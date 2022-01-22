Hobileri arasında kuluçka olanlar için en iyi kuluçka makinesi çeşitleri

Evde yumurta yetiştiriciliği yapmak artık çok kolay. Teknoloji sayesinde gelişen kuluçka makinelerini doğru kullandığınız takdirde çok sayıda yavru elde edebilirsiniz. Eğer siz de yumurta yetiştiriciliğiyle ilgileniyor ve "En iyi kuluçka makinesi hangisi?" diye merak ediyorsanız en kaliteli modellere yer verdiğimiz yazımızı inceleyebilir, beğendiğiniz ürünü tek tıkla ve güvenle satın alabilirsiniz. Ne dersiniz, başlayalım mı?

Kuluçka makinesi nedir?

Yumurtanın civcive dönüşebilmesi için belirli seviyede nem ve sıcaklık gerekir. Doğal ortamda bu koşullar anne tarafından sağlanır. Ancak teknolojinin gelişmesi ile ortaya çıkan kuluçka makineleri, annenin görevini üstlenerek döllenmiş yumurtanın civcive dönüşmesini sağlar. Eğer daha önce hiç kuluçka makinesi kullanmadıysanız ve "Kuluçka makinesi nasıl kullanılır?" diye merak ediyorsanız mutlaka bir uzmandan yardım almanızı öneririz. Çünkü yumurtaların çevrilme süresi, sıcaklık gibi detayların mutlaka uzman biri tarafından belirlenmesi gerekir. Bunun dışında kuluçka makinesini sürekli temiz tutmalısınız. Ayrıca ani hava değişimlerine maruz kalacağı bir ortamda bulundurmamalısınız. Soba ve kalorifer gibi ısıtıcı unsurların yanında da olmaması gerekir. "Kuluçka makinesi kaç günde civciv çıkarır?" derseniz bunun kuşun cinsine göre değiştiğini bilmelisiniz. Örneğin; civcivler 21 günde, ördek ve hindi yavruları 28 günde, kaz yavrusu ise 30 günde çıkar.

1. Şeffaf kapaklı Staright Kuluçka Makinesi

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En iyi kuluçka makinesi araştırmamızda ilk tavsiyemiz Staright Kuluçka Makinesi. Ürün, 7 yumurta kapasitesine sahip. Şeffaf dış yüzeyi sayesinde kapağı açmadan yumurtaların durumunu kontrol etmenizi sağlar. Hassas sıcaklık sensörü ile makinenin sıcaklığını yumurtaların ihtiyacına göre ayarlamanıza yardım eder. Hava sirkülasyonu özelliği ile ürünün her yerinin eşit derecede ısınmasını sağlar. Kuluçka makinesi, az enerji tüketimi sayesinde tasarruf etmenize imkan tanır.

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2. Akü bağlantısı kurulabilen Elif Hobby Kuluçka Makinesi

Kuluçka makinesi tavsiyelerinde sıradaki önerimiz olan Elif Hobby Kuluçka Makinesi, otomatik su alma özelliği ile sizi makineye sürekli su ekleme derdinden kurtarır. Yumurtanın çevresindeki ısı, hassas çiplere sahip termostatlar ile ayarlanır. Çift fanı sayesinde ısıyı her bölgeye eşit derecede yayarak civcivlerin çıkma oranını maksimuma yükseltir. Makine; silindir viyol ile bıldırcın, ördek ve kaz gibi birçok kanatlı türün yumurtalarını kuluçkaya yatırmanıza imkan verir. Akü bağlantısı ile çalıştırılabilen ürün, elektrik kesintilerinde sorun yaşamanızı engeller. Güçlü straforu ile soğuk havalarda nem kaybı yaşanmasını önler.

3. Nem kontrolü sağlayan Sunydog Dijital Yumurta Kuluçka Makinesi

Sıradaki önerimiz olan Sunydog Dijital Yumurta Kuluçka Makinesi, 55 adet yumurta kapasitesine sahip. Düşük gürültülü fan ile havayı iç kısma eşit derecede yayarak yumurtaların çıkışını maksimum seviyeye yükseltir. Ayrıca gürültü kirliliğini azaltır. LED ekran; sıcaklığı, nem oranını ve yumurta çevirme süresini takip etmenizi sağlar. Otomatik alarm özelliği ile makinenin nem seviyesi düştüğünde ya da yükseldiğinde sizi uyararak yumurtaların zarar görmesini önler. Şeffaf üst kapak, yumurtaları gözlemlemenize yardım ederken su doldurma deliği ise ürüne kolayca su eklemenizi sağlar.

