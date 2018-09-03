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Hiçbir şey göründüğü gibi değildir!

DÜNYA HABERLERİ  | 03.09.2018 15:19 | Son Güncelleme

Güney Afrika'da bir doğal yaşam parkında kameralara yansıyan görüntüler, hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını bir kez daha kanıtladı.

Görüntülerde bir turistin, bir antilobu boynuzlarından tutarak çektiği görülüyor. Hayvan hakları savunucularını ayağa kaldıran görüntülerin ardındaki hikaye videonun devamında anlaşıldı.

Antilobun bataklığa saplandığı, turist adamın ise antilobu bataklıktan çıkarmaya çalıştığı öğrenildi.

Videonun devamında yavru antilobun ayağa kalkarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor!

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Anahtar Kelimeler:
Antilop Güney Afrika yardım Bataklık

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