercesine kocaman bir çiçek bahçesinin içine sığdığı sade bir şişeye sahip.

7. Yengeç kadını, duygularına hitap edecek parfümü biliyoruz!

Yengeç burçlarının hassas ve duygusal olduklarını bilmeyen var mı? Eğer sizin de burcunuz yengeç ise kendinizi rahat hissedeceğiniz, sakin ve romantik kokuları seviyor olmalısınız. O zaman klasik kokulardan şaşmayalım. Bizce sizin için en uygun parfüm Miss Dior. Feminenliği iliklerinize kadar hissettirecek bu parfümde grass gülü, şakayık ve beyaz misk ile buluşuyor. İkonik şişe tasarımıyla da görenleri kendine hayran bırakan Miss Dior, tam olarak yengeç kadınının imzasını taşıyor. Sizin de bu parfüme bayılacağınıza eminiz!

8. Çiçeksi kokular, tam balık kadınlarına göre!

Duygusallığı ile iç dünyasında yaşayan zarif ve nazik balık burcu kadını, aradığın koku burada. Lancome La Vie Est Belle, sizin için yaratılmış bir parfüm. Çiçeksi kokuları sevdiğinizi düşünüyoruz. Bu parfümde ise aradığınızın fazlası var! Kalp notalarında yer alan iris çiçeği ve paçuli, üst notalardaki siyah frenk üzümü ve armut kokularıyla birleşiyor. Orta notalardaki yasemin ve Tunus portakalı, parfüme etkileyici bir hava katıyor. Eşsiz bir uyum yakalayan tüm bu notalar, parfümü balık kadını için vazgeçilmez kılıyor.

9. Parfüm, akrep kadınının kırmızı çizgisi!

Tutku, gizem ve hırs. Evet, sizden bahsediyoruz akrep kadınları! Çekici ve gizemli olmayı seviyorsunuz; dolayısıyla size hafif değil, çarpıcı kokular yakışır. Size en uygun parfüm Carolina Herrera 212 Sexy. Seksi, çekici ve gizemli olarak tanımlanan bu koku; akrep kadınından, yani sizden bir parça gibi. Kayıp parçanızı bu parfümle bulabilir, karakterinizi her girdiğiniz ortamda kokunuzla gösterebilirsiniz. Sıcak notalara sahip bu harika kokunun içinde gül, biber, gardenya ve bergamot var. Romantik esintilerin tutkulu bir hal aldığı bu parfüme bayılacaksınız.

10. Öz güvenli aslan kadını, kendi gibi bir parfümü hak ediyor

Bir aslan kadınının öz güvenli olmaması mümkün değil. Bu yüzden sizi taşıyacak, sizin karakterinizi etrafa yayacak koku da sizin gibi olmalı. Misk ve turunçgil kokuları, aslan burcunun kokusu olarak bilinir. Bu iki etkileyici koku Chanel Coco Mademoiselle'de bir arada. Sizin gibi kendinden emin olan bu parfüm, güçlü karakterinizi taşır. Üzerinizden yayılan parfüm kokusunu duyanlar karakterinizin gösterişli ve güçlü yanını daha ilk anda anlar. Oryantal kokusuna rağmen ferah olan bu parfüm, aslan burcu kadınını temsil eder.

11. Maceracı yay kadınları, aradığınız parfümü bulduk

Meraklı ve maceracı yönünüze bayılıyoruz! Hevesle aklınıza koyduğunuz her hedefi başarma isteğiniz ve motivasyonunuza hayranız. Sizin modern ve sofistike karakterinizi ancak Lancome Hypnose yansıtabilir. Bu parfümün notalarında bulunan vetiver, tutku çiçeği, vanilya, yasemin ve orkide harika bir uyum yakalıyor. Böylece ortaya sıcak, odunsu ve oryantal bir koku çıkıyor. Böylece tam olarak yay burcu kadınının karakterini üzerinde taşıyor. Bu parfüm, yay burcunun karakterini kokusuyla etrafa yayıyor ve yay kadınının modern olduğu mesajını veriyor.

12. Lüksü seven boğa kadınları buraya!

Girdikleri her ortama şıklık katan, lüksü ve gösterişli olmayı seven boğa burçları, sizin kokunuz özel olmalı. Tıpkı Dolce Gabbana The Only One gibi. Bu parfümün hipnotize edici kokusunun sırrı, çiçek kokularının kahve kokusuyla olan şaşırtıcı dostluğunda yatıyor. Menekşe ve bergamot, kahve ve iris notalarıyla dans ediyor; alt notalardaki vanilya ve paçuli, bu dans için şarkı söylüyor. Ortaya çıkan sıra dışı koku, lüks ve şık bir tarz yakalayarak boğa burcu kadınını temsil ediyor. Bu parfüm, favoriniz olmak için sizi bekliyor.