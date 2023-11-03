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Hizbullah konuşulurken onlar harekete geçti: Bu yıl tüm dünyanın gündemindeydi! Wagner İsrail-Hamas savaşına dahil mi oluyor?

03.11.2023 15:20 | Son Güncelleme:
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Yaklaşık 1 aydır devam eden Hamas-İsrail çatışmasında savaşın seyrini değiştirebilecek bir iddia dünyanın gündemine bomba gibi düştü. Hizbullah'ın savaşa girip girmeyeceği sorusu yanıtını bulmak için Hasan Nasrallah'ın açıklamasını beklerken bir başka silahlı grubun savaşa dahil olacağı öne sürüldü. Gözler bu yıl dünyanın çokça konuştuğu Rus paralı asker grubu Wagner'e çevrildi.

Hizbullah konuşulurken onlar harekete geçti: Bu yıl tüm dünyanın gündemindeydi! Wagner İsrail-Hamas savaşına dahil mi oluyor?

İsrail ordusu, abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ni 28 gündür bombalamaya devam ediyor. Bu sırada Lübnan ve Suriye ile de karşılıklı top atışları gerçekleştiği haberleri geldi. Son olarak savaşın büyüyüp sıçraması yönündeki endişeleri pekiştiren bir istihbarat iddiası ABD'den geldi.

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WAGNER'DEN HİZBULLAH HAMLESİ

ABD merkezli Wall Street Journal'a konuşan ABD'li yetkililerin istihbarata dayandırdığı bilgiye göre, Rus paramiliter örgütü Wagner, Hizbullah'a bir hava savunma sistemi sağlamayı planlıyor.

"İSRAİL'İN FÜZELERİ VE SAVAŞ UÇAKLARI VURULABİLECEK"

Wagner'in Hizbullah ile iletişim halinde olduğu belirtilen haberde; Hizbullah'a Pantsir-S1 hava savunma sistemi verilmesi durumunda İsrail'in F-16 ve F-35 savaş uçaklarının yanı sıra balistik ve hipersonik füzelerinin de vurulabileceği kaydedildi.

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SUİKAST İDDİASI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Wagner'in bir önceki lideri Yevgeni Prigojin 23 Ağustos'ta gerçekleşen uçak kazasında yaşamını yitirmiş, Prigojin'e kısa süre önce Moskova'ya karşı ayaklanma başlattığı nedeniyle suikast düzenlendiği iddiaları gündeme gelmişti.

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