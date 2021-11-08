Hırsızlar "Yok artık" dedirtti! Bir kamyon dolusu ekran kartı çaldılar

Ekran kartı sektörü şu sıralar zor bir süreçten geçiyor. Bunun nedeni çip krizi olarak da bilinen yarı iletken kıtlığı. Bu yüzden pek çok müşteri, ekran kartı satın almakta oldukça zorlanıyor. Ancak suçlular bu durumu çok daha kötü bir hale getiriyor gibi görünüyor. Amerikan bilgisayar donanım şirketi EVGA'nın başına gelen bunun bir ispatı.

EVGA'NIN BİR KAMYON EKRAN KARTI "YOK" OLDU

EVGA ürün müdürü Jacob Freeman'ın paylaştığı bir forum gönderisine göre, suçlular oldukça dikkat çekici bir hırsızlık olayına imza attı. Bir kamyon dolusu EVGA RTX 30-Serisi ekran kartları hırsızlar tarafından çalındı. Bu grafik kartlarının her birinin tahmini perakende fiyatı 329,99 dolardan 1959,99 dolara kadar çıkıyor.

Aktarılanlara göre grafik kartları San Francisco'dan EVGA'nın Güney Kaliforniya'daki dağıtım merkezine taşınıyordu. Olaydan kaç kartın etkilendiği ise belirsiz.

YASA DIŞI UYARISI

Freeman gönderisinde, kullanıcıları çalınan malları satın almanın veya gizlemenin, gizlemeye yardımcı olmanın yasa dışı olduğu konusunda uyarıyor. EVGA ayrıca, çalıntı kartlara sahip olan kullanıcıların herhangi bir garanti veya yükseltme talebinin yerine getirilmeyeceğini söylüyor.

İLK KEZ YAŞANMADI

Bu, büyük miktarda grafik kartının çalındığı ilk hırsızlık vakası değil. 2020'nin sonunda, MSI'ın Çin'deki fabrikasından yaklaşık 340.000 dolar değerinde GeForce RTX 3090 ekran kartları çalınmıştı.

EVGA'nın yaşadığı hırsızlık olayına karışmış bir kartınız olabileceğini düşünüyorsanız, EVGA'nın garanti durumu sayfasından kartınızın seri numarasını girerek bunu öğrenebilirsiniz.