4. Düşük ses seviyesi ile Andoer Kuluçka Makinesi

12V + 220V ile çalışabilen Andoer Kuluçka Makinesi, aynı anda 112 yumurtayı kuluçkaya yatırmanıza olanak verir. Fan özelliği ile makinenin iç kısmındaki ısıyı her alana eşit derecede yayarak yumurtaların çıkma oranını yükseltir. Ayrıca düşük ses seviyesi ile çalışan fan, rahatsız olmanızı engeller. Otomatik alarm ile nem ve sıcaklık ayarı normalden düşük veya yüksek ise sizi uyarır. Bu sayede civcivlerin zarar görmesini önler. Şeffaf kapağı ile kolay gözlem imkanı sunar ve su doldurma delikleri ile su koyma işlemini rahat hale getirir.

5. Dayanıklı yapısı ile Homgeel Kuluçka Makinesi

4 yumurta kapasiteli Homgeel Kuluçka Makinesi, öğretim ve ev için kullanıma uygun. Bıldırcın, ördek, tavuk ve diğer kümes havyalarının yumurtalarını koyabileceğiniz ürün, otomatik tarama özelliği ile civcivler için gereken ortamı kontrol etmenizi sağlar. Hassas sıcaklık sensörü ile ideal sıcaklığı ayarlamanıza imkan tanır. Dijital gösterge, nem oranını takip etmenizi sağlarken şeffaf kapak ile makineyi açmadan gözlem yapma şansına sahip olursunuz.

6. Alarm sistemi özelliği ile Ejoyous Kuluçka Makinesi

Şeffaf kapağı ile yumurtaların gelişimini gözlemlemenizi sağlayan Ejoyous Kuluçka Makinesi, 24 adet yumurta haznesine sahip. Su girişi sayesinde kapağı açmadan suyu kolayca doldurmanıza imkan veren ürün, yumurtaları otomatik olarak döndürür. Alarm sistemi ile nem ve sıcaklık oranında değişiklik tespit ettiğinde sizi uyarır. Böylece yumurtaların zarar görmesinin önüne geçer. Entegre fan ile ısıyı her bölgeye eşit olarak dağıtan makine, kuluçka döneminin daha verimli geçmesini sağlar. Ayrıca düşük ses seviyesi ile rahatsız olmanızı engeller.

7. Yüksek verimlilik için Conpoir Dijital Yumurta Kuluçka

Conpoir Dijital Yumurta Kuluçka, 30 adet yumurta kapasitesine sahip. Düşük gürültülü fan sistemi ile ısıyı her alana eşit derecede dağıtarak verimliliğin en yüksek seviyeye çıkmasını sağlar. Ördek, güvercin, tavuk ve diğer kümes havlarının yumurtalarını koyabileceğiniz ürün, şeffaf üst kapağı sayesinde yumurtaları kolayca kontrol etmenize yardım eder. Çevre dostu kuluçka makinesi, otomatik sıcaklık kontrolü ile mevcut nem ve sıcaklık derecesini gösterir. 20-39,5 derece aralığı ile yumurtalar için gerekli sıcaklığı seçmenize olanak verir. Su girişi ile suyu kolayca doldurmanızı sağlayan ürün, civcivlerin çıkması için gereken bütün koşulları oluşturur.

8. Yumurtalar için gereken tüm desteği sunan Gainty Dijital Yumurta Kuluçka Makinesi

Sizin için hazırladığımız listede sıradaki tavsiyemiz olan Gainty Dijital Yumurta Kuluçka Makinesi'nin şeffaf kapağı sayesinde kuluçka durumunu kolayca kontrol edebilirsiniz. ABS malzemeden üretilen makine, çevreye zarar veren materyaller içermez. Ürünün LED ışık özelliği ile döllenmiş yumurtaların büyüme evrelerini rahatlıkla takip edebilirsiniz. Düşük gürültülü fanı, ısıyı iç kısımda eşit derecede yayarak yumurtaların çıkma oranını en yükseğe ulaştırmanıza olanak tanır. Otomatik sıcaklık kontrolü sayesinde nem ve sıcaklık durumunu düzenli olarak takip eder.

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9. İşinizi kolaylaştıracak Best Kuluçka Makinesi

Sizin için seçtiğimiz son ürün ise Best Kuluçka markasının 15 yumurta kapasiteli kuluçka makinesi. Ürün, otomatik nem kontrolü sayesinde yumurtalar için gereken nem oranını sağlarken düşük ya da yüksek nem oranında alarm ile sizi uyarır. Otomatik viyol ile yumurtaları düzenli olarak çeviren ürün, civcivlerin çıkması için gereken ortamın yaratılmasına yardımcı olur. LED göstergesi, nem oranını ve iç kısımdaki sıcaklık durumunu takip etmenizi sağlar.



